Thức uống giải nhiệt mùa hè dưới thời tiết nóng bức mà các bà mẹ cần đặc biệt bổ sung cho con trẻ

Dinh dưỡng 11/08/2022 07:44

Mùa hè khiến trẻ khó chịu, đôi khi xuất hiện nhiều rôm xẩy. Nên bố mẹ hãy tham khảo các loại nước uống dưới đây.

Nước khoáng

Là nước uống có chứa các chất khoáng như natri, kali, can-xi, magie…Các loại nước khoáng do chứa  thêm các chất khoáng nên phải dùng đúng lúc, đúng đối tượng, không được sử dụng bừa bãi nhất là trẻ nhỏ không được dùng loại nước khoáng có chứa hàm lượng khoáng cao để pha sữa vì chức năng thậ của trẻ còn yếu không đào thải được chất khoáng dư thừa ra khỏi cơ thể, vì những chất khoáng dư thừa sẽ tích lũy lại trong người và gây rối loại nhịp tim, tăng huyết áp, phù…

Sữa đậu nành

Thức uống giải nhiệt mùa hè dưới thời tiết nóng bức mà các bà mẹ cần đặc biệt bổ sung cho con trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, B, E, axit amin,… Đặc biệt, sữa đậu nành có mùi vị thơm ngon, dễ uống tốt cho hệ tiêu hóa, dễ hấp thụ nên là thức uống lí tưởng cho các bé trong mùa hè nóng bức. Vì thế mẹ hãy làm những ly sữa đậu nành thơm ngon tại nhà cho bé uống, vừa tốt lại đảm bảo vệ sinh

Rau má đậu xanh

Rau má từ lâu đã nổi tiếng với công dụng giải nhiệt, mát gan, lợi tiểu. Bên cạnh đó, các khoáng chất, vitamin có trong rau má còn rất tốt cho sức khoẻ của bé. Rau má có vị đắng, vì thế kết hợp với đậu xanh sẽ làm giảm đi mùi hăng và vị đắng, ngoài ra đậu xanh còn làm tăng thêm vị thơm và béo của nước.

Thức uống giải nhiệt mùa hè dưới thời tiết nóng bức mà các bà mẹ cần đặc biệt bổ sung cho con trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố bơ

Trong quả bơ có rất nhiều vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan và selen, không những dồi dào và đa dạng dưỡng chất. Chính vì thế mà mẹ nên cho trẻ uống 1 ngày 1 ly sinh tố bơ nhé.

Nước sâm mía lau

Loại này mẹ có thể mua sẵn bó lá sâm ở ngoài chợ. Họ sẽ bó cho mẹ đủ các râu bắp, lá dứa, rễ tranh, rong biển, mã đề, bọ mắm… Với loại này, mẹ chỉ cần mua 1 bó về, rửa sạch và nấu nước cho con uống. Vì trong đó đã có cả mía lau, ra nước ngọt nên mẹ không cần phải thêm quá nhiều đường.

 

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

 

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