Tác hại không ngờ của loại thực phẩm nhiều người ưu thích - khoai tây chiên

Món ăn vặt này chứa nhiều chất béo và calo nên có thể làm tăng nguy cơ lên cân và béo phì. Trong 15–20 miếng khoai tây chiên có chứa khoảng 10g chất béo và 154 calo. Mối liên hệ giữa khoai tây chiên và sự tăng cân cao hơn nhiều so với sự tăng cân do các loại thực phẩm khác bao gồm thịt chế biến, đồ uống có đường, thịt đỏ chưa xử lý gây nên. Thừa cân hoặc béo phì còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và một số dạng ung thư.

Theo nghiên cứu, những người có hàm lượng chất béo chuyển hóa công nghiệp cao nhất trong máu có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ cao hơn 75%. Đây là một trong những lý do mà khoai tây chiên không nằm trong danh sách thực phẩm tốt nhất cho não bộ của bạn.

Khoai tây chiên chứa một lượng lớn chất béo chuyển hóa, làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt của bạn. Tác động của việc này là sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Gây ung thư

Khoai tây có chứa Acrylamide, một chất độc có trong khói thuốc lá. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao do quá trình chiên rán, Acrylamide có thể sẽ gây ung thư. Thường xuyên tiêu thụ khoai tây chiên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thận, ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứ

Lượng đường trong máu không ổn định

Do khoai tây là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, nên chúng có thể khiến cho lượng đường trong máu và insulin tăng cao nhanh chóng, sau đó lại sụt giảm bất ngờ. Những biến động về lượng đường trong máu theo thời gian sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin và hệ quả của nó là xuất hiện bệnh tiểu đường tuýp 2.

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Có thể khoai tây không phải nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường tuýp 2, nhưng việc ăn quá nhiều khoai tây cùng các thực phẩm có lượng carbohydrate cao như gạo trắng, bánh mì, bột yến mạch.... sẽ thúc đẩy sự biến động của lượng đường trong máu.

Làm tăng huyết áp

Hàm lượng muối trong khoai tây chiên làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch của bé. Ăn nhiều muối có thể gây tăng huyết áp, dẫn đến đột quỵ, suy tim, bệnh mạch vành và bệnh thận. 28g khoai tây chiên có chứa từ 120 đến 180 mg muối, vì vậy bé thường tiêu thụ nhiều muối hơn lượng cần thiết.

Chúng ta nên hạn chế lượng muối tiêu thụ ở mức là 2,3g mỗi ngày. Những người trên 50 tuổi, những người mắc bệnh cao huyết áp, bệnh thận hoặc tiểu đường không nên tiêu thụ trên 1,5g muối mỗi ngày.