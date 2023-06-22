Khoai lang là một trong những loại rau củ được ưa chuộng trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, có một vấn đề mà ít ai để ý đó là khoai lang không nên được ăn chung với một số loại thực phẩm. Những thực phẩm này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của khoai lang hoặc gây hại cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy, việc biết rõ những thực phẩm nên và không nên kết hợp với khoai lang là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Khoai lang và bí đỏ 2 loại thực phẩm nhuận tràng nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ gây ra tình trạng chướng khí. Tình trạng nôn khan, ợ chua xảy ra khi ăn 2 loại thực phẩm này cùng lúc. Lưu ý khi nấu, luộc phải chín kỹ nếu không muốn tình trạng đầy bụng nặng hơn.

Nếu trong thực đơn đã có khoai lang thì bạn không nên bổ sung thêm cà chua. Vì trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào trong cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Cà chua - Ảnh minh họa: Internet

3. Gà

Khoai lang không nên ăn cùng thịt gà vì cả 2 đều khó tiêu nên nếu ăn chung sẽ dễ gây trướng bụng, đau bụng. Trường hợp nặng, chúng còn có thể gây khó chịu đường tiêu hóa.

4. Hải sản

Một số người rất dễ bị tiêu chảy sau khi ăn hải sản, còn khoai lang rất dễ khiến người ta có cảm giác no nên nếu ăn cả 2 cùng một lúc thì ở trường hợp nhẹ, bạn có thể bị đau bụng và tiêu chảy, nặng hơn có thể gây sỏi trong cơ thể.

Hải sản - Ảnh minh họa: Internet

5. Chuối

Cũng giống như cà chua, khi ăn khoai lang không nên ăn cùng một nửa. Đây đều là 2 sản phẩm dễ tạo cảm giác không. Do đó, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ dàng bị tràn dịch ngược trở lại. Ổ đĩa, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây độc mãn tính làm thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.

6. Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, rất phù hợp để dùng vào bữa sáng. Việc trứng và khoai lang có thể kết hợp được với nhau hay không còn phù thuộc vào từng đối tượng. Cụ thể, những người có nhu động và hệ tiêu hóa hoạt động tốt thì việc ăn 2 món này cùng một lúc sẽ không gây hại gì.

Tuy nhiên, với người mắc chứng khó tiêu, tốt nhất là không nên ăn đồng thời cả hai món này. Bởi khi ăn trứng, dạ dày cần lượng lớn thời gian để tiêu hóa hết hàm lượng protein có trong trứng. Nếu bạn tiếp tục ăn thêm khoai lang sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây đau bụng.

Trứng - Ảnh minh họa: Internet

7. Quả hồng

Khoai lang và quả hồng không nên ăn cùng với nhau, ít nhất nên cách nhau khoảng 5 giờ trở lên. Bởi vì sau khi ăn khoai lang, lượng đường trong khoai lang sẽ lên men trong dạ dày, khiến dịch vị dạ dày tiết ra nhiều hơn. Khi phản ứng với chất tannin và pectin trong quả hồng sẽ gây ra sự kết tủa, nghiêm trọng hơn có thể khiến xuất huyết dạ dày hoặc viêm loét dạ dày.