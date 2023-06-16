Từ những nguyên liệu luôn có sẵn trong bếp, mách bạn 3 công thức mặt nạ giúp làn da luôn căng bóng, trẻ đẹp như tuổi đôi mươi

Làm đẹp 16/06/2023 13:27

Ngoài những mặt nạ đắt tiền, chúng ta có thể làm mặt nạ chăm sóc da từ những nguyên liệu đơn giản và có sẵn trong bếp của mọi gia đình.

Mặt nạ làm từ nguyên liệu thiên nhiên đang trở thành một xu hướng phổ biến trong việc chăm sóc dalàm đẹp hiện nay. Với nhiều lợi ích vượt trội như an toàn, không gây kích ứng da và giúp cải thiện tình trạng da một cách tự nhiên, mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên đang được ưa chuộng hơn so với mặt nạ có chứa hóa chất. Dưới đây là một số nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp cũng có thể mang lại những tác dụng chăm sóc da hiệu quả, giúp chị em duy trì làn da tươi trẻ, căng bóng…

Từ những nguyên liệu luôn có sẵn trong bếp, mách bạn 3 công thức mặt nạ giúp làn da luôn căng bóng, trẻ đẹp như tuổi đôi mươi - Ảnh 1

1. Mặt nạ kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn trứng cá‏

‏Lòng trắng trứng là một nguyên liệu phổ biến trong làm đẹp, có tác dụng giúp làm mờ nếp nhăn và dưỡng trắng da. Bạn có thể kết hợp nguyên liệu này cùng mật ong để tạo nên hỗn hợp mặt nạ dưỡng da hiệu quả. ‏

‏Mật ong có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, rất hữu ích cho làn da mụn. Sử dụng mặt nạ trứng gà với mật ong có tác dụng làm se lỗ chân lông, tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn, ngăn ngừa mụn bọc, mụn trứng cá hình thành. ‏

‏Cách làm:

‏1. Tách lấy 1 lòng trắng trứng, thêm 1 thìa mật ong nguyên chất rồi đánh đều các nguyên liệu với nhau‏

‏2. Đắp hỗn hợp lên mặt và giữ trong 20 phút‏

‏3. Rửa mặt sạch với nước mát. Nên thực hiện 2-3 lần mỗi tuần vào buổi tối để cảm nhận sự thay đổi của làn da

Từ những nguyên liệu luôn có sẵn trong bếp, mách bạn 3 công thức mặt nạ giúp làn da luôn căng bóng, trẻ đẹp như tuổi đôi mươi - Ảnh 2

2. Mặt nạ chống lão hoá

Đu đủ giàu vitamin A và C (chất chống oxy hóa), có thể giúp duy trì sức khỏe tổng thể của làn da. Các đặc tính chống oxy hóa của đu đủ cũng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm là nếp nhăn.

Cách làm:

1. Nghiền vài miếng đu đủ để tạo thành hỗn hợp nhuyễn

2. Thoa đều hỗn hợp lên mặt. Lấy những miếng bông lớn và đặt đu đủ nhuyễn lên trên để ngăn không cho hỗn hợp nhỏ giọt.

3. Thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước thường.

Lưu ý: Trộn 1/4 cốc đu đủ tươi nghiền với 1 thìa nước ép dứa tươi để làm mặt nạ thu nhỏ lỗ chân lông. Đối với mặt nạ tẩy tế bào chết - Xay đu đủ với mật ong ấm và bột yến mạch, để trong 10-15 phút. Để làm sáng da - Nghiền đu đủ và trộn với mật ong, sữa chua và nước cốt chanh.

Từ những nguyên liệu luôn có sẵn trong bếp, mách bạn 3 công thức mặt nạ giúp làn da luôn căng bóng, trẻ đẹp như tuổi đôi mươi - Ảnh 3

3. Mặt nạ nha đam và mật ong giúp tái tạo da

Nha đam giàu axit cinnamic, vitamin B1, B2, B6 cùng với axit folic,... giúp tái tạo tế bào và tái sinh các mô mới, kháng viêm hiệu quả nên khi làm đẹp da bằng nha đam bạn sẽ sở hữu làn da căng mọng, mịn màng tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, đắp mặt nạ tại nhà từ nha đam cần được kết hợp với mật ong để tăng hiệu quả khi dùng.

Cách làm:

1. Nha đam cần được tách bỏ toàn bộ vỏ xanh cũng như gai nhỏ bên ngoài.

2. Trộn đều 1 chén thịt nha đam xay hoặc nghiền nhuyễn + 2 muỗng canh mật ong.

3. Thoa mặt nạ lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch bằng nước ấm. Có thể thêm chút nước chanh tươi để tăng hiệu quả. Bạn có thể dùng mặt nạ nha đam mật ong này từ 1 -2 lần mỗi tuần để cải thiện làn da nhé!

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Làn da đẹp là làn da gìn giữ được vẻ căng bóng, mịn màng và không có các dấu hiệu lão hoá như thâm, nám, nếp nhăn.

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