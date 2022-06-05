Các loại thực phẩm thần dược giúp cho thận luôn khoẻ mạnh mà bạn nên ăn thường xuyên

Dinh dưỡng 05/06/2022 08:23

Bạn có đang bị thận, tham khảo các loại thức phẩm dưới đây để cải thiện tình trạng này nhé!

Súp lơ

Các loại thực phẩm thần dược giúp cho thận luôn khoẻ mạnh mà bạn nên ăn thường xuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh là một loại rau bổ dưỡng, là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt là vitamin C, vitamin K, vitamin B. Súp lơ cũng chứa các hợp chất chống viêm như indoles, và nó cũng là nguồn chất xơ tuyệt vời. Thêm vào đó, súp lơ có thể được sử dụng thay thế khoai tây cho món ăn ít kali.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến sức khỏe của thận, bởi vì loại ớt này có nồng độ kali thấp. Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn chứa vitamin A, C, B6, axit folic và chất xơ.

Ớt chuông cũng chứa các chất chống oxy hóa như lycopene, giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Có thể trộn ớt chuông đỏ vào cá ngừ hay salad gà hoặc ăn sống.

Lòng trắng trứng

Các loại thực phẩm thần dược giúp cho thận luôn khoẻ mạnh mà bạn nên ăn thường xuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng phốt pho cao không tốt cho thận, trong khi đó, lòng trắng trứng cung cấp nhiều protein chất lượng cao và các amino acid thân thiết với thận. Vì vậy, đây là lựa chọn tốt cho người bị bệnh thận.

Củ cải tốt cho thận

Củ cải cũng là một loại thực phẩm chứa ít kali và phốt pho, giúp cho thận khoẻ mạnh. Bạn có thể sử dụng củ cải thường xuyên vì loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin C, ngoài việc tốt cho thận thì còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở

Hàu biển – Thực phẩm bổ thận tráng dương hàng đầu

Từ lâu hàu biển đã được biết đến là thực phẩm bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực. Trong hàu có rất nhiều nguyên tố vi lượng giúp bồi bổ cho cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng kẽm sinh học trong hàu biển kích thích sản xuất testosterone cho nam giới.

Hành tây

Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây. Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu. Quercetin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ chống lại nhiều dạng ung thư và cũng có đặc tính chống viêm.

Các loại thực phẩm thần dược giúp cho thận luôn khoẻ mạnh mà bạn nên ăn thường xuyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây cũng chứa crom, một loại khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate. Có thể ăn sống hoặc nấu chín hành tây khi chế biến thành các món ăn khác nhau.

 

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