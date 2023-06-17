Loại gạo là 'thần dược' để giảm cân, liệu bạn đã biết hết công dụng chưa?

Gạo nứt là một loại gạo đặc biệt được sản xuất bằng cách xử lý và nấu chín cách thủ công. Với cơ chế này, hạt gạo sẽ bị nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ, tạo ra một cảm giác giòn rất đặc trưng. Vì thế gạo lứt thường có màu ngà hơn hoặc màu nâu, nâu đen. Tuy nhiên, gạo nứt không chỉ có vị ngon hấp dẫn mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là chứa nhiều chất xơ và các vitamin nhóm B.

Tuy nhiên, việc sử dụng nước uống gạo lứt rang chỉ được coi là phương pháp kết hợp trong quá trình giảm cân. Nếu bạn coi chúng là bữa ăn chính và bỏ đói bản thân sẽ là phương pháp hoàn toàn sai lầm. Bạn cần kết hợp chế độ ăn điều độ, các bài tập thể thao và uống nước gạo lứt rang sao cho hợp lý để quá trình giảm cân diễn ra một cách thành công nhất.

Gạo lứt rang là loại thực phẩm có công dụng tuyệt vời giúp giảm cân. Trong gạo lứt rang chứa hàm lượng calo ít, kích thích cơ thể đào thải nhanh chóng các chất béo cũng như giúp tăng cường đốt cháy mỡ thừa. Sản phẩm này sẽ tạo cho bạn cảm giác no lâu, ngưng thèm ăn. Nếu được duy trì trong một thời gian dài, số cân nặng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

2. Giảm nguy cơ tiểu đường

Theo các chuyên gia sức khỏe, gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao nên quá trình tiêu hóa diễn ra chậm do đó ít gây ra sự thay đổi lượng đường trong máu sau khi ăn. Điều này giúp tránh tình trạng tăng đường huyết một cách đột biến.

Một nghiên cứu năm 2006 trên Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy tổng lượng đường giải phóng từ gạo lứt thấp hơn 23,7% so với gạo trắng. Gạo lứt có chứa nhiều axit phytic, polyphenol, chất xơ và dầu hơn nên có nhiều lợi ích đối với bệnh nhân bị tiểu đường và tăng đường huyết hơn so với gạo trắng.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Archives of Internal Medicine năm 2010 cho biết việc sử dụng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt thay cho gạo trắng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng bệnh nhân bị tiểu đường type 2 nên bổ sung carbohydrate từ gạo lứt thay vì gạo trắng.

3. Cải thiện chức năng gan

Vitamin nhóm B, inositol và phospholipid là các chất có chức năng hỗ trợ quá trình giải độc cho gan, tái tạo tế bào gant, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan hiệu quả. Ngoài ra trong gạo lứt còn có các thành phần Tocotrienol, gamma oryzanol và các chất chống oxy hóa giúp gan tránh được nhiều tác động xấu.

4. Giảm sỏi thận và loãng xương

Gạo lứt có chứa Vitamin K, IP6 và hàm lượng canxi cao ngăn cản quá trình kết tinh oxalate canxi ở đường tiết liệu, giảm được nguy cơ bị sỏi thận, giảm sự phát triển của sỏi thận giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

5. Hỗ trợ hệ thống thần kinh

Nhờ lượng mangan dồi dào có trong gạo lứt giúp cơ thể tổng hợp chất béo, hỗ trợ hoạt động của hệ thống thần kinh và cả hệ sinh sản của con người. Trong 1 chén cơm gạo lứt cơ thể nhận được khoảng 80% nhu cầu mangan của cơ thể 1 ngày.

6. Làm đẹp da, giảm nguy cơ ung thư

Do bản chất giàu vitamin E, các chất chống Oxy hóa và các axit amin nên gạo lứt rang có thể tiêu diệt được các gốc tự do, khiến làn da trở nên mịn màng và căng bóng. Nói cách khác, nước gạo lứt rang có vai trò làm ngưng quá trình lão hóa. Đặc biệt hơn, nước làm từ gạo lứt rang có khả năng kìm hãm hoạt động của các tế bào ung thư, ngăn ngừa sỏi thận.

Cũng giống như các loại gạo thông thường khác, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn cơm gạo lứt khoảng 150 gam gạo lứt và tối đa là 200gam thôi nhé.

Nên kết hợp ăn cơm gạo lứt lứt kèm các loại rau xanh và các loại thực phẩm có lợi khác như cá, bò, lợn, gà và hoa quả trái cây để có được hiệu quả tốt nhất.