Những cách cực dễ lại rẻ để giúp luôn suôn mượt mịn màng, giúp tóc dày chắc khỏe, chị em đã biết chưa?

‏Ăn kiêng nghiêm ngặt có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng , có thể làm ảnh hưởng đến cả cấu trúc và sự phát triển của tóc. ‏

Tóc dày, chắc khoẻ luôn là một ước mơ của nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu một mái tóc đủ dày và khỏe mạnh. Hiện nay, có rất nhiều cách làm tóc dày, chắc khoẻ mà bạn có thể áp dụng tùy thuộc vào tình trạng và đặc điểm của tóc mình. Dưới đây là một số gợi ý về các cách làm tóc dày, chắc khoẻ để giúp bạn sở hữu mái tóc mơ ước.

‏Nghiên cứu cho thấy giảm cân đột ngột có thể gây ra rụng tóc tạm thời hoặc rụng tóc lan tỏa do thiếu niacin. Ngay cả sau khi quay trở lại chế độ ăn uống lành mạnh, tình trạng rụng tóc vẫn có thể tiếp diễn trong khoảng thời gian vài tháng sau đó.

‏2. Bổ sung các dưỡng chất cần thiết hỗ trợ tóc mọc nhanh ‏

‏Không chỉ có vai trò đặc biệt đối với sức khỏe tổng thể, các vitamin, khoáng chất và axit béo cũng vô cùng quan trọng cho sự phát triển tối ưu của tóc. Các dưỡng chất này bao gồm biotin, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kẽm, sắt, omega-3, omega-6… ‏

‏Một nghiên cứu được thực hiện năm 2015 đã cho thấy việc bổ sung đầy đủ omega-3 và omega-6 trong 6 tháng có thể giúp giảm ngăn ngừa tóc gãy rụng hiệu quả ở phụ nữ.

3. Dầu dừa

Loại dầu này chứa rất nhiều các axit béo nên khi thoa lên mái tóc những axit béo có trong dầu dừa sẽ thấm trực tiếp vào sợi tóc, từ đó hạn chế nguy cơ sụt giảm protein của tóc. Ngoài ra nhờ thành phần dưỡng ẩm đậm đặc của dầu dừa cùng góp phần khiến tóc trở nên chắc khỏe hơn, bớt gãy rụng.

Trước khi gội đầu bạn nên làm ướt da đầu, sau đó bôi dầu dừa lên tóc như một loại dầu ủ, quấn khăn lại ủ trong vòng 20 - 30 phút rồi gội lại với dầu gội và nước ấm. Nên duy trì cách làm này khoảng 2 - 3 lần/tuần để kích thích tóc mọc nhanh và giúp cho mái tóc trở nên suôn mượt hơn.

4. Sử dụng các loại mặt nạ ủ tóc

Dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên sử dụng mặt nạ ủ tóc 1-2 lần/ tuần để giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cho tóc, tăng độ ẩm cho da đầu, giúp kích thích mọc tóc nhanh, suôn mượt và chắc khỏe hơn. Bạn có thể sử dụng một số mặt nạ ủ tóc từ các loại nguyên liệu thiên nhiên như dầu dừa, dầu oliu, trứng gà, chuối,...

5. Nước ép hành tây

Sử dụng nước ép hành tây để tóc mọc dài nhanh tại nhà, nghe có vẻ lạ phải không nào? Tuy nhiên, theo nghiên cứu việc sử dụng nước ép hành tây thoa lên da đầu có thể điều trị được chứng bệnh rụng tóc từng mảng và còn giúp cải thiện tuần hoàn máu nữa đấy!

Thoa nước ép hành tây lên tóc giúp kích thích tóc con mọc dài

Bạn có thể lấy một củ hành tây, cắt nhỏ và ép lấy nước. Thoa nước ép này lên da đầu và tóc, ủ tóc ít nhất trong vòng 15 phút sau đó gội sạch lại với nước. Thường xuyên sử dụng 1-2 lần/ tuần để cảm nhận thay đổi của mái tóc qua từng ngày.