Cách làm chả hoa ngũ sắc vừa đẹp mắc vừa đơn giản cho mâm cơm gia đình thêm sinh động

Chả hoa ngũ sắc vô cùng đơn giản cùng với các nguyên liệu dễ tìm, cùng thử ngay nhé.

Nguyên liệu:

5 lá tàu hủ ky khô

3 ổ bánh mì

1 trái cà rốt dài

1 quả dưa leo

6 cây đậu que

50gr nấm hương khô

Hạt tiêu

Thành phẩm Chả Hoa Ngũ Sắc

Cách làm:



Ngâm nấm hương khô 30 phút, nở mềm, vắt ráo

Xào nấm: cho 1 ít dầu ăn, thêm nấm + 1 thìa canh hạt nêm chay + ít hạt tiêu

Xào cho nấm chín



Nhân bánh mì cuộn:

Chọn bánh mì mềm, ít vụn. Bánh mì cắt làm đôi, ép cho mềm

Cuốn bên trong gồm có: 1 cây đậu que, 1 cây dưa leo, 1 cây cà rốt, nấm hương đã xào



Nhân tàu hủ ky:

3 lá tàu hủ ky chần nhanh qua nước sôi 30 giây, sau đó vắt ráo

Nêm gia vị: 1 thìa canh hạt nêm chay + 1 ít hạt tiêu



Cuộn chả hoa ngũ sắc:

Dùng 1 lá tàu hủ khô nhúng nước và trải ra thớt

Chập đôi lá tàu hủ ky để cuốn, cho phần tàu hủ có gia vị vào trước, thêm 3 que bánh mì vào và cuốn đến cuối lá

Dùng giấy bạc, quấn cố định cây chả



Hấp chả: 30 phút – sau đó để nguội cho vào tủ mát và lấy ra cắt khoanh trang trí



Bảo quản: 1-2 tuần trong ngăn đông

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi

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