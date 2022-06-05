Dùng ngay các loại thực phẩm này nếu thoát vị đĩa đệm đeo bám dai dẳng và không làm cơ thể bạn tốt hơn

Dinh dưỡng 05/06/2022 08:19

Thoát vị đĩa đệm nên bổ sung các loại thực phẩm gì?

Thoát vị đĩa đệm nên ăn thực phẩm giàu Omega-3

Omega-3 là hoạt chất cần thiết cho quá trình tổng hợp Collagen, thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương của bao xơ đĩa đệm. Ngoài ra, việc bổ sung Omega-3 có tác dụng làm tăng độ dẻo dai cho xương khớp, đĩa đệm, đẩy lùi nguy cơ tái phát hoặc bệnh tiến triển xấu đi.

Dùng ngay các loại thực phẩm này nếu thoát vị đĩa đệm đeo bám dai dẳng và không làm cơ thể bạn tốt hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm giàu Omega-3 mà người bệnh có thể tham khảo bổ sung trong thực đơn bữa ăn hàng ngày là:

  • Cá hồi
  • Cá mòi
  • Hạt óc chó
  • Quả bí ngô
  • Súp lơ trắng

Glucose

Glucose cung cấp “nhiên liệu” cho cơ thể của bạn. Bạn sử dụng glucose tạo năng lượng để làm các hoạt động như đi bộ, đọc sách, xem TV hoặc chơi thể thao. Nhưng bạn có biết, glucose còn góp phần vào việc chữa lành của đĩa đệm cột sống bị thương? Bạn có thể tìm thấy glucose trong nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm chứa glucose như hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc, bánh mì nâu tốt hơn so với những loại khác vì chúng cung cấp thêm vitamin và chất xơ.

Magie và vitamin K

Giúp tổng hợp protein hình thành xương cũng như duy trì mức độ khoáng hoá của xương. Bạn có thể tìm thấy Magie trong các loại ngũ cốc và bánh mì; các loại quả hạch như hạt điều, hạt hướng dương, hạnh nhân; các loại rau màu xanh đậm như rau cải xoăn, rau bina, bông cải xanh cũng như trong các loại trái cây như bơ và kiwi.

Vitamin K có trong gan động vật, thịt heo, sản phẩm từ sữa và các loại rau cải như măng tây, rau bina, bông cải xanh.

Canxi

Mặc dù cấu tạo nên đĩa đệm không có canxi, song trong bệnh thoát vị đĩa đệm, xương cũng bị tổn thương. Canxi sẽ giúp chữa lành và tăng cường sức khỏe cho xương cột sống, từ đó áp lực đĩa đệm cũng giảm đi, bệnh cũng được cải thiện.

Nên bổ sung canxi từ sữa và sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, bơ,… hoặc các loại rau như cải xoăn, súp lơ, đậu phộng, đậu hũ,… Ngoài ra cần biết rằng, khi cơ thể có Vitamin D đầy đủ mới có thể hấp thụ canxi tốt hơn, cơ thể có thể tự tổng hợp Vitamin này qua tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Glucosamine

Glucosamine cơ bản là một loại glucose. Glucosamine được chứng minh có chức năng làm chậm sự thoái hóa của đĩa đệm cột sống.

Dùng ngay các loại thực phẩm này nếu thoát vị đĩa đệm đeo bám dai dẳng và không làm cơ thể bạn tốt hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Glucosamine có thể được tìm thấy trong thực phẩm như tôm hoặc trong những thực phẩm bổ sung. Nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì cũng đừng quá lo lắng khi sử dụng thực phẩm bổ sung vì điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc cơ thể hấp thụ insulin. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong các thực phẩm chức năng này.

Thường xuyên sử dụng những thực phẩm này, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn chẳng cần dùng thuốc

Thường xuyên sử dụng những thực phẩm này, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn chẳng cần dùng thuốc

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc xương khớp qua chế độ ăn uống là vấn đề rất cần thiết. Cùng điểm qua các loại thực phẩm tốt cho xương khớp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   sức khoẻ và dinh dưỡng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chế độ ăn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 0 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 0 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe