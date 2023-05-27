Bí quyết thanh lọc da mùa hè đem lại công dụng "thần kì" cho làn da dầu mụn

Chăm sóc da 27/05/2023 08:10

Xông hơi đang là phương pháp làm đẹp được rất nhiều chị em ưa chuộng, vừa tiết kiệm lại có thể đem lại một làn da sạch mụn và sáng mịn.

Xông hơi mặt là một trong những phương pháp làm đẹp da sử dụng nhiệt từ hơi nước tác động lên da để làm giãn nở lỗ chân lông và mao mạch, từ đó loại bỏ độc tố, tế bào chết trên da, giúp da sạch, thông thoáng, giảm mụn, sáng mịn và săn chắc hơn. Phương pháp làm đẹp này được nhiều chuyên gia cũng như bác sĩ da liễu trên thế giới công nhận.

Bí quyết thanh lọc da mùa hè đem lại công dụng 'thần kì' cho làn da dầu mụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 lợi ích của xông hơi da mặt:

  • Giúp thải độc cho da
  • Tăng cường tuần hoàn máu
  • Điều trị và ngăn ngừa mụn ẩn
  • Xông hơi mặt thường xuyên giúp thư giản và giảm stress
  • Làm sáng da thần kì

Phương pháp để xông hơi mặt đúng cách:

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt để khuôn mặt của bạn hoàn toàn sạch và không gây kích ứng da. Sau đó lau khô mặt bằng khăn mềm, đừng chà xát nó vì vùng da trên khuôn mặt của bạn mỏng hơn những phần khác trên cơ thể.

Đặt một nồi nước lên bếp và đun sôi. Bạn có thể thêm vào đó trà xanh, trà bạc hà, trà hoa cúc hoặc các loại thảo dược khác để giúp nuôi dưỡng da mặt và tạo hương thơm. Thêm dầu cây trà vào nồi nước để giúp điều trị mụn trứng cá.

Bắt đầu xông hơi da mặt bằng cách trùm một chiếc khăn lên đầu của bạn và để khuôn mặt đối diện với nồi nước vừa mới đun sôi trong khoảng từ 5-10 phút. Chú ý chỉ xông hơi mặt của bạn 1 lần/tuần.

Bí quyết thanh lọc da mùa hè đem lại công dụng 'thần kì' cho làn da dầu mụn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã xông hơi xong bạn rửa lại mặt bằng nước mát để rửa đi các bụi bẩn nổi lên từ lỗ chân lông của bạn sau khi xông hơi. Điều đó sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên khuôn mặt của bạn.

Bạn dùng chút dấm táo hoặc toner thoa lên mặt để se khít lỗ chân lông và cân bằng độ pH cho da. Sau đó, dùng kem dưỡng ẩm để khóa độ ẩm cho da.

Lưu ý: Sau khi xông hơi, tốt nhất là chờ trong 5-10 phút rồi mới thực hiện thao tác se khít lỗ chân lông. Nếu ngay lập tức thực hiện công đoạn se khít da bằng nước đá hoặc chanh, da có thể bị dị ứng bởi "sốc nhiệt".

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