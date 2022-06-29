Điểm tên các loại thức uống 'thần dược' được dùng vào buổi sáng sẽ đạt hiệu quả cao về mặt sức khoẻ

Dinh dưỡng 29/06/2022 03:45

Dưới đây là danh sách các loại thức uống buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất.

Nước lọc

Uống nước lọc vào buổi sáng sẽ giúp đào thải chất độc, giữ ẩm và giúp tăng cường trao đổi chất. Bạn nên uống 1 – 2 cốc thức uống lành mạnh này sau khi thức dậy nhé.

Điểm tên các loại thức uống 'thần dược' được dùng vào buổi sáng sẽ đạt hiệu quả cao về mặt sức khoẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước mật ong và quế

Uống nước mật ong và quế lúc bụng đói sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đặc biệt, loại thức uống này còn góp phần đốt cháy chất béo và thúc đẩy quá trình giảm cân. Kết hợp bột quế và mật ong theo tỉ lệ 1:2. Thêm một ít nước ấm rồi khuấy đều cho đến khi mật ong tan hết.

Nước nho khô

Ăn nhiều nho khô không tốt cho răng và dễ gây béo nhưng khi bụng đói, nước ngâm vài quả nho khô lại hiệu quả hơn nước lọc nhiều, đừng quên ăn kèm cả bã.

Các nhà khoa học và chuyên gia thể thao tin rằng nho khô hoàn toàn có thể thay thế các thực phẩm bổ sung năng lượng. Nho khô chứa một lượng lớn chất xơ và vi chất dinh dưỡng, lại không hề chứa đường hay hương vị nhân tạo. Chúng chính là một bữa ăn nhẹ lành mạnh, hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm.

Uống nước nho khô vào buổi sáng sẽ giúp bạn nạp năng lượng cho ngày mới, hoặc bạn cũng có thể uống trước khi luyện tập thể thao để tăng hiệu quả cho buổi tập.

Nước chanh

Vào mùa hè, nước chanh tươi là loại nước giải khát rất được ưa chuộng. Nhưng bạn không biết rằng loại nước này nên uống thường xuyên và tốt nhất nên uống vào buổi sáng. Theo quan điểm dinh dưỡng hiện đại, chanh tươi rất giàu vitamin C. Đây là loại vitamin có vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể thải độc.

Bổ sung một cốc nước chanh tươi vào buổi sáng là bạn sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C dồi dào.

Hơn nữa, theo quan điểm Đông y, quả chanh có vị chua ngọt, tính bình, có tác dụng sinh tân chỉ khát trừ thấp an thai. Chanh thường được dùng trong các trường hợp thử nhiệt phiền khát, ăn kém, nhiễm độc thai nghén gây nôn ói, tăng huyết áp... Sử dụng chanh thường xuyên giúp sinh tân dịch giúp cơ thể lúc nào cũng tươi mới tràn đầy năng lượng.

Nước bạc hà và dưa chuột

Nước bạc hà kết hợp với dưa chuột có thể cải thiện tiêu hóa, đốt cháy chất béo và ngăn ngừa tích nước trong cơ thể. Loại nước này thậm chí có thể giúp bạn tăng cường trao đổi chất, thải bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Cho 1 quả dưa chuột thái lát vào lọ thủy tinh. Tiếp theo, thêm 1 quả chanh tươi cắt lát, 1 thìa lá bạc hà và ¼ thìa bột gừng. Sau cùng cho khoảng 2 lít nước lọc vào. Đặt lọ này vào tủ lạnh và sử dụng vào sáng hôm sau.

Cà phê bơ

Cà phê bơ là một loại cà phê có thêm bơ và dầu MCT – một hỗn hợp dầu dừa và dầu cọ. Cà phê được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực tới quá trình trao đổi chất nhưng uống một ly cà phê bơ vào buổi sáng còn đem lại nhiều lợi ích hơn.

Điểm tên các loại thức uống 'thần dược' được dùng vào buổi sáng sẽ đạt hiệu quả cao về mặt sức khoẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả cà phê và hỗn hợp dầu MCT chứa các chất béo chuỗi trung bình có ảnh hưởng tích cực tới quá trình trao đổi chất. Tuy thức uống lành mạnh cho buổi sáng này rất ngon miệng nhưng cà phê bơ không dùng để thay thế cho bữa sáng của bạn được nhé.

Trà gừng

Uống trà gừng vào buổi sáng có thể giảm tiêu chảy và triệu chứng khó chịu ở dạ dày, vì gừng có tính dược khá mạnh. Hơn nữa gừng giúp cơ thể giảm đau cơ, nhức mỏi. Uống trà gừng sau khi tập luyện buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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