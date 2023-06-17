Nếu thường xuyên ăn khế, cơ thể sẽ "cực vui" vì nhận được những lợi ích này

Trái khế là một loại trái cây ăn được phổ biến trong nhiều nước trên thế giới, có hương vị ngọt, chua, thơm và giòn, khi trái khế đạt độ chín vàng rực. Trái khế chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch. Bên cạnh đó, trái khế cũng được sử dụng làm nguyên liệu chính trong nhiều món ăn truyền thống và đồ uống trái cây. Dưới đây là những công dụng thần kì của trái khế có thể bạn chưa biết.

Quả khế chứa nhiều loại dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng chỉ chứa rất ít lượng calo. Vì vậy, khế là lựa chọn lý tưởng dành cho những người muốn giảm cân. Cả khế ngọt và khế chua đều chứa nhiều chất xơ và nước nên có thể khiến bạn no lâu. Trái khế cũng chứa một số chất giúp hạn chế cảm giác thèm ăn nên sẽ giúp bạn hỗ trợ giảm cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn các thực phẩm giàu chất xơ như quả khế để hỗ trợ tiêu hóa. Chứng khó tiêu là một vấn đề sức khỏe phổ biến có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể. Chất xơ được sử dụng để điều trị nhiều bệnh đường tiêu hóa như bệnh nhu động ruột bất thường. Chất xơ cũng giúp hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn trong ruột già giúp ngăn ngừa các bệnh đường ruột do nhiễm khuẩn.

3. Giúp kiểm soát huyết áp cao

Khế chứa kali và chất xơ góp phần làm giảm chỉ số huyết áp. Để chống lại bệnh cao huyết áp, bạn có thể thêm khế cùng với các loại trái cây khác vào chế độ ăn uống của mình. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả.

4. Tốt cho da và tóc

Khế cũng chứa nhiều công dụng làm đẹp. Nó có thể tăng cường sức khỏe của cả da và tóc. Sự hiện diện của vitamin C làm cho nó có lợi cho làn da của bạn. Vitamin B giúp tăng cường sức khỏe của tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

5. Giúp trị ho

Các vitamin và khoáng chất có trong quả khế có công dụng trị ho hiệu quả và giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích dùng khế khi bị cảm cúm trừ trường hợp sốt cao. Không chỉ có công dụng hỗ trợ chữa ho, quả khế còn giúp bạn lợi tiểu.

6. Khả năng kháng khuẩn

Quả khế có tác dụng gì hay ăn khế có tác dụng gì? Câu trả lời là ngoài các công dụng kể trên, quả khế còn có công dụng kháng khuẩn.

Một nghiên cứu cho thấy khế có đặc tính kháng khuẩn, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do các loại vi khuẩn như Salmonella typhus, E. Coli, Bacillus cereus… gây ra. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy trái khế cũng giúp loại bỏ các yếu tố gây ung thư ruột, tuy nhiên cần có những nghiên cứu sâu hơn.