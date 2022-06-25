Cần tránh xa các loại thực phẩm này nếu bạn không muốn sớm bị lão hóa

Đây đều là những thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên, chúng có thể chứa nhiều chất phụ gia sau khi trải qua quá trình chế biến và gây ảnh hưởng đến sức khỏe , nhất là có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng dầu ô liu và dầu dừa để bảo đảm sức khỏe và đồng thời giữ gìn một làn da khỏe đẹp.

Nếu bạn là một tín đồ của thức ăn chiên, bạn có thể đổi khoai tây chiên thành khoai lang nướng hoặc khoai lang chiên. Khoai lang rất giàu đồng chống lão hóa, giúp thúc đẩy sản xuất collagen.

Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do xảy ra phản ứng liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử ADN và có thể ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da. Hơn nữa, tiêu thụ quá nhiều muối trong các thực phẩm chiên có thể rút nước ra khỏi da và dẫn đến mất nước. Điều đó có thể làm cho da của bạn dễ bị nhăn hơn.

Đường

Đường là một trong những kẻ thù của da. Bởi đường góp phần gây ra các vấn đề da liễu như mụn trứng cá, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đặc biệt các thức ăn có hàm lượng đường fructose cao có thể khiến chúng ta già trước tuổi. Do fructose cản trở quá trình giúp hình thành collagen và elastin - những dưỡng chất giữ cho làn da của chúng ta khỏe mạnh.

Nước có ga nước tăng lực

Mặc dù nước ngọt có gas cung cấp cho bạn caffeine để tỉnh táo hơn nhưng nếu dùng nhiều sẽ khiến bạn khó ngủ và căng thẳng. Thiếu ngủ sẽ khiến bạn dễ nổi cáu và mắt sưng thâm. Hơn nữa, chúng còn khiến quá trình hydrat hóa bị suy giảm làm da nhăn nheo.

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Ăn mặn

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Georgia Regents tại Augusta (Mỹ) cho biết, việc tiêu thụ nhiều muối khiến trẻ thừa cân có dấu hiệu lão hóa tế bào nhanh hơn và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Những trẻ thừa cân béo phì ăn nhiều muối có telomere ngắn hơn đáng kể so với những người ăn ít muối. Telomere ngắn hơn so với trung bình được xem là một dấu hiệu của bệnh tật và yếu tố dự báo tử vong sớm.

Theo các nhà khoa học, ngay cả ở những người trẻ tuổi tương đối khỏe mạnh, lượng natri cao và béo phì có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào. Vì vậy, trong quá trình nấu nướng, chế biến thức ăn, cần hạn chế muối, và hạn chế dùng thực phẩm đóng hộp (vì các loại thực phẩm này thường chứa nhiều muối)…

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn