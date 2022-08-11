Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon "bất bại", vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã

Dinh dưỡng 11/08/2022 07:45

Công thức đơn giản, nguyên liệu lại dễ tìm, chị em nên thử làm ngay món này để đổi vị mà còn tăng được lượng chất xơ cho bữa cơm gia đình

Nguyên liệu:

400g thịt bò băm

200g thịt heo băm

200g mỡ heo băm

300g mỡ chài

20 lá lốt thái nhuyễn

2 thìa cà phê hành tím băm

2 thìa cà phê đầu hành lá băm

2 thìa cà phê tỏi băm

2 thìa cà phê sả băm

1 thìa cà phê hạt nêm

1/2 thìa cà phê bột ngọt

1/2 thìa cà phê đường

1/2 thìa cà phê nước mắm

1/2 thìa cà phê tiêu xay

2 thìa cà phê mỡ heo(hoặc dầu ăn)

Cách làm:

Cho tất cả vào tô lớn(trừ mỡ chài), trộn đều, để 30phút cho thấm gia vị.

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 1
Các nguyên liệu đã được sơ chế: thịt bò- thịt heo- mỡ heo- lá lốt- sả- hành tím- tỏi.

 

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 2
Ướp gia vị gồm: nước mắm- đường- hạt nêm- bột ngọt- tiêu xay- mỡ heo.

 

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 3
Trộn đều tay, để tầm 30phút cho thấm gia vị.

Lá lốt chọn lá to, rửa sạch để ráo.

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 4
Lá lốt to để cuốn thịt bò, lá nhỏ dùng làm rau sống ăn kèm.

 

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 5
Mỡ chài rửa sạch để ráo, cắt miếng vuông cỡ 6cm.

Trải miếng mỡ chài lên mặt thớt, cho thịt lên, gói lại. Lá lốt gấp 2 bên mép lá vào trong, cho thịt vào, cuộn mỡ chài lên và gói lại.

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 6
Cắt mỡ chài thành miếng nhỏ, cho thịt vào cuộn lại. Thêm lá lốt bên ngoài, mọi người làm phần nhân dư ra 2 bên 1 chút khi nướng lên trong đẹp mắt lắm ạ.

Có thể dùng que tre xiên qua để cố định. Nướng bằng bếp than, bếp điện... tuỳ thích.

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 7

 

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 8
Nướng than hoa là best.

Rau ăn kèm tuỳ thích: xà lách, xá xị, cóc, tía tô, kinh giới, rau thơm, quế, lá lốt, khế, chuối chát, khóm(thơm), dưa leo, cà rốt, bún, bánh tráng.

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 9
Lên mâm thôi.

 

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 10
Cuốn nào cuốn này ú ụ.

Mắm nêm: 3 thìa cà phê mắm nêm(mua loại mắm pha sẵn), 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước cốt chanh khuấy đều. Thêm 1/4 trái khóm băm nhuyễn, tỏi và ớt băm.

Cách làm bò nướng lá lốt quấn mỡ chài ngon 'bất bại', vừa đổi mới cho mâm cơm gia đình vừa lại là món nhậu lý tưởng cho ông xã - Ảnh 11
Mắm nêm.

Xong rồi, mời cả nhà nhé, chúc cả nhà ngon miệng.

Nguồn: Facebook Diễm Hiền

Cách làm rượu mận ngọt thơm, chuẩn ngon và bổ dưỡng tại nhà!

Cách làm rượu mận ngọt thơm, chuẩn ngon và bổ dưỡng tại nhà!

Rượu mận ngọt thơm, hấp dẫn cùng những công dụng giải nhiệt và nhiều tác dụng tuyệt vời, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, các chị em đừng bỏ qua nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm bò nướng lá lốt mỡ chài ngon món ngon mỗi ngày Hôm nay ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe