Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vấn đề dinh dưỡng luôn được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe tốt. Tuy nhiên, đối với những người bị bệnh tiểu đường , việc chọn lựa thực phẩm phù hợp để ăn uống có thể gặp khó khăn và đôi khi là một thử thách đáng kể. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng không thích hợp cho những người bị bệnh tiểu đường, và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn khi ăn uống.

Lượng đường trong sầu riêng và mít tương đương với lượng đường của 1 lon cocacola hoặc một bát cơm trắng.

Sầu riêng được biết đến là một loại quả giàu dinh dưỡng, là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người, dễ sinh mụn nhọt. Đặc biệt nếu ăn sầu riêng vào buổi tối rất dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, đối với những người có đường huyết cao, huyết áp thấp hoặc huyết áp cao, người có chức năng tim kém, người bị loét đường tiêu hóa cũng nên thận trọng khi ăn sầu riêng, bởi sầu riêng có thể làm tăng tình trạng của bệnh.

Quả xoài

Xoài là loại quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Xoài đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 20% folate, 10% vitamin B6, 35% vitamin A, 8% vitamin K và cung cấp Kali cho cơ thể. Khẩu phần xoài (một miếng) trung bình có chứa khoảng 100 calo, 1 g protein, 25 g carbohydrate, 3g chất xơ, 0.5 g chất béo, 23 g đường.

Xoài có nhiều chất tác dụng tốt tới cơ thể: Chất oxy hóa trong xoài như zethanthin giúp lọc những tia sáng xanh làm hại mắt làm thoái hóa điểm vàng khi về già. Xoài còn chứa beta- carotene, ngăn ngừa bệnh hen suyễn, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

Xoài là một loại quả tốt cho sức khỏe vì trong vỏ xoài xanh có hợp chất giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng xoài chín lại chứa lượng đường cao hơn và gây ra tăng huyết áp.

Quả chuối

Với bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, việc nhận thức được số lượng và loại carbohydrate trong chế độ ăn uống của mình là rất quan trọng. Do carbohydrate sẽ làm tăng lượng đường trong máu của người bệnh nhiều hơn các chất dinh dưỡng khác. Điều đó đồng nghĩa với việc các loại thực phẩm đó có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc kiểm soát đường huyết.

Khi lượng đường trong máu tăng ở những người không mắc bệnh tiểu đường, cơ thể họ sẽ sản xuất insulin - chất giúp chuyển đường từ máu vào các tế bào để sử dụng hoặc lưu trữ.

Quả vải

Quả vải có chỉ số đường huyết 57 (thuộc nhóm trung bình). Khi ăn loại quả này, đường glucose sẽ được giải phóng chậm và ổn định, không khiến đường huyết tăng cao, đột ngột. Nhưng nếu ăn quá nhiều có thể làm lượng đường trong máu tăng đột biến, ảnh hưởng đến sức khỏe.