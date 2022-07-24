Lợi ích kì diệu của việc hạn chế sử dụng đường trong cuộc sống mà chúng ta không nên bỏ qua

Collagen và elastin là hai loại protein chính cung cấp cho làn da của chúng ta sự trẻ trung, dẻo dai, vì vậy chúng ta muốn giữ gìn chúng càng nhiều càng tốt. Từ bỏ hoặc giảm lượng đường bạn ăn vào cũng có thể làm giảm lượng đường và insulin tăng đột biến trong máu, giảm viêm mạn tính và cấp tính liên quan đến lão hóa." Theo Tiến sĩ Youn, da bạn có thể sáng lên trong vòng 14 ngày sau khi từ bỏ đường.

Bác sĩ Anthony Youn, tác giả của cuốn sách Khắc phục tuổi tác cho biết: Đường tương đương với nếp nhăn. "Đường gây ra quá trình glycation, một quá trình mà các phân tử đường liên kết và làm biến dạng collagen và elastin trong da của chúng ta." - Tiến sĩ Youn nói.

Ăn quá nhiều đường sẽ làm cho lượng insulin trong máu tăng cao và giảm hormone chịu trách nhiệm giúp các tế bào trứng trong cơ thể người phụ nữ phát triển. Do đó, nếu bỏ ăn đường, bạn sẽ dễ thụ thai hơn.

Ít mỡ bụng

Khi cơ thể không thể chuyển hóa hết đường, lượng đường dư thừa sẽ được chuyển thành mỡ bụng và tích trữ quanh các cơ quan nội tạng quan trọng như gan, tuyến tụy, ruột… Lớp mỡ này vừa khó loại bỏ, vừa có thể làm gia tăng các nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường.

Vui vẻ yêu đời

Sẽ là khá bình thường nếu bạn đột nhiên trở nên dễ cáu gắt sau một bữa ăn quá nhiều đường. Tuy nhiên nếu đã vượt qua được cơn thèm đường của bản thân, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Theo một nghiên cứu thuộc Đại học Columbia, những phụ nữ áp dụng một chế độ giàu đường và các loại ngũ cốc tinh chế thường hay cảm thấy lo lắng, bị kích thích và thay đổi tâm trạng.

Bạn có thể sống lâu hơn

Kaufman nói: "Khi lượng đường tăng đột biến sau khi ăn thức ăn có đường, insulin của chúng ta sẽ tăng lên để bù đắp cho nó, và điều này sẽ kích hoạt một phần của hệ thần kinh làm tăng huyết áp và nhịp tim. Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim, cũng như bệnh đái tháo đường type 2 và béo phì, cả hai đều có liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều đường. Đường cũng làm tăng chất béo trong máu không lành mạnh được gọi là chất béo trung tính trong máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ."

Chắc xương

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu gần đây có chứng minh, đường gây hại cho xương. Bởi khi vào cơ thể, đường sẽ lấy đi lượng canxi, magie và các chất dinh dưỡng khác ở trong xương. Chính vì thế, nếu muốn xương chắc khoẻ, bạn cũng không nên ăn nhiều đường.