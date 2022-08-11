Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon "bất bại", vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã

Công thức đơn giản, nguyên liệu lại dễ tìm, chị em nên thử làm ngay món này để đổi vị mà còn tăng được lượng chất xơ cho bữa cơm gia đình
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Nguyên liệu:
400g thịt bò băm
200g thịt heo băm
200g mỡ heo băm
300g mỡ chài
20 lá lốt thái nhuyễn
2 thìa cà phê hành tím băm
2 thìa cà phê đầu hành lá băm
2 thìa cà phê tỏi băm
2 thìa cà phê sả băm
1 thìa cà phê hạt nêm
1/2 thìa cà phê bột ngọt
1/2 thìa cà phê đường
1/2 thìa cà phê nước mắm
1/2 thìa cà phê tiêu xay
2 thìa cà phê mỡ heo(hoặc dầu ăn)
Cách làm:
Cho tất cả vào tô lớn(trừ mỡ chài), trộn đều, để 30phút cho thấm gia vị.
Lá lốt chọn lá to, rửa sạch để ráo.
Trải miếng mỡ chài lên mặt thớt, cho thịt lên, gói lại. Lá lốt gấp 2 bên mép lá vào trong, cho thịt vào, cuộn mỡ chài lên và gói lại.
Có thể dùng que tre xiên qua để cố định. Nướng bằng bếp than, bếp điện... tuỳ thích.
Rau ăn kèm tuỳ thích: xà lách, xá xị, cóc, tía tô, kinh giới, rau thơm, quế, lá lốt, khế, chuối chát, khóm(thơm), dưa leo, cà rốt, bún, bánh tráng.
Mắm nêm: 3 thìa cà phê mắm nêm(mua loại mắm pha sẵn), 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước cốt chanh khuấy đều. Thêm 1/4 trái khóm băm nhuyễn, tỏi và ớt băm.
Xong rồi, mời cả nhà nhé, chúc cả nhà ngon miệng.
Nguồn: Facebook Diễm Hiền