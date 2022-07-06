Ăn đêm và tác hại không tưởng khiến ai nấy phải giật mình 'tỉnh giấc'

Dinh dưỡng 06/07/2022 07:39

Ngoài tác hại gây béo phì từ ăn khuya, những hệ lụy khác sẽ khiến bạn giật mình.

Ăn đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ

Theo một nghiên cứu từ ĐH California (Mỹ), ăn đêm gây tác động tiêu cực đến khả năng hình thành ký ức và khả năng nhận thức của não bộ.

Các chuyên gia thực hiện thí nghiệm trên 2 nhóm chuột trong vòng 2 tuần. Một nhóm có chế độ ăn bình thường, nhóm còn lại thường xuyên ăn đêm.

2 nhóm chuột sau đó tham gia một bài test về việc phân biệt các đồ vật mới và cũ trong chuồng. Kết quả, nhóm chuột ăn đêm có khả năng kém hơn hẳn, đồng thời trí nhớ trong dài hạn bị thương tổn nghiêm trọng.

Tiểu đường

Ăn đêm sẽ làm giảm lượng insulin sinh ra. Insulin có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường. Khi đã mắc tiểu đường thì bạn có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm như mờ mắt thậm chí mù lòa, loét chân dễ dẫn đến hoại tử và cưa chân, suy thận, đau tim, đột quỵ…

Ăn đêm và tác hại không tưởng khiến ai nấy phải giật mình 'tỉnh giấc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gây mất ngủ

Các chuyên gia cho biết, cơ thể con người sẽ trở nên chậm chạp hơn khi hoàng hôn buông xuống. Và việc bạn ăn tối quá muộn sẽ khiến dạ dày phải tăng cường hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Từ đó làm bạn trở nên khó đi vào giấc ngủ.

Nếu việc ăn đêm diễn ra nhiều lần trong tuần thì bạn sẽ bị rối loạn đồng hồ sinh học, dẫn tới mất ngủ giữa chừng. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng nồng độ cortisol và dẫn đến tăng cân, hình thành mỡ bụng.

Các chuyên gia khuyên bạn, nếu cảm thấy đói vào ban đêm thì chỉ nên ăn các thực phẩm làm từ yến mạch, sữa ít béo… Cần tránh xa đồ cay nóng và đồ ăn nhiều đạm hay nước giải khát. Vì chúng làm bạn đi tiểu nhiều lần khiến giấc ngủ gián đoạn. Những đồ uống chứa cafein và nước tăng lực cũng có thể gây nên triệu chứng mất ngủ.

Các vấn đề về tiêu hóa, bệnh dạ dày

Sau khi ăn đêm, nếu nằm ngủ ngay sẽ dễ gặp tình trạng trào ngược axit dạ dày. Axit dạ dày đi ngược lên thực quản không chỉ gây ợ nóng mà còn gây đau tức ngực lâu ngày sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nguy hại khác.

Ngoài ra, ăn đêm còn khiến dạ dày không được nghỉ ngơi trái lại phải làm việc cật lực nên ngày càng yếu đi. Hơn nữa, niêm mạc dạ dày thường được tái tạo vào ban đêm. Do đó, nếu bạn ăn đêm thường xuyên sẽ khiến niêm mạc không được tái tạo ngày càng suy yếu và dễ viêm loét.

Đặc biệt, khi ngủ thức ăn không được tiêu hóa hết, ứ đọng trong dạ dày là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Các vi khuẩn này kích thích niêm mạc, gây hại dạ dày lâu ngày gây ra viêm loét thậm chí cả ung thư dạ dày.

Tăng huyết áp, xơ vữa động mạch

Ăn đêm và tác hại không tưởng khiến ai nấy phải giật mình 'tỉnh giấc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn đêm gây “gánh nặng” lên tim mạch, làm chậm quá trình lưu thông máu, khiến chất béo dễ thấm vào thành mạch, gây xơ vữa động mạch, làm răng huyết áp và các bệnh lý tim mạch.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe ăn đêm sức khỏe tốt cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt