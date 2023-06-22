Khoai lang kết hợp với loại thực phẩm này từ 'thần dược' sẽ trở thành 'độc dược', bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe

Chọn thực phẩm 22/06/2023 10:47

Khoai lang là loại củ rất ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, loại củ này không nên kết hợp với một số thực phẩm sau đây.

Khoai lang là một trong những loại rau củ được ưa chuộng trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, có một vấn đề mà ít ai để ý đó là khoai lang không nên được ăn chung với một số loại thực phẩm. Những thực phẩm này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của khoai lang hoặc gây hại cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy, việc biết rõ những thực phẩm nên và không nên kết hợp với khoai lang là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. 

Khoai lang kết hợp với loại thực phẩm này từ 'thần dược' sẽ trở thành 'độc dược', bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1
Khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm không nên ăn cùng khoai lang:

1. Bí đỏ

Khoai lang và bí đỏ 2 loại thực phẩm nhuận tràng nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ gây ra tình trạng chướng khí. Tình trạng nôn khan, ợ chua xảy ra khi ăn 2 loại thực phẩm này cùng lúc. Lưu ý khi nấu, luộc phải chín kỹ nếu không muốn tình trạng đầy bụng nặng hơn.

2. Cà chua

Nếu trong thực đơn đã có khoai lang thì bạn không nên bổ sung thêm cà chua. Vì trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào trong cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Khoai lang kết hợp với loại thực phẩm này từ 'thần dược' sẽ trở thành 'độc dược', bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2
Cà chua - Ảnh minh họa: Internet

3. Gà

Khoai lang không nên ăn cùng thịt gà vì cả 2 đều khó tiêu nên nếu ăn chung sẽ dễ gây trướng bụng, đau bụng. Trường hợp nặng, chúng còn có thể gây khó chịu đường tiêu hóa.

4. Hải sản

Một số người rất dễ bị tiêu chảy sau khi ăn hải sản, còn khoai lang rất dễ khiến người ta có cảm giác no nên nếu ăn cả 2 cùng một lúc thì ở trường hợp nhẹ, bạn có thể bị đau bụng và tiêu chảy, nặng hơn có thể gây sỏi trong cơ thể.

Khoai lang kết hợp với loại thực phẩm này từ 'thần dược' sẽ trở thành 'độc dược', bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3
Hải sản - Ảnh minh họa: Internet

 

5. Chuối

Cũng giống như cà chua, khi ăn khoai lang không nên ăn cùng một nửa. Đây đều là 2 sản phẩm dễ tạo cảm giác không. Do đó, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ dàng bị tràn dịch ngược trở lại. Ổ đĩa, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây độc mãn tính làm thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.

6. Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, rất phù hợp để dùng vào bữa sáng. Việc trứng và khoai lang có thể kết hợp được với nhau hay không còn phù thuộc vào từng đối tượng. Cụ thể, những người có nhu động và hệ tiêu hóa hoạt động tốt thì việc ăn 2 món này cùng một lúc sẽ không gây hại gì.

Tuy nhiên, với người mắc chứng khó tiêu, tốt nhất là không nên ăn đồng thời cả hai món này. Bởi khi ăn trứng, dạ dày cần lượng lớn thời gian để tiêu hóa hết hàm lượng protein có trong trứng. Nếu bạn tiếp tục ăn thêm khoai lang sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây đau bụng.

Khoai lang kết hợp với loại thực phẩm này từ 'thần dược' sẽ trở thành 'độc dược', bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 4
Trứng - Ảnh minh họa: Internet

 

7. Quả hồng

Khoai lang và quả hồng không nên ăn cùng với nhau, ít nhất nên cách nhau khoảng 5 giờ trở lên. Bởi vì sau khi ăn khoai lang, lượng đường trong khoai lang sẽ lên men trong dạ dày, khiến dịch vị dạ dày tiết ra nhiều hơn. Khi phản ứng với chất tannin và pectin trong quả hồng sẽ gây ra sự kết tủa, nghiêm trọng hơn có thể khiến xuất huyết dạ dày hoặc viêm loét dạ dày.

Những thực phẩm nếu biết cách bảo quản thì để càng lâu càng ngon, không phải lo lắng về hạn sử dụng

Những thực phẩm nếu biết cách bảo quản thì để càng lâu càng ngon, không phải lo lắng về hạn sử dụng

Những loại thực phẩm sau đây để càng lâu thì càng ngon nếu biết bảo quản đúng cách.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai lang thực phẩm đại kỵ với khoai lang chọn thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài