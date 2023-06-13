6 thói quen đại kị với làn da, chị em phụ nữ nên chú ý để tránh mất tiền và tàn phai nhan sắc

Làm đẹp 13/06/2023 17:13

Nhiều chị em mong muốn bản thân mình sẽ đẹp lên nhanh và sử dụng nhiều phương thức làm đẹp bất chấp.

Ngày nay, việc chăm sóc bản thân và tìm cách để trông đẹp là một nhu cầu tất yếu của nhiều người. Tuy nhiên, nhiều người đã chạy theo các thói quen làm đẹp sai lầm hoặc lạm dụng các sản phẩm không phù hợp, gây ra những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe và vẻ đẹp của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thói quen làm đẹp gây hoạ và cách tránh những sai lầm đó để có được làn da khỏe đẹp và rạng rỡ.

6 thói quen đại kị với làn da, chị em phụ nữ nên chú ý để tránh mất tiền và tàn phai nhan sắc - Ảnh 1

1.Tẩy tế bào chết quá thường xuyên

Theo Healthshots, tẩy tế bào chết là một trong những bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng đối với làn da phụ nữ. Nhưng lạm dụng tẩy tế bào chết hàng ngày trong thời gian dài sẽ khiến làn da mau chóng bị bào mòn, khả năng bảo vệ da dưới tác động xấu của môi trường bị suy giảm.

Tẩy tế bào chết quá nhiều sẽ làm mất cân bằng ẩm của da. Làn da khi mất nước sẽ có cơ chế tự động tiết nhờn để bù lại lượng ẩm đã mất. Điều này sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc kiểm soát bã nhờn và làn da lúc nào cũng “bóng dầu”, lỗ chân lông to hơn.

Các chuyên gia da liễu cho rằng chúng ta chỉ nên tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần là an toàn, không gây ảnh hưởng tiêu cực cho làn da”. Những người làm việc trong môi trường ô nhiễm có thể tẩy tế bào chết 2 lần/tuần, còn lại chỉ cần 1 lần/tuần là đủ.

2.Thức khuya

Thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp. Thói quen này gây ra rối loạn hệ trao đổi chất và hệ thần kinh. Từ đó da bị thiếu dưỡng chất, trở nên khô và giảm độ đàn hồi dẫn đến lão hóa sớm. Ngoài ra, thức khuya còn khiến vùng da quanh mắt dễ hình thành những nếp nhăn, quầng thâm, khiến khuôn mặt càng thêm kém sắc.

6 thói quen đại kị với làn da, chị em phụ nữ nên chú ý để tránh mất tiền và tàn phai nhan sắc - Ảnh 2

3. Ăn uống thiếu chất

Hiện nay có rất nhiều người theo các chế độ ăn kiêng khác nhau để giúp giảm cân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chế độ ăn nào không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ không giúp ích gì cho cơ thể cũng như làn da của bạn.

Hãy bổ sung vào chế độ ăn với các thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa, rau, trái bơ, các loại hạt và cá...

4. Không rửa mặt, tẩy trang kỹ càng

Việc lớp trang điểm không được làm sạch sẽ khiến lỗ chân lông bị bí, da sẽ khó thở dẫn đến khó lưu thông và giảm khả năng tự phục hồi, tái tạo. Bên cạnh đó, nó sẽ phá huỷ các tế bào da, khiến làn da lão hóa sớm.

 

6 thói quen đại kị với làn da, chị em phụ nữ nên chú ý để tránh mất tiền và tàn phai nhan sắc - Ảnh 3

5. Bỏ qua bước bôi kem chống nắng

Kem chống nắng là yếu tố nhất định phải có nếu bạn muốn sở hữu làn da mịn như em bé. Khi tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài, khiến sắc tố da không đều, mao mạch giãn nở và làm da dễ gặp tình trạng ửng đỏ. Hãy nhớ bôi kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà hay không trang điểm.

Nên sử dụng các sản phẩm có chỉ số chống nắng cao để chỉ cần bôi một lượng nhỏ cũng đủ bảo vệ da, tránh trường hợp thoa kem quá dày gây bít tắc lỗ chân lông. Đừng quên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 tiếng, nhất là sau khi đổ mồ hôi hoặc da tiếp xúc với nước.

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