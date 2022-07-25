Bạn đang gặp vấn đề về hen phế quản, bổ sung các loại thực phẩm dưới đây để cải thiện tình trạng này.
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Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa
Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và hỗ trợ phổi khỏe mạnh. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bao gồm: Sô cô la đen, quả việt quất, atisô, dâu tây, cải xoăn, quả mâm xôi, bắp cải đỏ, củ cải, rau chân vịt…
Thực phẩm giàu Omega-3
Kết quả của một nghiên cứu vào tháng 1/2015 đăng trên tạp chí Allergology International cho thấy dầu cá có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh gây viêm như hen suyễn. Omega 3 thường được tìm thấy trong các loại cá có lớp mỡ dày, đã được chứng minh có thể làm giảm tình trạng viêm, một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh hen suyễn.
Mật ong
Với đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, mật ong được xem là một trong những biện pháp tự nhiên hiệu quả nhất để điều trị các triệu chứng của bệnh hen suyễn, đặc biệt là ho. Theo kết quả của một số nghiên cứu, mật ong có tác dụng làm dịu tình trạng sưng viêm của lớp niêm mạc trong đường hô hấp. Ngoài ra, nhờ vào tác dụng làm loãng đờm trong phế quản, mật ong cũng có thể giúp cắt giảm triệu chứng thở khò khè hiệu quả.
Thực phẩm chứa nhiều Vitamin C
Người mắc bệnh hen nên ăn nhiều rau xanh, củ, quả có chứa nhiều vitamin C như cam quýt, chanh, bưởi, kiwi, sơ ri, ổi, xoài, thanh long, rau bồ ngót, cần tây, ớt chuông, rau dền đỏ, rau đay, mồng tơi, cải xanh, cà chua…
Tỏi
Tỏi có tác dụng chữa trị tình trạng khó thở rất hiệu quả. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có khả năng ngăn chặn hoạt tính của các loại enzyme sản xuất ra các chất gây viêm nhiễm, do đó rất tốt cho bệnh nhân hen suyễn.
Tuy chế độ ăn uống hằng ngày không thể chữa trị dứt điểm bệnh hen suyễn nhưng nó lại góp phần quan trọng giúp bệnh nhân kiểm soát các triệu chứng của bệnh. Do đó, bạn hãy cân nhắc bổ sung những loại thực phẩm trên vào chế độ ăn uống hằng ngày của mình nhé.
Đặc biệt, người bị hen suyễn phải bổ sung đầy đủ nước, bạn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ mất nước trong cơ thể, đồng thời giữ cổ họng độ ẩm nhất định. Việc uống nước đầy đủ còn hỗ trợ làm loãng dịch nhầy ở mũi của bệnh nhân, giúp họ hô hấp dễ dàng và thoải mái hơn. Ngoài ra, bạn có thể chế biến những món lỏng, dễ ăn như súp hoặc canh để đa dạng hóa thực đơn hàng ngày.