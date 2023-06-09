Phương pháp giảm nhờn cho da dầu vào mùa hè oi bức chị em nào cũng nên biết

Dầu của da mặt là một phần quan trọng của sự cân bằng tự nhiên của da và giúp bảo vệ và giữ ẩm cho da. Nhưng nếu sản xuất dầu của da quá nhiều hoặc không đủ thì sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng này, gây ra một số vấn đề về da như mụn, tắc nghẽn lỗ chân lông và da nhờn. Do đó, việc giữ cho dầu của da mặt ở mức độ cân bằng là rất quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và đẹp.

Sở hữu làn da dầu, bóng nhờn vốn đã đủ khó chịu rồi, nhưng vào mùa hè thì làn da ấy mới thực sự trở thành “ác mộng”. Nếu không biết cách chăm sóc da dầu mùa hè đúng cách, bạn rất dễ gặp phải tình trạng da bóng nhờn cả ngày, bít tắc tắc lỗ chân lông và xuất hiện lũ mụn đáng ghét.

Nguyên nhân là do mùa hè là thời điểm nhiệt độ tăng cao, ánh nắng gay gắt, chỉ số tia UV cũng tăng mạnh, khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ hơn. Làn da thiếu ẩm, mất nước, từ đó tuyến dầu hoạt động mạnh mẽ, tiết ra lượng dầu quá mức khiến khuôn mặt như “chảo dầu”. Nếu bạn không thay đổi thói quen dưỡng da theo mùa thì những nốt mụn sẽ rất dễ xuất hiện, kéo theo nhiều vấn đề về da khác như: khô da, xỉn màu, nám, lão hóa…

Các phương pháp giảm nhờn cho da dầu hiệu quả

1. Sử dụng kem chống nắng

Nhiều bạn có làn da dầu cũng ngại dùng kem chống nắng vì cho rằng kem chống nắng sẽ gây bóng nhờn hơn, bít tắc lỗ chân lông hơn. Nhưng sử dụng kem chống nắng là bước quan trọng nhất trong quy trình bảo vệ da tránh lão hóa sớm.

Mặc dù người có làn da dầu sẽ dễ bị bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông, gây mụn trứng cá nhiều hơn, nhưng chỉ khi sử dụng loại kem chống nắng không đúng loại.

Nên biết cách chọn kem chống nắng phù hợp với da dầu để mang lại hiệu quả. Kiểm tra trên bao bì, khi kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và không chứa dầu là phù hợp. Kem chống nắng giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời và giảm bớt việc sản xuất dầu trên da.

2. Sử dụng giấy thấm dầu

Nếu bạn đang có cảm giác bóng nhờn trên da, có thể sử dụng giấy thấm dầu để hấp thụ dầu thừa trên da mà không cần phải rửa mặt. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng giấy thấm dầu, vì giấy thấm dầu sẽ khiến da khô, có thể gây hiệu quả ngược, khiến da tiết nhiều dầu hơn.

3. Sử dụng toner (nước cân bằng da)

Toner chính là “trợ thủ” đắc lực giúp bạn làm sạch da lại lần cuối, ngay sau bước tẩy trang và sữa rửa mặt. Để đảm bảo rằng việc làm sạch đã được thực hiện đến từng lỗ chân lông. Ngoài ra, Toner còn có nhiệm vụ cân bằng lại độ pH, độ ẩm trên bề mặt da, giúp da khô căng ngay lập tức trở nên mềm mịn hơn.

4. Tẩy tế bào chết cho da

Bạn nên áp dụng bước tẩy tế bào chết cho da 1 - 2 lần/tuần, để loại bỏ các lớp tế bào da chết già cằn cỗi, làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông. Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều các sản phẩm tẩy tế bào chết. Thế nhưng, lời khuyên cho bạn là chỉ nên tập trung vào những loại tẩy tế bào chết có chứa thành phần hóa học như AHA, BHA hoặc PHA là tốt nhất nhé.

5. Bổ sung vitamin C

Vitamin C không chỉ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng mà còn giúp da trở nên sáng mịn hơn. Đặc biệt nó còn có tác dụng rất tốt trong việc kiểm soát tình trạng da nhờn, da dầu.

Vitamin C đã được chứng minh lâm sàng có thể giúp làn da giữ nước. Từ đó, đem đến làn da căng mọng, mịn màng và ngăn không cho da trở nên quá nhờn hoặc quá khô. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những người được bổ sung vitamin C cho thấy những cải thiện đáng kể và bền vững trong quá trình hydrat hóa cho da và khôi phục lại độ đàn hồi cho da hiệu quả.