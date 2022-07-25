Bổ sung ngay các loại thực phẩm bổ ích này để đẩy lùi căn bệnh hen phế quản

Dinh dưỡng 25/07/2022 07:55

Bạn đang gặp vấn đề về hen phế quản, bổ sung các loại thực phẩm dưới đây để cải thiện tình trạng này.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và hỗ trợ phổi khỏe mạnh. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bao gồm: Sô cô la đen, quả việt quất, atisô, dâu tây, cải xoăn, quả mâm xôi, bắp cải đỏ, củ cải, rau chân vịt…

Thực phẩm giàu Omega-3

Kết quả của một nghiên cứu vào tháng 1/2015 đăng trên tạp chí Allergology International cho thấy dầu cá có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh gây viêm như hen suyễn. Omega 3 thường được tìm thấy trong các loại cá có lớp mỡ dày, đã được chứng minh có thể làm giảm tình trạng viêm, một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh hen suyễn.

Bổ sung ngay các loại thực phẩm bổ ích này để đẩy lùi căn bệnh hen phế quản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Với đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, mật ong được xem là một trong những biện pháp tự nhiên hiệu quả nhất để điều trị các triệu chứng của bệnh hen suyễn, đặc biệt là ho. Theo kết quả của một số nghiên cứu, mật ong có tác dụng làm dịu tình trạng sưng viêm của lớp niêm mạc trong đường hô hấp. Ngoài ra, nhờ vào tác dụng làm loãng đờm trong phế quản, mật ong cũng có thể giúp cắt giảm triệu chứng thở khò khè hiệu quả.

Thực phẩm chứa nhiều Vitamin C

Người mắc bệnh hen nên ăn nhiều rau xanh, củ, quả có chứa nhiều vitamin C như cam quýt, chanh, bưởi, kiwi, sơ ri, ổi, xoài, thanh long, rau bồ ngót, cần tây, ớt chuông, rau dền đỏ, rau đay, mồng tơi, cải xanh, cà chua…

Bổ sung ngay các loại thực phẩm bổ ích này để đẩy lùi căn bệnh hen phế quản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Tỏi có tác dụng chữa trị tình trạng khó thở rất hiệu quả. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có khả năng ngăn chặn hoạt tính của các loại enzyme sản xuất ra các chất gây viêm nhiễm, do đó rất tốt cho bệnh nhân hen suyễn.

Tuy chế độ ăn uống hằng ngày không thể chữa trị dứt điểm bệnh hen suyễn nhưng nó lại góp phần quan trọng giúp bệnh nhân kiểm soát các triệu chứng của bệnh. Do đó, bạn hãy cân nhắc bổ sung những loại thực phẩm trên vào chế độ ăn uống hằng ngày của mình nhé.

Đặc biệt, người bị hen suyễn phải bổ sung đầy đủ nước, bạn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ mất nước trong cơ thể, đồng thời giữ cổ họng độ ẩm nhất định. Việc uống nước đầy đủ còn hỗ trợ làm loãng dịch nhầy ở mũi của bệnh nhân, giúp họ hô hấp dễ dàng và thoải mái hơn. Ngoài ra, bạn có thể chế biến những món lỏng, dễ ăn như súp hoặc canh để đa dạng hóa thực đơn hàng ngày.

Điểm tên các loại thức uống 'thần dược' được dùng vào buổi sáng sẽ đạt hiệu quả cao về mặt sức khoẻ

Điểm tên các loại thức uống 'thần dược' được dùng vào buổi sáng sẽ đạt hiệu quả cao về mặt sức khoẻ

Dưới đây là danh sách các loại thức uống buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng và sức khoẻ sức khỏe tốt cho cơ thể hen phế quản

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 10 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua