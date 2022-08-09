Cách làm chả hoa ngũ sắc vừa đẹp mắc vừa đơn giản cho mâm cơm gia đình thêm sinh động

Dinh dưỡng 09/08/2022 13:46

Chả hoa ngũ sắc vô cùng đơn giản cùng với các nguyên liệu dễ tìm, cùng thử ngay nhé.

Nguyên liệu:

5 lá tàu hủ ky khô
3 ổ bánh mì
1 trái cà rốt dài
1 quả dưa leo
6 cây đậu que
50gr nấm hương khô
Hạt tiêu

Cách làm chả hoa ngũ sắc vừa đẹp mắc vừa đơn giản cho mâm cơm gia đình thêm sinh động - Ảnh 1

Thành phẩm Chả Hoa Ngũ Sắc

Cách làm:

Ngâm nấm hương khô 30 phút, nở mềm, vắt ráo
Xào nấm: cho 1 ít dầu ăn, thêm nấm + 1 thìa canh hạt nêm chay + ít hạt tiêu
Xào cho nấm chín

Nhân bánh mì cuộn:
Chọn bánh mì mềm, ít vụn. Bánh mì cắt làm đôi, ép cho mềm
Cuốn bên trong gồm có: 1 cây đậu que, 1 cây dưa leo, 1 cây cà rốt, nấm hương đã xào

Nhân tàu hủ ky:
3 lá tàu hủ ky chần nhanh qua nước sôi 30 giây, sau đó vắt ráo
Nêm gia vị: 1 thìa canh hạt nêm chay + 1 ít hạt tiêu

Cuộn chả hoa ngũ sắc:
Dùng 1 lá tàu hủ khô nhúng nước và trải ra thớt
Chập đôi lá tàu hủ ky để cuốn, cho phần tàu hủ có gia vị vào trước, thêm 3 que bánh mì vào và cuốn đến cuối lá
Dùng giấy bạc, quấn cố định cây chả

Hấp chả: 30 phút – sau đó để nguội cho vào tủ mát và lấy ra cắt khoanh trang trí

Bảo quản: 1-2 tuần trong ngăn đông

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Dương Yến Nhi

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