Bạn đang đau đầu vì SẸO LÕM SAU MỤN, hãy tham khảo các loại thực phẩm DỄ TÌM ngay trong gian bếp nhà bạn

Nha đam là một loại thảo dược thiên nhiên trị mụn và trị sẹo lõm rất tốt mà dân gian hay sử dụng. Hiện nay nha đam được dùng để sản xuất nhiều loại mỹ phẩm trị mụn bọc, trứng cá, mụn đầu đen, tẩy trang, trị sẹo,..

Cũng giống như chanh, hàng ngày bạn nên xay rau má và lấy nước uống. Còn bã thì đắp trực tiếp lên vùng bị sẹo lõm, giữ khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước.

Cà chua

Cà chua chứa rất nhiều vitamin A và vitamin C giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa sự tấn công từ vi khuẩn. Từ đó, giúp hạn chế tình trạng để lại sẹo, hỗ trợ lắp đầy sẹo, đẩy nhanh quá trình điều trị sẹo rỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể ứng dụng chế biến cà chua thành các món như canh cà chua, salad cà chua trộn. Hay nước ép cà chua, sinh tố cà chua hay canh cá nấu chua,... đều là những món ăn thông dụng và dễ dàng thực hiện.

Mật ong

Mật ong chứa vitamin B, B6, các loại đường thiên nhiên như glucose, fructose,..là thành phần chính giúp tái tạo da, làm đầy các đáy sẹo.

Vitamin E

Vai trò của vitamin E đối với quá trình lành thương chưa thật sự được hiểu rõ nhưng vitamin E có vai trò trong sự biệt hóa tế bào, tăng cường miễn dịch qua trung gian tế bào, kích hoạt đáp ứng viêm sớm và sự hình thành mạch máu mới; do vậy, bổ sung vitamin E cũng có thể có ích cho những người điều trị sẹo rỗ. Vitamin E có nhiều trong các loại hạt, rau bina, dầu oliu và dầu hoa hướng dương, cần lưu ý tăng cường những loại thức ăn này sau điều trị sẹo rỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Nước

Hơn 70% cơ thể con người là nước, chính vì thế, việc bổ sung nước mỗi ngày sẽ hỗ trợ rất tốt cho bạn trong việc điều trị sẹo lõm. Bên cạnh đó, bổ sung đủ nước còn là cách phòng tránh các bệnh tim mạch, tiêu hóa, bệnh ngoài da,….

Bí ngô

Trong bí ngô chứa rất nhiều kẽm, enzym, axit alpha hydroxy,... giúp cân bằng độ pH cho da và giúp làn da thêm mềm mại. Chị em nên bổ sung bí ngô vào khẩu phần ăn hàng ngày sau khi điều trị sẹo rỗ lõm để chất xơ và kẽm có trong bí ngô giúp cải thiện làn da. Ngoài ra, trong bí ngô có hàm lượng kẽm có thể điều tiết dầu trên bề mặt da chị em.