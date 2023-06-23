Quả bầu thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày nhưng bạn đã biết hết những công dụng 'thần kì' của loại thực phẩm này chưa?

Trong 100g bầu có chứa: 95% nước, 25% phosphor, 21% calcium, 2,9% glucid, 0,5% protid, 1% cellulos, 0,2mg sắt và các vitamin: 0,02mg caroten, 0,03mg vitamin B2, 0,40mg vitamin PP, 12mg vitamin C, 0,02mg vitamin B1.

Trái bầu không chỉ có hàm lượng nước cao mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe như tinh bột, chất xơ, canxi, sắt, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm, vitamin C, vitamin B6… tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nhiều người không biết về những lợi ích này của trái bầu.

Với hơn 90% là nước, quả bầu hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ lượng nước mà cơ thể cần có.

Nhờ dồi dào flavonoid - dưỡng chất giúp nâng cao khả năng giãn nở của các mạch máu trong cơ thể, trái bầu có lợi ích ổn định huyết áp. Nhiều nghiên cứu chứng tỏ thường xuyên tiêu thụ flavonoid giúp làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn do thoái hóa thần kinh, bệnh tim mạch cũng như ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các bệnh về tim mạch

Hàm lượng chất xơ hòa tan cao cùng với khoáng chất như kali, natri có trong quả bầu sẽ giúp hệ tim mạch thêm khỏe mạnh hơn. Nó sẽ giúp giảm lượng cholesterol bám ở thành mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Ăn bầu hàng ngày hoặc uống một cốc nước ép sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chữa các bệnh về da

Trong y học dân gian ở nhiều quốc gia, người dân địa phương sử dụng bầu để chữa nhiều bệnh lý về da. Đơn cử, bầu cho kết quả điều trị hiệu quả đối với các vết loét da. Nước sắc từ lá bầu cũng giúp chữa trị tốt bệnh vàng da.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm sỏi thận

Nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng bột trái bầu có công dụng giảm lượng natri oxalate trong thận ở chuột, tức cũng giúp giảm hình thành sỏi thận.

Ngoài những lợi ích chính kể trên, trái bầu còn có rất nhiều lợi ích khác bao gồm kiểm soát lipid trong cơ thể, giảm nồng độ cholesterol trong máu, điều trị bệnh tăng huyết áp và mất ngủ.

Giúp thông tiểu

Quả bầu là một loại quả có tác dụng lợi tiểu tự nhiên đáng sử dụng. Ăn bầu hàng ngày sẽ giúp cơ thể thúc đẩy việc đi vệ sinh thường xuyên để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó sẽ tăng khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ trong đường tiết niệu.

Bài thuốc Đông Y trị bách bệnh từ quả bầu

Nhuận tràng: Bầu luộc chấm muối vừng, một món ăn giản dị, ngon miệng mà có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón.



Tiểu đường: Người bị tiểu đường, đái dắt ăn canh bầu hàng ngày cho hiệu quả tốt rất.



Răng lợi: Sưng mộng răng hay bị tụt lợi có thể chữa bằng cách lấy hạt bầu đun lấy nước ngậm và súc miệng từ 3-4 lần/ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh về da: Lấy hoa và tua cuốn của bầu nấu nước cho trẻ tắm, có tác dụng phòng ngừa thủy đậu, sởi, lở ngứa vào ngày hè nóng nực.



Trị bệnh vàng da: lấy rễ bầu sắc nước uống (có thể cho thêm chút đường).



Viêm gan, sỏi đường niệu, huyết áp cao: Quả bầu tươi 500g, rửa sạch vắt lấy nước cốt và trộn đều với 250ml mật ong rồi uống ngày 2 lần, mỗi lần 30 - 50ml.



Trị bí tiểu, tiểu tiện: Người bị bí tiểu lấy nửa quả bầu và 5 củ hành sắc lấy nước uống 2-3 lần/ngày.