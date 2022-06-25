Muốn giảm nguy cơ mắc ung thư, tham khảo các loại thức uống có lợi này

Dinh dưỡng 25/06/2022 19:09

Với một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn sẽ có nguy cơ ngăn ngừa 30 - 50% tỉ lệ mắc bệnh ung thư. Tham khảo các loại thức uống dưới đây.

Cà phê

Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều caffeine sẽ dẫn đến tình trạng béo phì và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Nhưng chưa có nghiên cứu nào kết luận cà phê có thể gây ra bệnh ung thư hay làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Muốn giảm nguy cơ mắc ung thư, tham khảo các loại thức uống có lợi này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ cà phê vừa phải có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư ruột kết, ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan. Điều này là nhờ các chất phytochemical, theobromine, axit chlorogen và axit quinic có trong cà phê.

Uống nhiều nước

Tăng cường hấp thu nước giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể và bổ sung dinh dưỡng để tiêu diệt và ngăn ngừa các tế bào ung thư nhân lên. Tránh các đồ uống có đường như cola, nước ép trái cây vì chúng làm tăng tình trạng viêm và nguy cơ phát triển ung thư.

Nước ép trái cây nguyên chất

Nếu bạn tiêu thụ nước ép được làm từ trái cây có màu sẫm sẽ giúp bổ sung thêm resveratrol và anthocyanin, đây là những chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Bạn nên tránh cho thêm siro hay đường vì nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều đường dẫn đến ung thư.

Trà

Zamora-Ros tiếp tục giải thích rằng, trà là một loại nước giải khát giàu flavonoid - một loại vi chất polyphenol có tự nhiên trong thực vật và là một hợp chất hoạt tính sinh học có nhiều đặc tính chống ung thư.

Theo tờ Mount Sinai, nhiều nghiên cứu dựa trên dân số cho thấy rằng, cả trà xanh và trà đen đều giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư.

Các nghiên cứu lâm sàng ban đầu cho thấy, polyphenol trong trà, đặc biệt là trà xanh, có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư. Bài báo giải thích thêm rằng các nhà nghiên cứu cũng tin rằng, polyphenol giúp tiêu diệt các tế bào ung thư và ngăn chúng phát triển.

Viện Ung thư Quốc gia cũng nói rằng, các polyphenol chính trong trà xanh, EGCG, EGC, ECG và EC, cũng như theaflavins và thearubigin trong trà đen, có hoạt tính chống oxy hóa.

Muốn giảm nguy cơ mắc ung thư, tham khảo các loại thức uống có lợi này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do các chất hóa học này, trà có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại DNA do các loại oxy phản ứng gây ra. Các polyphenol trong trà cũng đã được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của tế bào khối u và giúp tế bào chết trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và động vật.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy, các polyphenol trong trà có khả năng bảo vệ chống lại thiệt hại do bức xạ tia cực tím B gây ra. Hơn nữa, trà xanh đã được chứng minh là có khả năng kích hoạt các enzym giải độc, có thể giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của khối u.

Nước ép rau nguyên chất

Nước ép làm từ rau xanh sẽ cung cấp cho bạn chất chống oxy hóa như carotenoids, giúp ức chế nhiều loại tế bào ung thư bao gồm ung thư da, phổi, dạ dày và vú.

Những rau củ phù hợp để làm nước ép là các loại rau lá xanh như: rau bina, cải xoăn, cà rốt, củ cải đường, cần tây, rau thơm,…

*Tổng hợp từ nhiều nguồn

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Từ khóa:   sức khỏe và dinh dưỡng món đồ uống các thực phẩm giảm ung thư

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