Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn

Chuối là loại trái cây bổ dưỡng và phổ biến, nhưng không phải ai cũng phù hợp để ăn chuối.

Chuối được biết đến là một trong những loại trái cây phổ biến nhất thế giới. Có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chúng hiện được trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Các loại chuối khác nhau về màu sắc, kích thước và hình dạng. 

Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi quả chuối chỉ có khoảng 105 calo và hầu như chỉ bao gồm nước và tinh bột. Chuối có rất ít protein và hầu như không có chất béo. Trong chuối xanh, chưa chín có chủ yếu là tinh bột, nhưng khi chuối chín, tinh bột biến thành đường (glucose, fructose và sucrose).

Lợi ích khi ăn chuối thường xuyên

Phòng ngừa thiếu máu: Trong chuối có chứa lượng chất sắt và vitamin B6 dồi dào. Do đó, việc ăn chuối có thể kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và cải thiện tình trạng thiếu máu. 

Tốt cho thận: Chuối là một nguồn cung cấp kali tốt trong chế độ ăn uống, và kali thực sự quan trọng cho nhiều khía cạnh của sức khỏe, bao gồm kiểm soát huyết áp và chức năng thận khỏe mạnh. 

Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Với khoảng 3g chất xơ trong một trái chuối có thể tạo môi trường tốt cho vi khuẩn có lợi trong ruột, hỗ trợ cân bằng vi khuẩn trong ruột, giúp cải thiện hệ tiêu hóa của bạn và ngăn ngừa tình trạng táo bón. 

Chống oxy hóa: Chuối có chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm dopamine và catechin. Nó giúp bảo vệ tế bào khỏi hại từ các gốc tự do và có thể có tác dụng ngăn ngừa một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm ung thư. 

Giảm cân: Nhờ vào hàm lượng chất xơ cao có trong chuối, nó có tác dụng tạo ra cảm giác no lâu giúp hạn chế việc thèm ăn và giảm tần suất ăn của bạn.  Trong 1 quả chuối trung bình chứa lượng calo tương đối thấp, khoảng từ 80 - 130 calo. Đây là một loại thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn kiêng dành cho người đang giảm cân. 

Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người cần hạn chế hoặc tránh ăn chuối để đảm bảo sức khỏe

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chín chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là glucose và fructose. Dù chuối có chỉ số đường huyết (GI) trung bình, việc ăn nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người bị tiểu đường.

Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường, hãy ăn chuối xanh hoặc chuối chưa chín hẳn và ăn với lượng vừa phải. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp.

Người bị suy thận

Chuối rất giàu kali, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh suy thận, việc đào thải kali ra khỏi cơ thể bị suy giảm. Khi lượng kali tích tụ quá nhiều trong máu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho tim, thậm chí là ngưng tim. Người bị suy thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng kali nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Quả chuối ngon, ngọt và rất bổ dưỡng nhưng những người này nên hạn chế ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng chuối

Dị ứng chuối, dù không phổ biến, vẫn là tình trạng có thể xảy ra. Các triệu chứng dị ứng có thể bao gồm ngứa họng, nổi mề đay, sưng môi, lưỡi hoặc thậm chí là khó thở. Dị ứng chuối thường liên quan đến dị ứng mủ cao su (latex-fruit syndrome). Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng dị ứng nào sau khi ăn chuối, hãy ngừng ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần.

Người có vấn đề về dạ dày

Chuối chứa một lượng nhất định tannin có thể gây táo bón ở một số người. Ngoài ra, ăn chuối khi bụng đói có thể làm tăng axit trong dạ dày, gây cảm giác khó chịu ở những người có tiền sử bệnh dạ dày. Nên ăn chuối sau bữa ăn hoặc kết hợp với các loại thực phẩm khác để giảm thiểu các vấn đề về tiêu hóa.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn một quả chuối mỗi ngày

Điều gì xảy ra khi bạn ăn một quả chuối mỗi ngày

Đây là lý do tại sao bạn nên ăn một quả chuối mỗi ngày.

