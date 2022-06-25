Các loại trái cây mà mẹ nên hạn chế bổ sung cho trẻ vì quá ảnh hưởng đến sức khoẻ

Dinh dưỡng 25/06/2022 19:08

Các phụ huynh nên cân nhắc các loại trái cây dưới đây cho trẻ nếu ăn quá nhiều.

Xoài

Xoài là loại trái cây mang hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều lợi khuẩn giúp bảo vệ tế bào, tăng cường thị giác cũng như sức khỏe của não bộ.

Xoài cũng được đánh giá là rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, nếu ăn quá nhiều thì chất acid trong xoài có thể gây nên hiện tượng như nhiệt miệng, phát ban… Nếu ăn quá nhiều, trẻ thậm chí sẽ bị đau bụng, nóng trong người.

Các loại trái cây mà mẹ nên hạn chế bổ sung cho trẻ vì quá ảnh hưởng đến sức khoẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, cha mẹ chỉ nên cho trẻ ăn lượng xoài vừa đủ, khoảng 1 má xoài/ngày để giúp trẻ hấp thu được chất dinh dưỡng tốt nhất, đảm bảo được sức khỏe của các bé.

Vải

Vải có hàm lượng vitamin và khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch. Vải còn cung cấp một lượng calo và nước rất lớn cho cơ thể. Tuy nhiên, vải có tính nóng nên nếu cho bé ăn quá nhiều vải có thể khiến trẻ đổ mồ hôi, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt. Thậm chí, bé có thể hôn mê, co giật, co đồng tử và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thờivì hệ tiêu hóa của bé lúc này còn rất non nớt. Mẹ nên cẩn thận khi cho bé ăn vải, chỉ nên cho bé ăn một lượng vừa phải và ăn sau bữa chính.

Sầu riêng

Nhắc đến loại quả này nhiều người có thể sẽ hoài nghi, bởi sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây. Trên thị trường trái cây, giá sầu riêng cũng không hề rẻ, tuy có mùi hơi đặc biệt nhưng không thể phủ nhận sầu riêng là loại quả được không ít người thích.

Các loại trái cây mà mẹ nên hạn chế bổ sung cho trẻ vì quá ảnh hưởng đến sức khoẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng dù có hàm lượng dinh dưỡng rất cao nhưng tại sao trẻ em lại không ăn được? Vì sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới nên chứa hàm lượng calo cao, khi trẻ còn nhỏ thì cơ thể đang trong tình trạng bốc hỏa, nếu ăn sầu riêng vào thời điểm này trẻ sẽ tức bụng, gây hại cho đường ruột và dạ dày của trẻ. Vì vậy, nên hạn chế cho trẻ nhỏ ăn sầu riêng.

Măng cụt

Măng cụt là một loại trái cây rất giàu protein, nó có tác dụng thanh nhiệt và làm mát, và có tác dụng giữ ẩm nhất định. Hương vị của măng cụt có vị chua và ngọt, với hương thơm và hương vị độc đáo, khiến nhiều phụ huynh và trẻ em muốn ăn. Nhưng chính vì điều này, cha mẹ và trẻ em cố gắng kiềm chế ăn loại trái cây này. Măng cụt là một loại thực phẩm lạnh. Ăn một lượng lớn sẽ gây ra tiêu chảy, và hàm lượng đường của măng cụt rất cao. Dễ gây tăng cân ở trẻ. Không tốt cho sức khỏe thể chất.

Nhãn

Bên cạnh xoài và dứa, nhãn cũng là loại quả mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý. Theo đó, nếu trẻ ăn nhãn quá nhiều (vượt quá 5 quả mỗi lần) sẽ dễ khiến cơ thể trở nên nóng bức, khó chịu gây ra hiện tượng mẩn người.

Vì vậy, các bà mẹ nên chia ra liều lượng vừa đủ để trẻ ăn để giảm tránh nguy cơ khiến trẻ bị đau bụng, nóng trong người gây khó chịu…  

Dứa

Các loại trái cây mà mẹ nên hạn chế bổ sung cho trẻ vì quá ảnh hưởng đến sức khoẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dứa chứa nhiều vitamin C, khoáng chất và vi lượng. Đặc biệt hơn là dứa có chứa enzym có khả năng làm mềm và khiến protein dễ tiêu hóa. Nhưng trong dứa lại có chứa chất glycosides sinh học, có khả năng gây kích ứng niêm mạc miệng khiến bé bị rát lưỡi hay vòm họng. Trong dứa còn có chất protease, chất này gây hiện tượng co thắt mạch vành, chóng mặt, buồn nôn.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn 

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