Các loại thực phẩm có thể dự trữ lâu dài, khó hỏng mà bạn chưa biết

Những loại thực phẩm đóng hộp với hàm lượng axit thấp như thịt, gia cầm và cá có thể để được đến 2 năm, với điều kiện hộp chưa mở, nơi để khô ráo, sạch sẽ và mát. Ngoài thịt gà và cá ngừ đóng hộp, bạn còn có thể tìm thấy cá mòi, sò, gà tây, thịt lợn, xúc xích, Pate cá hồi lưng gù đóng hộp. Thực phẩm trong túi hút chân không chỉ có hạn trong khoảng 18 tháng, nhưng sẽ tiện lợi hơn cả nếu bạn không có đồ mở hộp.

Bơ hạt có vị béo, giàu dinh dưỡng và ngon miệng. Mặc dù nhiệt độ bảo quản có thể ảnh hưởng đến thời gian lưu trữ, những loại bơ đậu phộng có thể lưu trữ được 9 tháng ở nhiệt độ phòng. Những loại bơ đậu phộng tự nhiên không chứa chất bảo quản có thời gian bảo quản lên đến 3 tháng ở nhiệt độ 10oC và khoảng 1 tháng khi ở nhiệt độ 25oC.

Theo Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, bơ làm từ hạnh nhân có thể được bảo quản trong 1 năm ở nhiệt độ phòng. Những loại bơ được làm từ hạt điều (cashew butter) có thể bảo quản được 3 tháng.

Bơ hạt là một nguồn thực phẩm giàu chất béo, protein, vitamin, chất khoáng và các hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi những stress oxy hóa và tổn thương do phóng xạ.

Bơ hạt có thể được lưu trữ trong nhà hoặc có thể được mang theo đi đường trong những chuyến dã ngoại hoặc cắm trại giúp cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể.

Trứng gà

“Khi được bảo quản ở nhiệt độ dưới 7 độ C trong tủ lạnh, trứng gà có thể kéo dài hạn dùng từ 45 đến 90 ngày”. Ông Kevin Murphy, chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm kiêm giáo sư ngành Dịch vụ Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Central Florida cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng luộc chín có thể được bảo quản trong tủ lạnh 1 tuần. Mẹo để bạn kiểm tra xem trứng có bị hư hay không đó là đặt trứng vào trong một bát nước mát. Nếu trứng chìm xuống và nằm hẳn dưới đáy bát có nghĩa là vẫn còn tươi. Ngược lại, nếu như trứng nổi hẳn lên mặt nước, thì bạn không nên ăn nó nữa.

Thịt và rau quả

Các loại thịt và rau quả đều có thể đặt được bên trong ngăn đông của tủ lạnh khá lâu, giúp bạn dự trữ được số lượng nhiều các mặt hàng này khi mua được giá tốt, nhất là các đợt giảm giá lớn trên thị trường.

Bên cạnh thịt tươi, thì thịt xông khói cũng là một thực phẩm có thể trữ đông trong thời gian dài. Bạn có thể đặt thịt trong túi thực phẩm và xếp thành từng lát chéo lên nhau để giúp bạn lấy ra dễ dàng hơn khi muốn chế biến nhé. Hoăc đơn giản hơn, bạn có thể mang ngâm cả túi thịt kín vào nước và để trong khoảng 30 phút trước khi chế biến.

Các loại khoai

Khoai tây, khoai lang, khoai sọ là những thực phẩm có thể ăn thay cơm. Bạn có thể dùng chúng trong các bữa sáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm rất nhiều món ngon cho bữa cơm gia đình như:

– Khoai lang có thể làm bánh, nấu chè, snack khoai lang, khoai lang kén, khoai lang nướng phô mai…

– Khoai sọ có thể luộc ăn sáng, nấu chè, nấu canh xương…

– Khoai tây có thể chiên, xào, nấu thịt bò, thịt bằm khoai tây, bột khoai tây cuộn thịt chiên…

Kem Cheese và kem chua

Kem cheese và kem chua đông lạnh có thể dùng cho bánh phô mai, món thịt hầm hay các loại bánh nướng khác. Trước khi lấy chúng ra chế biến, bạn cần làm tan bằng cách để ở nhiệt độ phong, hâm nóng từ từ và khuấy liên tục khi cho vào nồi chế biến món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn dùng kem cheese và kem chua để phủ lên bánh mì tròn, thì không thể dùng phương pháp đông lạnh vì nhiệt độ lạnh sẽ làm hỏng kết cấu của kem.