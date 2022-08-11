Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon "bất bại", vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã

300g mỡ chài

20 lá lốt thái nhuyễn

2 thìa cà phê hành tím băm

2 thìa cà phê đầu hành lá băm

2 thìa cà phê tỏi băm

2 thìa cà phê sả băm

1 thìa cà phê hạt nêm

1/2 thìa cà phê bột ngọt

1/2 thìa cà phê đường

1/2 thìa cà phê nước mắm

1/2 thìa cà phê tiêu xay

2 thìa cà phê mỡ heo(hoặc dầu ăn)

Cách làm:

Cho tất cả vào tô lớn(trừ mỡ chài), trộn đều, để 30phút cho thấm gia vị.

Các nguyên liệu đã được sơ chế: thịt bò- thịt heo- mỡ heo- lá lốt- sả- hành tím- tỏi.

Ướp gia vị gồm: nước mắm- đường- hạt nêm- bột ngọt- tiêu xay- mỡ heo.

Trộn đều tay, để tầm 30phút cho thấm gia vị.

Lá lốt chọn lá to, rửa sạch để ráo.

Lá lốt to để cuốn thịt bò, lá nhỏ dùng làm rau sống ăn kèm.

Mỡ chài rửa sạch để ráo, cắt miếng vuông cỡ 6cm.

Trải miếng mỡ chài lên mặt thớt, cho thịt lên, gói lại. Lá lốt gấp 2 bên mép lá vào trong, cho thịt vào, cuộn mỡ chài lên và gói lại.

Cắt mỡ chài thành miếng nhỏ, cho thịt vào cuộn lại. Thêm lá lốt bên ngoài, mọi người làm phần nhân dư ra 2 bên 1 chút khi nướng lên trong đẹp mắt lắm ạ.

Có thể dùng que tre xiên qua để cố định. Nướng bằng bếp than, bếp điện... tuỳ thích.

Nướng than hoa là best.

Rau ăn kèm tuỳ thích: xà lách, xá xị, cóc, tía tô, kinh giới, rau thơm, quế, lá lốt, khế, chuối chát, khóm(thơm), dưa leo, cà rốt, bún, bánh tráng.

Lên mâm thôi.

Cuốn nào cuốn này ú ụ.

Mắm nêm: 3 thìa cà phê mắm nêm(mua loại mắm pha sẵn), 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước cốt chanh khuấy đều. Thêm 1/4 trái khóm băm nhuyễn, tỏi và ớt băm.

Mắm nêm.

Xong rồi, mời cả nhà nhé, chúc cả nhà ngon miệng.

Nguồn: Facebook Diễm Hiền