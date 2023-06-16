7 loại thực phẩm chị em không nên bỏ qua để sở hữu làn da không tuổi, luôn sáng mịn

Làn da là một trong những yếu tố quan trọng của vẻ đẹp và sức khỏe của con người. Vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ làn da là điều cần thiết. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da bên ngoài, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và láng mịn. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thực phẩm có thể giúp cải thiện làn da, mang lại cho bạn một vẻ đẹp rạng ngời.

Theo đầu bếp nổi tiếng và chuyên gia dinh dưỡng Serena Poon, cà chua rất tốt cho sức khỏe làn da vì chúng chứa nhiều vitamin C. Ngoài ra, cà chua cũng chứa lycopene, một dạng chất chống oxy hóa, giúp làn da bạn tránh khỏi các tác hại từ UVA, UVB (là những tia cực tím nguy hại trong ánh nắng mặt trời), đồng thời cũng giúp chống lại các tế bào ung thư.

2. Khoai lang‏

‏Beta - carotene được tìm thấy trong các loại thực phẩm có màu sắc sặc sỡ như khoai lang, cà rốt, cà chua, ớt chuông… Khi dung nạp vào cơ thể, chúng sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, có vai trò giúp làn da luôn khỏe mạnh, chống nắng từ bên trong. ‏

‏Không những thế, beta carotene trong khoai lang có thể giúp làn da hồng hào, mang đến cho bạn vẻ ngoài khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.‏

‏3. Ớt chuông‏

‏Giống như khoai lang, ớt chuông là một nguồn cung cấp beta - carotene tương đối dồi dào. Bên cạnh đó, chúng cũng cung cấp vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen, giữ cho làn da luôn săn chắc. ‏‏

‏‏Kết quả của một cuộc khảo sát quy mô lớn cho thấy, những phụ nữ thường xuyên ăn ớt chuông có thể làm chậm quá trình lão hóa da, giảm tình trạng sạm da, khô da hơn so với những người phụ nữ không thường xuyên ăn loại quả này.

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‏4. Bông cải xanh‏

‏Bông cải xanh chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe làn da như vitamin C, vitamin A, kẽm, lutein - một loại carotenoid hoạt động giống như beta - carotene giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa, hạn chế nếp nhăn.‏

‏Trên thực tế, các nghiên cứu mới đây còn khám phá ra bông cải xanh có chứa một hợp chất đặc biệt có thể mang lại tác dụng chống ung thư, bao gồm bệnh ung thư da.

5. Đậu nành

Đậu nành có chứa isoflavone ngăn chặn estrogen trong cơ thể bạn giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi của da. Phụ nữ sau mãn kinh dung nạp isoflavone mỗi ngày có thể cảithiện tình trạng da khô, tăng sinh collagen khiến da mịn màng, chắc khỏe. Isoflavone từ đậu nành cũng bảo vệ làn da của bạn trước tia cực tím, góp phần ngăn ngừa nguy cơ ung thư da. Ngoài đậu nành, isoflavone có trong đậu gà, quả hồ trăn, đậu phộng.

6. Nho đỏ

Nho đỏ nổi tiếng vì có chứa resveratrol, một hợp chất rất giàu trong phần vỏ của loại quả này. Resveratrol được nhiều nhà nghiên cứu cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong số đó là giảm tác động của quá trình lão hóa. Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy nó cũng có thể giúp làm chậm quá trình sản sinh các gốc tự do có hại, gây hại cho tế bào da và gây ra các dấu hiệu lão hóa.

Có lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng, những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng quát nói chung và sức khỏe các cơ quan trong cơ thể nói riêng, bao gồm cả làn da. Để có thể bảo vệ làn da một cách tối ưu trước sự tấn công của các yếu tố bên ngoài như tia bức xạ, ánh nắng mặt trời, bụi bẩn... hay các yếu tố bên trong như các gốc tự do, bạn cần đảm bảo mình có thể nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.