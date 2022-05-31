Thường xuyên sử dụng những thực phẩm này, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn chẳng cần dùng thuốc

Chọn thực phẩm 31/05/2022 06:05

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc xương khớp qua chế độ ăn uống là vấn đề rất cần thiết. Cùng điểm qua các loại thực phẩm tốt cho xương khớp nhé!

Các thực phẩm giàu axit béo Omega-3

Axit béo Omega-3 có tác dụng ngăn cản phản ứng của hệ miễn dịch gây viêm khớp, làm giảm các chứng đau mỏi… Omega-3 có nhiều trong các loại cá đặc biệt là mỡ cá, các loại cá thu, cá ngừ, cá mòi, cá trích, cá trống, cá hồi, tôm, cua… Tuy nhiên, nếu bạn dùng dầu cá để bổ sung Omega-3 thì cần tham khảo lời khuyên bác sĩ, vì việc dùng dầu cá quá liều sẽ gây bất lợi đến quá trình đông máu của cơ thể.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Thường xuyên sử dụng những thực phẩm này, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn chẳng cần dùng thuốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa được khuyến khích vì giảm khả năng gãy xương do loãng xương. Sữa chứa 18 trong số 22 chất dinh dưỡng thiết yếu, gồm canxi, phốt pho và vitamin D, được tăng cường nhờ enzyme chuyển hóa đường sữa thành D-glucose và D-galactose. , tốt cho xương khớp.

Quả mọng

Bioflavonoids là nhóm sắc tố thực vật, chất này có tác dụng chống oxy hóa tương tự như Quercetin và có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại tế bào.

Những loại quả mọng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do phá hủy tế bào. Hai hợp chất Rutin và Quercetin ở trong quả mọng được chứng minh có thể giúp tăng mật độ xương, giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp.

Những thực phẩm có chứa nhiều Vitamin C và Bioflavonoids bao gồm: đu đủ, ổi, dứa, việt quất, nho đen, quả mơ, kiwi, mâm xôi, mận, sơ ri, anh đào, mâm xôi, dâu tây,… Ngũ cốc

Đậu nành, các loại hạt… là những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất có khả năng tăng miễn dịch, tăng đề kháng, ngăn ngừa lão hóa, làm chậm quá trình oxy hóa.

Các gia vị như gừng, ớt, tiêu, lá lốt,… cũng có khả năng chống viêm rất tốt đồng thời giảm mạnh cảm giác đau nhức, triệu chứng sưng tấy của các khớp xương.

Khoa học cũng đã chứng minh đậu nành và bơ có khả năng kích thích các tế bào sụn khớp sản sinh Collagen – “thần dược” tạo sự liên kết và duy trì hoạt động của toàn bộ khung xương. Chỉ sau 6 tháng sử dụng bơ và đậu nành thường xuyên, các triệu chứng thoái hóa xương khớp thuyên giảm hẳn, cảm giác đau nhức cũng không còn và đặc biệt không hề thấy bất kì tác dụng phụ nào.

Trái cây

Trái cây tươi là nguồn cung cấp rất nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể như vitamin A, E, D, K,..và các chất như: Canxi, magie,...

Vì vậy, các bác sĩ thường khuyên chúng ta ăn trái cây mỗi ngày để bổ sung đầy đủ lượng khoáng chất trong cơ thể. Đặc biệt, khi bạn cung cấp đủ lượng vitamin D, K cho xương, sẽ giúp giảm nguy cơ loãng xương, vì các chất này giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.

Gia vị

Thật khó có thể tin nhưng thông qua những nghiên cứu gần đây đã chứng minh gia vị có chứa các thành phần chống viêm khá hiệu quả, giúp hỗ trợ điều trị tình trạng đau nhức do xương khớp gây ra. Do đó, bệnh nhân có thể sử dụng gia vị trong chế biến món ăn hàng ngày như một vị thuốc chữa đau xương khớp. Một số gia vị thường dùng có tính kháng viêm như gừng, tiêu, ớt, hành, nghệ,…

Thường xuyên sử dụng những thực phẩm này, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn chẳng cần dùng thuốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi và hành

Hành không chỉ là một gia vị cho món ăn, mà còn cung cấp vitamin C, vitamin B6, kali và folate tốt, còn tỏi rất giàu vitamin C, vitamin B6, thiamin, kali, canxi, phốt pho, đồng, cùng các chất chống oxy hóa và enzyme, có tác dụng ngăn chặn sự hình thành các mô liên kết và chuyển hóa xương, đồng thời, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn. Việc ăn tỏi sống rất tốt tăng cường nội tiết tố estrogen, giảm triệu chứng đau nhức.

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Từ khóa:   sức khoẻ và dinh dưỡng chế độ ăn cho người xương khớp chế đô ăn uống

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