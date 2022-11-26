Một chút ngọt ngào cho ngày cuối tuần ấm áp với chè hạt sen long nhãn

Mang hương vị ngon ngào đến cho những người thân yêu trong ngày cuối tuần nhé.

Nguyên liệu

- 100 gram hạt sen khô.

- 1 kg quả nhãn

- 500 gram đường

- 3 chiếc lá dứa

Thành phẩm vô Chè hạt sen long nhãn vô cùng đẹp mắt

Cách làm

- Hạt sen khô ngâm nước qua đêm cho nở hoặc nếu vội ngâm nước nóng ít nhất 3 tiếng trước khi làm. Ngâm trước sẽ giúp hạt sen không bị sượng, ăn sẽ chín mềm, bở và ngon hơn.

- Hạt sen sau khi ngâm nở cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt, đun cùng lá dứa đến khi sôi thì hạ lửa nhỏ, vớt lá dứa ra rồi cho tiếp 500gram đường vào.

- Dùng đũa đảo nhẹ, đun tiếp lửa vừa để hạt sen thấm đường từ từ mà không nát. Khi nước sôi lại thì thử xem hạt sen mềm và thấm ngọt hay chưa thì tắt bếp, vớt riêng hạt sen ra để ráo.

- Nhãn tách vỏ, bỏ hạt chỉ lấy cùi. Lựa những quả nhãn còn nguyên thịt, lồng hạt sen vào bên trong.

- Sau khi đã nhồi hạt sen vào long nhãn, cho tất cả vào nồi, bật bếp đun vừa lửa cho chè sôi lên lần nữa là hoàn thành. Chè sau khi nguội có thể cho vào tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Uyen Sho

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