Lợi ích không ngờ của dứa nếu cơ thể bạn được bổ sung thực phẩm này thường xuyên

Ở châu Âu, Bromelain được cấp giấy phép sử dụng để giảm viêm do chấn thương hoặc phẫu thuật, cũng như điều trị vết thương hậu phẫu thuật hoặc các vết bỏng sâu. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ Bromelain trước khi phẫu thuật có khả năng giảm viêm và giảm đau. Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng Bromelain có thể giúp giảm đau và viêm do chấn thương thể thao, viêm khớp dạng thấp hoặc viêm khớp đầu gối.

Mặc dù trong nước ép dứa có chứa Bromelain, nhưng chưa có nghiên cứ nào chứng minh cụ thể sự liên hệ trực tiếp giữa nước ép dứa và những tác dụng này của chúng. Do đó, không có kết luận nào cho thấy rằng liệu lượng Bromelain hấp thụ thông qua việc uống một lượng nhỏ nước ép dứa có mang lại lợi ích chống viêm giống như những kết quả thấy được khi nghiên cứu về tác dụng của Bromelain hay không.

Một khẩu phần dứa cung cấp 2,3g chất xơ, có thể giúp tạo khối lượng phân và đảm bảo nhu động ruột thường xuyên. Khi bạn kết hợp chất xơ và bromelain, chúng hoạt động như một nhóm để khuyến khích tiêu hóa tối ưu. May mắn thay, dứa chứa cùng lúc 2 yếu tố này.

Cung cấp nhiều năng lượng

Dứa có chứa valine và leucine là hai chất rất quan trọng đối với sự phát triển và phục hồi các mô cơ. Uống một ly nước ép dứa có thể giúp bạn vượt qua mệt mỏi và tăng cường sức chịu đựng để tiếp tục hoạt động cả ngày. Ngoài ra, sẽ giữ cho bạn đủ nước cả ngày và cung cấp tất cả năng lượng cần thiết để bạn vận động.

Công dụng của thơm: Phòng ngừa ung thư

Ngoài việc chứa nhiều vitamin C có khả năng chống oxy hóa và phòng ngừa ung thư, thơm còn giàu các chất chống oxy hóa khác, bao gồm: vitamin A, beta-carotene, bromelain, các hợp chất flavonoid khác nhau và hàm lượng mangan cao. Đây là một chất kết hợp quan trọng với superoxide dismutase, một loại chất ăn mòn tự do cực mạnh, có khả năng phòng ngừa một số loại ung thư khác nhau. Do đó, thơm có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư miệng, ung thư cổ họng và ung thư vú.

Giảm các triệu chứng của viêm khớp

Viêm khớp là một bệnh rất phổ biến, đặc biệt là ở người già. Dạng viêm khớp phổ biến nhất là viêm ở các khớp. Do sự hiện diện của bromelain có đặc tính chống viêm, tiêu thụ dứa giúp giảm đau do viêm ở khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bromelain khá hiệu quả trong điều trị các bệnh thoái hóa khớp.

Tuy nhiên, việc điều trị lâu dài của chứng viêm khớp với việc sử dụng bromelain đã không được thực hiện với các nghiên cứu.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ trái tim của bạn

Dứa rất giàu chất chống oxy hóa như: vitamin C, mangan, bromelain, axit phenolic, flavonoid,… Chất chống oxy hóa là những chất bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do - các hợp chất hóa học có thể đóng một vai trò trong bệnh ung thư và bệnh tim.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, trong dứa có axit phenolic có tác dụng kháng khuẩn, chống ung thư và chống viêm. Trong khi đó, flavonoid không chỉ có tác dụng tương tự mà còn có tác dụng bảo vệ và chữa bệnh tim mạch.

Tóc dày

Dứa có đặc tính làm dày tóc sẽ giúp tóc chắc khỏe, tránh rụng tóc. Các enzym có trong trái cây này có các chất dinh dưỡng quan trọng có thể làm giàu các nang tóc của bạn. Điều này sẽ cải thiện độ dày và độ đàn hồi của tóc.

Lợi ích của quả thơm: tốt cho sức khỏe của mắt

Thị giác là một trong những giác quan quan trọng nhất đối với con người. Trong khi đó, thơm có thể tăng cường sức khỏe mắt và ngăn ngừa các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Chất beta-carotene trong quả thơm có thể giúp trì hoãn thoái hóa bạch cầu, căn bệnh ảnh hưởng đến thị lực của rất nhiều người lớn tuổi.

Vì vậy, bạn nên khuyên cha mẹ hoặc ông bà ăn nhiều thơm và nhiều loại trái cây khác để cung cấp đủ lượng beta-carotene vào cơ thể, giữ cho thị lực luôn khỏe mạnh.