Các mẹo giúp cơ thể hồi phục năng lượng nhanh chóng sau một đêm mà có thể bạn chưa biết

Thực tế, khó để bù đắp được khoản nợ ngủ ngày hôm trước. Cách tốt nhất để phục hồi sau một đêm mất ngủ là đừng để chứng mất ngủ lặp lại nhiều. Cố gắng đi ngủ vào đúng giờ vào buổi tối ngày hôm sau. Ngoài ra, nên điều chỉnh lịch ngủ phù hợp với lịch sinh hoạt mỗi ngày, tránh thay đổi lịch trình ngủ vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến sức khỏe .

Việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể sau 1 đêm thức trắng là rất cần thiết để bạn cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần. Nếu chỉ ăn qua loa, không đủ chất thì cơ thể sẽ mệt mỏi và bị kiệt sức sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên ăn 1 bữa sáng đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu không có thời gian chuẩn bị thì ít nhất bữa sáng cũng nên chứa dưỡng chất từ 2 nhóm thực phẩm khác nhau.

Hãy chợp mắt vào buổi chiều hôm sau

Nếu bạn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ vào ngày hôm sau, bạn có thể cân nhắc ngủ một giấc ngắn để giúp thiết lập lại cơ thể và khôi phục lại sự tỉnh táo. Một giấc ngủ ngắn trong 30 phút có thể giúp bạn chống lại sự mệt mỏi và thậm chí cải thiện tâm trạng mà không ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ vào buổi tối.

Uống nước

Thức khuya khiến cơ thể bị mất nhiều nước vì thế nên bổ sung nước vào buổi sáng, không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Ngoài uống nước, ăn các loại thực phẩm chứa nhiều nước như dưa hấu, dưa chuột, cà rốt… cũng là một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ ngắn

Nếu cảm thấy mình đang gặp khó khăn trong việc tập trung và mở mắt. Có thể thử một giấc ngủ ngắn khoảng 15 - 30 phút. Cách làm này sẽ giúp sạc lại pin lại năng lượng của bản thân nhưng không thực sự ngủ sâu và đủ lâu để ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Vận động thể chất phù hợp

Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn 6 tiếng đồng hồ vào ban đêm thì sáng hôm sau bạn không nên tập luyện quá sức. Việc tập luyện quá sức khi bạn thiếu ngủ có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Cơ thể thiếu ngủ khiến cho các bài tập thể dục thường ngày cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Thay vì tập những bài tập nặng, bạn chỉ nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hay đi cầu thang bộ để thay thế cho các bài tập thể dục sau 1 đêm thiếu ngủ. Chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút cũng có thể giúp cơ thể được tỉnh táo và cảm thấy thoải mái hơn.