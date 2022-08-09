Trời se lạnh làm ngay món nấm hầm rau củ vừa đơn giản vừa bổ dưỡng

Sài gòn những ngày mưa làm ngay món nấm hầm rau củ nóng hổi lấp đầy thời tiết lạnh lẽo này.
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Nguyên liệu:
100gr nấm đông cô tươi
100gr nấm đùi gà
50gr nấm hương khô
30gr đậu phộng, 15 quả táo đỏ khô
100gr tàu hủ ky tươi chiên
50gr bắp non, 50gr măng tây
100gr cà rốt, 100gr khoai tây
Ngò rí, 1 lít nước dừa
1 cây boa-rô, 1 trái ớt sừng
Thành phẩm Nấm Hầm Rau Củ cô cùng đẹp mắt
Cách làm:
Sơ chế nguyên liệu rau củ rửa sạch, cắt vừa ăn
+ Sốt nấu:
Boa-rô và ớt sừng xay nhuyễn
2 thìa canh nước tương
1 thìa canh dầu hào chay
1 thìa canh tương ớt
1 thìa canh tương cà
1 thìa canh hạt nêm chay
1 thìa cfe đường
½ thìa muối
1 xíu ngũ vị hương
1 thìa canh dầu mè thơm
+ Nấu rau củ:
Cho dầu ăn vào nồi, thêm các loại nấm vào xào vài phút cho nấm vàng và thêm sốt nấu, thêm tiếp 1 lít nước dừa, đậu phộng, táo đỏ
Đậy nắp nấu lửa nhỏ vừa trong 20 phút
Sau 20 phút, cho cà rốt và khoai tây, nấu thêm 10 phút
Cho thêm 500ml nước và cho măng tây, bắp non vào nấu thêm 5 phút
Cho tàu hủ ky chiên sau cùng và nêm lại theo khẩu vị
Nếu vừa ăn thì không cần nêm gia vị nữa nhé
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi