Bia có hại cho dạ dày nhưng lại tốt cho làn da phụ nư, chị em có biết chưa?

Làm đẹp 13/06/2023 13:22

Bia là loại thức uống khoái khẩu của cánh mày râu, bên cạnh đó khi kết hợp bia với một số nguyên liệu sẽ công dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ.

Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp, các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng hơn. Trong số đó, bia đang trở thành một nguyên liệu được sử dụng phổ biến để tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Không chỉ là thức uống yêu thích của nhiều người, bia còn có những công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc da và tóc. Bài báo dưới đây sẽ tìm hiểu về những lợi ích đáng kinh ngạc khi sử dụng bia trong việc làm đẹp.

Bia có hại cho dạ dày nhưng lại tốt cho làn da phụ nư, chị em có biết chưa? - Ảnh 1

1. Làm đẹp từ hỗn hợp bia và chanh

Bạn cần rửa mặt thật sạch, sau đố trộn 3 thìa bia, 1 thìa nước cốt chanh và dùng hỗn hợp này bôi lên mặt Massage trong vòng 5-10 phút, giữ nguyên trong vòng 20 phút sau đó rửa sạch mặt lại với nước sạch. Để hiệu quả được tốt và cao, bạn nên thực hiên 3 lần/ tuần.

Lưu ý: Sau khi đắp mặt nạ xong không nên ra nắng, mặt nạ tốt nhất nên đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ . Vì lúc đó cơ thể thư giãn và làn da cũng thư giãn, dễ thẩm thấu hơn.

Bia có hại cho dạ dày nhưng lại tốt cho làn da phụ nư, chị em có biết chưa? - Ảnh 2

2. Làm đẹp bằng bia và lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa các thành phần folate, B6, B12,... tốt cho da, khi kết hợp với bia giúp tăng công dụng làm trắng và chống lão hóa hiệu quả.

Bạn lấy 1 lòng trắng trứng và 2 thìa bia để chuẩn bị pha trộn mặt nạ này. Cần đánh bông lòng trắng trứng rồi cho bia vào trộn đều lên thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi đã làm sạch da mặt, bạn thoa hỗn hợp này lên mặt sau đó thư giãn trong vòng 30 phút. Để làm sạch hỗn hợp bạn rửa lại với nước ấm. Mỗi tuần bạn nên sử dụng cách làm đẹp da mặt này 2 lần để có hiệu quả cao nhất.

Bia có hại cho dạ dày nhưng lại tốt cho làn da phụ nư, chị em có biết chưa? - Ảnh 3

3. Tẩy tế bào chết với bia và dâu tây

Da là bộ phận phơi bày nhất trên cơ thể. Dù dễ dàng bị trầy xước và bào mòn, nhưng da lại có khả năng tái tạo nhanh, thường xuyên rũ bỏ tế bào chết để nhường chỗ cho tế bào da mới.

Tuy nhiên, phải mất gần một tháng lớp da ngoài cùng mới rơi rụng hết. Đôi khi quá trình này bị chậm lại khiến tế bào da chết tích tụ trên bề mặt, khiến da xỉn màu, loang lổ. Những tế bào da chết còn gây bít lỗ chân lông, khiến mầm bệnh nảy nở gây mụn. Với đặc tính kháng khuẩn, bia có thể giúp rửa trôi tế bào da chết và làm se lỗ chân lông, cân bằng độ pH trên bề mặt da ổn định.

Bạn dầm 3 quả dâu tây chín trong một cái bát. Hòa 1-2 thìa bia với dâu tây, lượng bia tùy thuộc bạn muốn hỗn hợp đặc hay loãng. Massage hỗn hợp lên mặt và cổ theo chuyển động tròn. Để 15-20 phút rồi rửa mặt với nước ấm.

Bia có hại cho dạ dày nhưng lại tốt cho làn da phụ nư, chị em có biết chưa? - Ảnh 4

5. Làm đẹp móng với bia và giấm táo

Bia giàu silicon, một trong những thành phần chính của móng. Móng mềm dễ gãy là dấu hiệu của việc cơ thể thiếu silicon. Bia có thể giúp bổ sung lượng silicon thiếu hụt. Bia còn chứa selen, kali, biotin giúp nuôi dưỡng móng.

Hòa 1 thìa bia với 1 thìa giấm táo hữu cơ (thô, chưa lọc), thêm 1 thìa dầu ô liu ấm. Nhúng móng tay vào hỗn hợp, ngâm trong 15-20 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 2-3 lần/tuần.

 

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