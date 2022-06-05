Dùng ngay các loại thực phẩm này nếu thoát vị đĩa đệm đeo bám dai dẳng và không làm cơ thể bạn tốt hơn

Omega-3 là hoạt chất cần thiết cho quá trình tổng hợp Collagen, thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương của bao xơ đĩa đệm. Ngoài ra, việc bổ sung Omega-3 có tác dụng làm tăng độ dẻo dai cho xương khớp, đĩa đệm, đẩy lùi nguy cơ tái phát hoặc bệnh tiến triển xấu đi.

Một số thực phẩm giàu Omega-3 mà người bệnh có thể tham khảo bổ sung trong thực đơn bữa ăn hàng ngày là:

Glucose cung cấp “nhiên liệu” cho cơ thể của bạn. Bạn sử dụng glucose tạo năng lượng để làm các hoạt động như đi bộ, đọc sách, xem TV hoặc chơi thể thao. Nhưng bạn có biết, glucose còn góp phần vào việc chữa lành của đĩa đệm cột sống bị thương? Bạn có thể tìm thấy glucose trong nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm chứa glucose như hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc, bánh mì nâu tốt hơn so với những loại khác vì chúng cung cấp thêm vitamin và chất xơ.

Magie và vitamin K

Giúp tổng hợp protein hình thành xương cũng như duy trì mức độ khoáng hoá của xương. Bạn có thể tìm thấy Magie trong các loại ngũ cốc và bánh mì; các loại quả hạch như hạt điều, hạt hướng dương, hạnh nhân; các loại rau màu xanh đậm như rau cải xoăn, rau bina, bông cải xanh cũng như trong các loại trái cây như bơ và kiwi.

Vitamin K có trong gan động vật, thịt heo, sản phẩm từ sữa và các loại rau cải như măng tây, rau bina, bông cải xanh.

Canxi

Mặc dù cấu tạo nên đĩa đệm không có canxi, song trong bệnh thoát vị đĩa đệm, xương cũng bị tổn thương. Canxi sẽ giúp chữa lành và tăng cường sức khỏe cho xương cột sống, từ đó áp lực đĩa đệm cũng giảm đi, bệnh cũng được cải thiện.

Nên bổ sung canxi từ sữa và sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, bơ,… hoặc các loại rau như cải xoăn, súp lơ, đậu phộng, đậu hũ,… Ngoài ra cần biết rằng, khi cơ thể có Vitamin D đầy đủ mới có thể hấp thụ canxi tốt hơn, cơ thể có thể tự tổng hợp Vitamin này qua tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Glucosamine

Glucosamine cơ bản là một loại glucose. Glucosamine được chứng minh có chức năng làm chậm sự thoái hóa của đĩa đệm cột sống.

Ảnh minh họa: Internet

Glucosamine có thể được tìm thấy trong thực phẩm như tôm hoặc trong những thực phẩm bổ sung. Nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì cũng đừng quá lo lắng khi sử dụng thực phẩm bổ sung vì điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc cơ thể hấp thụ insulin. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong các thực phẩm chức năng này.