Sự gia tăng tiết bã nhờn chính là nguyên nhân chính gây nên sợi bã nhờn. Còn với mụn đầu đen và mụn trắng làm tắc lỗ chân lông hình thành nên mụn trứng cá. Sợi bã nhờn không gây tắc lỗ chân lông, nếu có thì rất thấp. Các sợi màu trắng xám hay dịch màu vàng mà các bạn hay thấy khi nặn vùng mũi, cằm sẽ được tuyến bã nhờn đẩy ra liên tục. Vì vậy, việc điều trị sợi bã nhờn không hề đơn giản và khó khăn hơn 2 loại mụn trên nhiều.

Sợi bả nhờn trên da là một chủ đề rất quan tâm trong lĩnh vực chăm sóc da . Đây là những sợi nhỏ có màu trắng hoặc đen, xuất hiện trên bề mặt da, thường tập trung ở vùng mũi, trán, cằm và vùng lưng. Mặc dù không gây hại cho sức khỏe , tuy nhiên sợi bả nhờn có thể gây phiền toái về mặt thẩm mỹ khi làm cho làn da trông nhợt nhạt và kém sức sống. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách loại bỏ sợi bả nhờn trên da.

Một nguyên nhân khác gây sợi bã nhờn là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài da. Cơ thể bạn thay đổi lượng hormone cùng tác động của bụi bẩn trên bề mặt da, androgen, nội tiết tố tăng trưởng và tuyến giáp sẽ thúc đẩy tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn. Làn da tăng tiết dầu và xuất hiện các tuyến bã nhờn nhiều hơn. Những làn da dầu hay da hỗn hợp thiên dầu thường dễ gặp những vấn đề này hơn.

Cách giảm sợi bã nhờn trên da

1. Làm sạch sâu da mặt

Các sợi bã nhờn hình thành là do bã nhờn bị dư thừa. Bởi vậy, làm sạch bề mặt da là bước đầu tiên để loại bỏ sợi bã nhờn, trị mụn, dưỡng da mịn màng. Bạn nên chú trọng làm sạch da bằng việc rửa mặt để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và cặn trang điểm.

Rửa mặt với nước thôi là chưa đủ. Bạn nên xây dựng cho mình một quy trình chăm sóc da đúng cách. Ngoài việc sử dụng sữa rửa mặt, bạn nên dùng nước tẩy trang, ngay cả khi không trang điểm. Điều này sẽ giúp việc làm sạch da được triệt để hơn.

Thêm vào đó, bạn có thể kết hợp sử dụng máy rửa mặt để loại bỏ được hết các chất bẩn bám trên bề mặt da. Hiện nay có rất nhiều các loại máy rửa mặt với các mức giá khác nhau để bạn có thể tham khảo.

2. Tẩy da chết định kỳ

Chu kỳ tồn tại của tế bào da là 21 ngày, vì vậy các tế bào chết nếu không được tẩy đi sẽ là nguyên nhân hình thành nên sợi bã nhờn và mụn về sau. Vì vậy, bạn cần phải chăm chỉ tẩy tế bào chết mỗi tuần để giúp loại bỏ đi đống bã nhờn đáng ghét trên da và giảm sự hình thành các sợi bã nhờn, kích thích các tế bào mới hình thành và phát triển.

Tuy nhiên, đừng lạm dụng sử dụng chúng quá nhiều, đặc biệt là khi mặt bạn nhiều mụn. Hãy tham khảo những kiến thức về tẩy tế bào chết của Tinhte tại đây bạn nhé !!

3. Xông hơi da mặt

Xông hơi giúp làm giãn nở lỗ chân lông, loại bỏ các sợi bã nhờn dư thừa và mụn đầu đen. Để thực hiện phương pháp này, các bạn có thể dùng nước sôi kết hợp với chanh, tinh dầu tràm hoặc xả. Sau đó dùng để xông mặt trong khoảng 5 đến 10 phút.

Bạn có thể dùng một chiếc khăn để phủ lên đầu, giữ cho mặt cách xa chậu nước xông khoảng 30cm để tránh nguy cơ bị bỏng hoặc làm da mặt bị kích ứng do quá nóng.

4. Chăm sóc từ bên trong

Ngoài việc chăm sóc da từ bên ngoài, mọi người nên chăm sóc da từ bên trong. Thay đổi nội tiết tố cũng có thể là nguyên nhân gây tăng tiết bã nhờn, khiến da bóng dầu, lỗ chân lông to và nhiều sợi bã nhờn hơn.

Do đó, mọi người nên uống nhiều nước (khoảng 1,5 đến 2 lít nước/ngày), ăn nhiều trái cây và rau củ, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng và đồ ăn nhanh.

5. Điều trị sợi bã nhờn với các sản phẩm chứa BHA

AHA, BHA, PHA… là những thành phần tẩy da chết hóa học hỗ trợ giảm và ngăn ngừa bã nhờn. Đặc biệt, BHA chính là hợp chất hữu cơ, phân tách từ nguyên tử cacbon, chứa nhóm axit cacboxylic và hydroxyl. BHA có đặc tính là tan trong dầu nên dễ dàng thẩm thấu vào sâu lỗ chân lông và mang lại hiệu quả trong việc điều trị sợi bã nhờn.