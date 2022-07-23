Các mẹo giúp cơ thể hồi phục năng lượng nhanh chóng sau một đêm mà có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 23/07/2022 09:11

Nếu bạn đang mất ngủ nhưng sáng mai lại vẫn phải đi làm và cần một năng lượng dồi dào. Cùng phunuvagiadinh hướng dẫn các bạn các cách để lấy lại năng lượng sau một đêm.

Ưu tiên quay lại lịch ngủ vào đêm hôm sau

Thực tế, khó để bù đắp được khoản nợ ngủ ngày hôm trước. Cách tốt nhất để phục hồi sau một đêm mất ngủ là đừng để chứng mất ngủ lặp lại nhiều. Cố gắng đi ngủ vào đúng giờ vào buổi tối ngày hôm sau. Ngoài ra, nên điều chỉnh lịch ngủ phù hợp với lịch sinh hoạt mỗi ngày, tránh thay đổi lịch trình ngủ vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến sức khỏe

Ăn sáng đảm bảo dưỡng chất

Việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể sau 1 đêm thức trắng là rất cần thiết để bạn cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần. Nếu chỉ ăn qua loa, không đủ chất thì cơ thể sẽ mệt mỏi và bị kiệt sức sớm.

Các mẹo giúp cơ thể hồi phục năng lượng nhanh chóng sau một đêm mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên ăn 1 bữa sáng đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu không có thời gian chuẩn bị thì ít nhất bữa sáng cũng nên chứa dưỡng chất từ 2 nhóm thực phẩm khác nhau.

Hãy chợp mắt vào buổi chiều hôm sau

Nếu bạn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ vào ngày hôm sau, bạn có thể cân nhắc ngủ một giấc ngắn để giúp thiết lập lại cơ thể và khôi phục lại sự tỉnh táo. Một giấc ngủ ngắn trong 30 phút có thể giúp bạn chống lại sự mệt mỏi và thậm chí cải thiện tâm trạng mà không ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ vào buổi tối.

Uống nước

Thức khuya khiến cơ thể bị mất nhiều nước vì thế nên bổ sung nước vào buổi sáng, không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Ngoài uống nước, ăn các loại thực phẩm chứa nhiều nước như dưa hấu, dưa chuột, cà rốt… cũng là một cách hiệu quả.

Các mẹo giúp cơ thể hồi phục năng lượng nhanh chóng sau một đêm mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ ngắn

Nếu cảm thấy mình đang gặp khó khăn trong việc tập trung và mở mắt. Có thể thử một giấc ngủ ngắn khoảng 15 - 30 phút. Cách làm này sẽ giúp sạc lại pin lại năng lượng của bản thân nhưng không thực sự ngủ sâu và đủ lâu để ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Vận động thể chất phù hợp

Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn 6 tiếng đồng hồ vào ban đêm thì sáng hôm sau bạn không nên tập luyện quá sức. Việc tập luyện quá sức khi bạn thiếu ngủ có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Cơ thể thiếu ngủ khiến cho các bài tập thể dục thường ngày cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Thay vì tập những bài tập nặng, bạn chỉ nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hay đi cầu thang bộ để thay thế cho các bài tập thể dục sau 1 đêm thiếu ngủ. Chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút cũng có thể giúp cơ thể được tỉnh táo và cảm thấy thoải mái hơn.

Các loại trái cây mà mẹ nên hạn chế bổ sung cho trẻ vì quá ảnh hưởng đến sức khoẻ

Các loại trái cây mà mẹ nên hạn chế bổ sung cho trẻ vì quá ảnh hưởng đến sức khoẻ

Các phụ huynh nên cân nhắc các loại trái cây dưới đây cho trẻ nếu ăn quá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   hỗ trợ giấc ngủ bổ sung năng lượng cho cơ thể Dinh dưỡng và sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua