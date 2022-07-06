Ăn đêm và tác hại không tưởng khiến ai nấy phải giật mình 'tỉnh giấc'

Các chuyên gia thực hiện thí nghiệm trên 2 nhóm chuột trong vòng 2 tuần. Một nhóm có chế độ ăn bình thường, nhóm còn lại thường xuyên ăn đêm.

Theo một nghiên cứu từ ĐH California (Mỹ), ăn đêm gây tác động tiêu cực đến khả năng hình thành ký ức và khả năng nhận thức của não bộ.

2 nhóm chuột sau đó tham gia một bài test về việc phân biệt các đồ vật mới và cũ trong chuồng. Kết quả, nhóm chuột ăn đêm có khả năng kém hơn hẳn, đồng thời trí nhớ trong dài hạn bị thương tổn nghiêm trọng.

Ăn đêm sẽ làm giảm lượng insulin sinh ra. Insulin có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường. Khi đã mắc tiểu đường thì bạn có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm như mờ mắt thậm chí mù lòa, loét chân dễ dẫn đến hoại tử và cưa chân, suy thận, đau tim, đột quỵ…

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Gây mất ngủ

Các chuyên gia cho biết, cơ thể con người sẽ trở nên chậm chạp hơn khi hoàng hôn buông xuống. Và việc bạn ăn tối quá muộn sẽ khiến dạ dày phải tăng cường hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Từ đó làm bạn trở nên khó đi vào giấc ngủ.

Nếu việc ăn đêm diễn ra nhiều lần trong tuần thì bạn sẽ bị rối loạn đồng hồ sinh học, dẫn tới mất ngủ giữa chừng. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng nồng độ cortisol và dẫn đến tăng cân, hình thành mỡ bụng.

Các chuyên gia khuyên bạn, nếu cảm thấy đói vào ban đêm thì chỉ nên ăn các thực phẩm làm từ yến mạch, sữa ít béo… Cần tránh xa đồ cay nóng và đồ ăn nhiều đạm hay nước giải khát. Vì chúng làm bạn đi tiểu nhiều lần khiến giấc ngủ gián đoạn. Những đồ uống chứa cafein và nước tăng lực cũng có thể gây nên triệu chứng mất ngủ.

Các vấn đề về tiêu hóa, bệnh dạ dày

Sau khi ăn đêm, nếu nằm ngủ ngay sẽ dễ gặp tình trạng trào ngược axit dạ dày. Axit dạ dày đi ngược lên thực quản không chỉ gây ợ nóng mà còn gây đau tức ngực lâu ngày sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nguy hại khác.

Ngoài ra, ăn đêm còn khiến dạ dày không được nghỉ ngơi trái lại phải làm việc cật lực nên ngày càng yếu đi. Hơn nữa, niêm mạc dạ dày thường được tái tạo vào ban đêm. Do đó, nếu bạn ăn đêm thường xuyên sẽ khiến niêm mạc không được tái tạo ngày càng suy yếu và dễ viêm loét.

Đặc biệt, khi ngủ thức ăn không được tiêu hóa hết, ứ đọng trong dạ dày là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Các vi khuẩn này kích thích niêm mạc, gây hại dạ dày lâu ngày gây ra viêm loét thậm chí cả ung thư dạ dày.

Tăng huyết áp, xơ vữa động mạch

Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn đêm gây “gánh nặng” lên tim mạch, làm chậm quá trình lưu thông máu, khiến chất béo dễ thấm vào thành mạch, gây xơ vữa động mạch, làm răng huyết áp và các bệnh lý tim mạch.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn