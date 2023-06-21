Sơn móng tay 'keo lì' hãy thử ngay 5 cách sau đảm bảo móng sạch bong chỉ trong 1 nốt nhạc

Trong cuộc sống hàng ngày, việc sơn móng tay đã trở thành một thói quen phổ biến của phụ nữ. Tuy nhiên, khi muốn thay đổi màu sắc hoặc chỉ đơn giản là loại bỏ lớp sơn cũ để sơn mới, việc tẩy sơn móng tay là không thể thiếu. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại tẩy sơn móng tay khác nhau và được quảng cáo rầm rộ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách tẩy sơn móng tay có sẵn trên thị trường để giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp và hiệu quả nhất.

Chanh và giấm là những nguyên liệu có thành phần axit nên rất hữu dụng cho việc tẩy rửa. Chúng ta có thể dùng hỗn hợp chanh và giấm tẩy sạch sơn móng tay một cách dễ dàng.

Chỉ cần lấy nước cốt chanh hòa lẫn với 1 chén giấm ăn rồi khuấy đều, sau đó nhúng móng tay đã sơn vào trong vòng 1 phút. Khi móng tay đã được ngâm kỹ bằng dung dịch cốt chanh và giấm, chúng ta có thể dùng bông gòn hoặc vải để loại bỏ sơn móng tay dễ dàng.

2. Kem đánh răng

Ngoài công dụng vệ sinh răng miệng, kem đánh răng còn có khả năng làm sạch lớp sơn móng tay cực kỳ hiệu quả.

Bạn chỉ cần bôi một ít kem đánh răng lên móng, rồi dùng bàn chải đánh răng cũ chà sát mạnh vào phần sơn là được. Cứ thực hiện thao tác này cho đến khi phần sơn bong ra và biến mất.

Để móng tay không bị khô, bạn có thể thoa vaseline để dưỡng ẩm cho móng và biểu bì.

Ảnh minh họa

3. Baking soda

Dung dịch baking soda có rất nhiều công dụng như tẩy da chết, trị mụn, làm sạch vết ố và tẩy móng tay hiệu quả.

Bạn chỉ cần bỏ một thìa baking soda vào nước ấm, khuấy đều thành một hỗn hợp sệt rồi bôi lên móng tay. Để khoảng 15 – 20 phút cho dung dịch làm mềm phần sơn rồi dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ. Sau đó rửa sạch lại với nước hoặc xà phòng, bạn sẽ thấy màu sơn đã bị loại bỏ sạch sẽ.

4. Cách tẩy sơn móng tay tại nhà bằng rượu vang trái cây

Nếu nhà bạn thường xuyên dùng rượu vang trái cây thì có thể dùng làm “nước tẩy sơn móng” ngay nếu cần tẩy gấp. Vì trong rượu vang chứa một lượng cồn vừa đủ có thể làm mềm lớp sơn. Bên cạnh đó, những thành phần như axit từ trái cây trong rượu vang sẽ hỗ trợ làm sạch sơn móng tay một cách nhanh chóng.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Bạn cho rượu vang vào bông tẩy trang, sau đó quấn quanh móng tay và để yên 10 phút.

Dùng miếng bông tẩy trang đó rồi lau sạch hết lớp sơn móng tay còn lại.

Thực hiện các bước tương tự nếu lớp sơn dày.

Ảnh minh họa

5. Dùng dâu tây

Bên cạnh sử dụng nước cốt chanh thì một loại trái cây cũng mang đến công dụng tẩy sạch sơn móng tay cực kỳ hiệu quả là quả dâu tây. Vì trong loại trái cây nhiệt đới này chứa một lượng lớn axit tự nhiên, giúp làm sạch lớp sơn móng tay cứng đầu nhanh chóng.

Bên cạnh đó, dâu tây cũng chứa các thành phần như: vitamin C, vitamin E… rất cần thiết để nuôi dưỡng móng tay sáng khỏe.

Cách thực hiện rất đơn giản

Các bạn nghiền nhuyễn 3 quả dâu tây chín đỏ, sau đó cho vào vài giọt nước cốt chanh rồi khuấy đều.

Tiếp đến các bạn thoa đều hỗn hợp dâu tây, chanh tươi lên móng tay rồi để yên khoảng 5 – 10 phút.

Dùng bông gòn hay bông tẩy trang tẩy chà nhẹ nhàng để làm sạch lớp sơn. Đổi với những lớp sơn mờ bám trên móng, bạn có thể dùng dũa để làm sạch.