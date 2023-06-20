Cafe thường bị chê là không tốt cho da nhưng nếu dùng theo những cách này sẽ giúp làn da khỏe đẹp, sáng bóng hơn mỗi ngày

Cà phê không chỉ là một loại đồ uống giúp tinh thần tỉnh táo mà còn là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời trong làm đẹp . Với các thành phần chứa trong cà phê như caffein, axit clorogenic và các chất chống oxy hóa, nó có thể giúp tăng cường lưu thông máu, loại bỏ tế bào chết và làm sáng da. Cùng với đó, cà phê còn được sử dụng cho các liệu trình chăm sóc tóc và móng tay, giúp tăng cường sức khỏe cho chúng.

Xoa bã cà phê thật nhẹ nhàng trên mặt, giúp loại bỏ da chết và giảm mụn trứng cá. Bạn cũng có thể đắp mặt nạ tại nhà.

Đối với các mụn mủ cứng đầu, hãy sử dụng cà phê như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên kết hợp với đặc tính kháng khuẩn để chống lại vi khuẩn trên da.

Công thức: Trộn 3 thìa nhỏ cà phê với một thìa canh bột gram (một loại bột đậu được làm từ đậu gà nghiền - PV). Thêm 3 thìa nhỏ mật ong, 2 thìa nhỏ gel lô hội và 2-3 giọt tinh dầu oải hương.

Đắp trong 15 phút hoặc cho đến khi hỗn hợp khô, sau đó rửa sạch bằng nước thường.

2. Bảo vệ da khỏi tổn thương từ tia UV

Polyphenol trong cà phê giúp chống tia UV và giảm nếp nhăn do tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Công thức: Trộn một thìa cà phê cùng với một thìa nước cốt chanh.

Đắp trong 15 phút và sau đó rửa sạch.

3. Gội đầu giúp tóc giảm gãy rụng

Một trong những công dụng làm đẹp với bã cà phê là gội đầu. Cafe chứa thành phần chống oxy hóa, dưỡng chất và vitamin. Bã cà phê sẽ giúp tóc óng mượt, chắc khỏe và đặc biệt là nhanh mọc dài hơn.

Khi sử dụng bã cà phê để gội đầu, bạn nên kết hợp với dầu gội hoặc thêm vitamin E hay dầu dừa vào bã cafe.

Hiệu quả mà bã cà phê mang lại cũng đến rất từ từ nên bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Tuy nhiên công dụng này sẽ kéo dài và cực kỳ an toàn cho da.

4. Ngâm chân

Cà phê có thể rất hiệu quả trong việc làm sạch chân và làm mịn và mềm da.Bã đậu có thể giúp loại bỏ tế bào da chết ở lòng bàn chân, và tác dụng kích thích của caffeine có thể giúp tăng lưu lượng máu và tuần hoàn ở khu vực này.

Để ngâm chân: Pha một vài tách cà phê lớn. Cho cả cà phê và bã đã sử dụng vào một cái xô hoặc bồn tắm nhỏ. Để cà phê nguội sẽ không bị bỏng da. Ngâm chân trong nước cà phê và dùng bã để tẩy tế bào chết trên da.

5. Tẩy tế bào chết cho da mặt

Tẩy tế bào chết là một trong những bước quan trọng trong quá trình chăm sóc da. Vậy rửa mặt bằng bã cà phê có tác dụng gì? Tác dụng của bã cà phê làm đẹp có thể giúp bạn loại bỏ lớp da chết để da thẩm thấu tốt các loại kem dưỡng da bạn sử dụng sau đó.

Thành phần để tẩy da chết: 45g bã cà phê, 15ml tinh dầu tự nhiên (dầu dừa, ô liu, hạnh nhân… tùy theo sở thích), 15g đường nâu

Cách tẩy tế bào chết khi dùng bã cafe làm đẹp: Bạn hãy trộn tất cả các thành phần khô, sau đó thêm tinh dầu. Tùy theo độ đặc mịn mà mình mong muốn, bạn có thể thêm nhiều hoặc ít đường nâu. Bạn nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp theo chuyển động tròn, sau đó rửa sạch với nước ấm.