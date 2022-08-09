Cách làm chả hoa ngũ sắc vừa đẹp mắc vừa đơn giản cho mâm cơm gia đình thêm sinh động

Chả hoa ngũ sắc vô cùng đơn giản cùng với các nguyên liệu dễ tìm, cùng thử ngay nhé.
- Cách nấu bún ốc chuối đậu chuẩn ngon, đậm đà tại nhà!
- Vinamilk đầu tư lớn làm phim 3D, xây dựng thế giới thần tiên cho trẻ em
Nguyên liệu:
5 lá tàu hủ ky khô
3 ổ bánh mì
1 trái cà rốt dài
1 quả dưa leo
6 cây đậu que
50gr nấm hương khô
Hạt tiêu
Thành phẩm Chả Hoa Ngũ Sắc
Cách làm:
Ngâm nấm hương khô 30 phút, nở mềm, vắt ráo
Xào nấm: cho 1 ít dầu ăn, thêm nấm + 1 thìa canh hạt nêm chay + ít hạt tiêu
Xào cho nấm chín
Nhân bánh mì cuộn:
Chọn bánh mì mềm, ít vụn. Bánh mì cắt làm đôi, ép cho mềm
Cuốn bên trong gồm có: 1 cây đậu que, 1 cây dưa leo, 1 cây cà rốt, nấm hương đã xào
Nhân tàu hủ ky:
3 lá tàu hủ ky chần nhanh qua nước sôi 30 giây, sau đó vắt ráo
Nêm gia vị: 1 thìa canh hạt nêm chay + 1 ít hạt tiêu
Cuộn chả hoa ngũ sắc:
Dùng 1 lá tàu hủ khô nhúng nước và trải ra thớt
Chập đôi lá tàu hủ ky để cuốn, cho phần tàu hủ có gia vị vào trước, thêm 3 que bánh mì vào và cuốn đến cuối lá
Dùng giấy bạc, quấn cố định cây chả
Hấp chả: 30 phút – sau đó để nguội cho vào tủ mát và lấy ra cắt khoanh trang trí
Bảo quản: 1-2 tuần trong ngăn đông
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi