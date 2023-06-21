Mách nhỏ bạn 5 loại trái cây làm nước ép là bí kíp giúp làn da luôn trắng hồng, rạng rỡ của phái đẹp

Trong thời đại ngày càng phát triển của công nghệ và thói quen ăn uống không lành mạnh, nhu cầu sử dụng thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe ngày càng được quan tâm. Nước ép từ củ quả là một trong những lựa chọn tuyệt vời để bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể một cách dễ dàng và hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài tác dụng giúp giảm cân và tăng cường sức đề kháng, nước ép củ quả còn là một liệu pháp làm đẹp hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 5 loại nước ép củ quả đẹp dáng sáng da, giúp bạn có thể chăm sóc sức khỏe và làm đẹp một cách tự nhiên và hiệu quả."

Một ly nước ép cà chua nguyên chất 240ml có thể đáp ứng 25% nhu cầu vitamin C; 22% nhu cầu vitamin A hằng ngày của cơ thể. Beta-carotene có tác dụng bảo vệ làn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa tình trạng cháy nắng và làm chậm quá trình lão hóa da.

Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh cũng có tác dụng bảo vệ da trước tia cực tím, giảm tình trạng nếp nhăn trên da.

Ngoài ra, cac các vitamin và khoáng chất trong cà chua còn giúp phục hồi tóc bị hư hại, giúp tóc óng mượt hơn.

2. Nước ép bí đao

Trong quả bí đao chứa nhiều vi chất chất như: Vitamin nhóm B (B1, B2, B3), vitamin E, C, A, phốt pho, sắt, canxi...

Bí đao được sử dụng như một sản phẩm giúp giảm cân. Thành phần quả bí đao nhiều chất xơ, ít đường, ít calo. Công dụng làm đẹp da của bí đao là do các vitamin E, C, A giúp da mềm mịn, chống lão hóa và giảm các vết nhăn.

Khi bạn uống nước bí đao, cơ thể cũng sẽ được nạp một lượng nước lớn nên sẽ cải thiện được tình trạng da khô.

Lưu ý: Nước ép bí đao không phù hợp với người có huyết áp thấp; người đang bị lạnh, rối loạn tiêu hóa.

3. Nước ép cà rốt

Chúng ta đã được nói đi nói lại rằng cà rốt rất tốt cho mắt. Những gì bạn không biết là chúng cũng rất tốt cho da.

Cà rốt chứa vitamin A, chống lại mụn trứng cá, nếp nhăn, sắc tố và da không đều màu. Nước ép rất giàu chất xơ, giúp bài tiết phân dễ dàng, do đó làm sạch dạ dày của bạn. Điều này giúp làm nổi bật làn da của bạn.

Cà rốt cũng chứa vitamin C và kali, giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giúp tái tạo các tế bào mới.

Hãy chắc chắn rằng bạn uống một ít nước ép cà rốt mỗi ngày vào buổi sáng để bắt đầu một ngày tuyệt vời và cho làn da tươi sáng.

4. Nước ép lựu

Thay vì sử dụng những thực phẩm chức năng, thuốc uống hỗ trợ thì tại sao bạn không thử đến nước ép lựu – một thực phẩm hoàn toàn tự nhiên – để cải thiện làn da? Một ly nước ép lựu sẽ cung cấp hàm lượng acid béo Omega – 3 và acid punicic dồi dào. Hai chất này có tác dụng giữ ẩm cho da, giúp da luôn căng mịn.

Ngoài ra, lựu còn là một loại trái cây hỗ trợ thanh lọc máu và ngăn ngừa lão hóa. Làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc, khỏe khoắn hơn nếu bổ sung nước ép lựu đều đặn mỗi ngày. Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, đây hoàn toàn là một hương vị mà bạn không thể bỏ lỡ!

5. Nước ép rau mùi tây

Và cuối cùng, không thể không xuất hiện trong danh sách các loại nước ép đẹp da đó chính là nước ép rau mùi tây. Mùi tây từ lâu đã được biết đến là một loại thảo dược giúp “chữa lành” làn da của bạn. Nói như vậy là vì mùi tây cung cấp nhiều vitamin A và C giúp cải thiện sắc tố, đều màu da và xóa thâm hiệu quả.

Ngoài ra, trong rau mùi tây còn chứa vitamin K có chức năng làm phục hồi vết thương nhanh chóng. Bổ sung nước ép rau mùi tây mỗi ngày sẽ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen. Tế bào da nhờ thế mà được tái tạo, sửa chữa, đem đến một làn da sáng đẹp, mịn màng.