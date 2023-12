Cần tránh xa các loại thực phẩm này nếu bạn không muốn sớm bị lão hóa

Thức ăn chiên xào

Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do xảy ra phản ứng liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử ADN và có thể ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da. Hơn nữa, tiêu thụ quá nhiều muối trong các thực phẩm chiên có thể rút nước ra khỏi da và dẫn đến mất nước. Điều đó có thể làm cho da của bạn dễ bị nhăn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một tín đồ của thức ăn chiên, bạn có thể đổi khoai tây chiên thành khoai lang nướng hoặc khoai lang chiên. Khoai lang rất giàu đồng chống lão hóa, giúp thúc đẩy sản xuất collagen.