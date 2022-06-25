Muốn 'tiễn biệt' kì kinh nguyệt nhanh qua đi thì nên bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng nào?

Chọn thực phẩm 25/06/2022 19:11

Bạn cảm thấy khó chịu khi kì kinh nguyệt đến, bạn muốn nhanh qua khoảng thời gian này. Tham khảo các loại thực phẩm dưới đây.

Uống nước dừa

Nước dừa không chỉ là loại thức uống thanh mát, bổ dưỡng cho cơ thể mà còn rất tốt cho chu kỳ kinh nguyệt của các chị em đấy. Nước dừa có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng khử phong, trị tiêu chảy, phiền muộn và giải nhiệt.

Muốn 'tiễn biệt' kì kinh nguyệt nhanh qua đi thì nên bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dừa sẽ giúp làm cho lượng máu ra sạch và nhanh hơn, tuy nhiên nếu các bạn gái không nên uống nước dừa lạnh sẽ gây đau bụng nhé.

Cần tây

Đây là một trong những thực phẩm giúp ngày đèn đỏ kết thúc nhanh hơn. Cần tây có chứa apiol – một chất tự nhiên có tác dụng kích thích các cơn co thắt tử cung, đẩy kinh nguyệt ra ngoài. Không chỉ vậy, đây còn là loại thực phẩm giảm triệu chứng đau tức bụng trong thời gian kinh nguyệt và giúp hạ các cơn nóng trong cơ thể bởi chứa athenol phytochemical.

Cách nhanh hết kinh bằng gừng

Ngày đèn đỏ nên ăn gì để nhanh hết? Gừng là thực phẩm lành tính, tốt cho sức khỏe và có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị chứng kinh nguyệt kéo dài hiệu quả.

Bạn chỉ cần đập giập miếng gừng, cho vào nước ấm uống dần hoặc nướng một vài miếng gừng và ngậm lâu trong miệng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn gừng giã nhỏ với rượu trắng rồi massage lên bụng. Mẹo này vừa giúp nhanh hết kinh, vừa giúp giảm đau trong những ngày đèn đỏ.

Nghệ tươi

Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn không biết đến tháng nên ăn gì cho nhanh hết thì đừng bỏ qua nghệ tươi. Đây là thực phẩm chữa tổn thương và điều hòa kinh nguyệt vô cùng hiệu quả. 

Qua kiểm chứng, người ta thấy rằng trong nghệ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, một số hoạt chất kháng viêm, chất giảm đau cùng nhiều loại vitamin. Tất cả đều là những thành phần quan trọng góp phần kích thích đẩy nhanh tuần hoàn máu giúp kinh nguyệt ra nhiều để rút ngắn ngày đèn đỏ.

Thịt đỏ

Hãy thêm thịt đỏ trong chế độ ăn uống những kỳ kinh nguyệt. Đây là cách sẽ giúp bạn cải thiện nhiệt độ cơ thể, giúp tăng cường lưu thông máu, đẩy nhanh kinh nguyệt ra ngoài.

Bổ sung vitamin C

Muốn 'tiễn biệt' kì kinh nguyệt nhanh qua đi thì nên bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C cũng là một liều thuốc giúp đẩy nhanh chu kỳ kinh nguyệt của các bạn gái. Bạn không cần phải uống những viên bổ sung vitamin C mà chất này có thể dễ dàng tìm thấy trong các loại rau củ và trái cây như ổi, quả lý đen, ớt chuông, dâu tây, súp lơ,...

Ăn bột hạt vừng giảm ngày hành kinh

Với nguyên liệu này, bạn pha 2 thìa cà phê bột hạt vừng với khoảng 200ml nước để uống. Mỗi ngày uống 2 – 3 lần bạn sẽ thấy những ngày đèn đỏ không còn khó chịu nữa.

Ngũ cốc

Ngũ cốc cũng là một thực phẩm được xếp vào nhóm thực phẩm giúp điều hoàn kinh nguyệt và rút ngắn kỳ kinh được đông đảo chị em yêu thích sử dụng. Uống ngũ cốc trong kỳ kinh giúp bạn bổ sung được chất dinh dưỡng mà còn có tác dụng đẩy nhanh tuần hoàn máu. Đồng thời, góp phần cân bằng nồng độ hormone phái nữ nhờ các thành phần như protein, fiber, các vitamin nhóm B. 

Đối với những ai đang gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt thì sử dụng ngũ cốc đều đặn sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề này một cách nhanh chóng.

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Bạn đang có hệ tiêu hoá không tốt, có thể tham khảo các loại thực phẩm này kèm theo chỉ định của bác sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe tốt sức khỏe cho phụ nữ kinh nguyệt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục