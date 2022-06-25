Muốn 'tiễn biệt' kì kinh nguyệt nhanh qua đi thì nên bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng nào?

Nước dừa không chỉ là loại thức uống thanh mát, bổ dưỡng cho cơ thể mà còn rất tốt cho chu kỳ kinh nguyệt của các chị em đấy. Nước dừa có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng khử phong, trị tiêu chảy, phiền muộn và giải nhiệt.

Uống nước dừa sẽ giúp làm cho lượng máu ra sạch và nhanh hơn, tuy nhiên nếu các bạn gái không nên uống nước dừa lạnh sẽ gây đau bụng nhé.

Đây là một trong những thực phẩm giúp ngày đèn đỏ kết thúc nhanh hơn. Cần tây có chứa apiol – một chất tự nhiên có tác dụng kích thích các cơn co thắt tử cung, đẩy kinh nguyệt ra ngoài. Không chỉ vậy, đây còn là loại thực phẩm giảm triệu chứng đau tức bụng trong thời gian kinh nguyệt và giúp hạ các cơn nóng trong cơ thể bởi chứa athenol phytochemical.

Cách nhanh hết kinh bằng gừng

Ngày đèn đỏ nên ăn gì để nhanh hết? Gừng là thực phẩm lành tính, tốt cho sức khỏe và có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị chứng kinh nguyệt kéo dài hiệu quả.

Bạn chỉ cần đập giập miếng gừng, cho vào nước ấm uống dần hoặc nướng một vài miếng gừng và ngậm lâu trong miệng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn gừng giã nhỏ với rượu trắng rồi massage lên bụng. Mẹo này vừa giúp nhanh hết kinh, vừa giúp giảm đau trong những ngày đèn đỏ.

Nghệ tươi

Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn không biết đến tháng nên ăn gì cho nhanh hết thì đừng bỏ qua nghệ tươi. Đây là thực phẩm chữa tổn thương và điều hòa kinh nguyệt vô cùng hiệu quả.

Qua kiểm chứng, người ta thấy rằng trong nghệ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, một số hoạt chất kháng viêm, chất giảm đau cùng nhiều loại vitamin. Tất cả đều là những thành phần quan trọng góp phần kích thích đẩy nhanh tuần hoàn máu giúp kinh nguyệt ra nhiều để rút ngắn ngày đèn đỏ.

Thịt đỏ

Hãy thêm thịt đỏ trong chế độ ăn uống những kỳ kinh nguyệt. Đây là cách sẽ giúp bạn cải thiện nhiệt độ cơ thể, giúp tăng cường lưu thông máu, đẩy nhanh kinh nguyệt ra ngoài.

Bổ sung vitamin C

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C cũng là một liều thuốc giúp đẩy nhanh chu kỳ kinh nguyệt của các bạn gái. Bạn không cần phải uống những viên bổ sung vitamin C mà chất này có thể dễ dàng tìm thấy trong các loại rau củ và trái cây như ổi, quả lý đen, ớt chuông, dâu tây, súp lơ,...

Ăn bột hạt vừng giảm ngày hành kinh

Với nguyên liệu này, bạn pha 2 thìa cà phê bột hạt vừng với khoảng 200ml nước để uống. Mỗi ngày uống 2 – 3 lần bạn sẽ thấy những ngày đèn đỏ không còn khó chịu nữa.

Ngũ cốc

Ngũ cốc cũng là một thực phẩm được xếp vào nhóm thực phẩm giúp điều hoàn kinh nguyệt và rút ngắn kỳ kinh được đông đảo chị em yêu thích sử dụng. Uống ngũ cốc trong kỳ kinh giúp bạn bổ sung được chất dinh dưỡng mà còn có tác dụng đẩy nhanh tuần hoàn máu. Đồng thời, góp phần cân bằng nồng độ hormone phái nữ nhờ các thành phần như protein, fiber, các vitamin nhóm B.

Đối với những ai đang gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt thì sử dụng ngũ cốc đều đặn sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề này một cách nhanh chóng.