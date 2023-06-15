3 loại trà thanh nhiệt có hiệu quả giảm cân cực tốt, lại giúp sắc đẹp chị em luôn như 'gái đôi mươi'

Trà đã trở thành một trong những thức uống phổ biến trên toàn thế giới. Ngoài việc đem lại hương vị thơm ngon, trà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Trong đó, các loại trà vừa giảm cân và chống lão hoá đang được ưa chuộng bởi tính hiệu quả và an toàn trong việc giảm cân và làm đẹp . Những loại trà này không chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, mà còn cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để giảm cân và ngăn ngừa lão hóa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại trà giảm cân và chống lão hoá đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Một lợi ích khác của trà xanh là khả năng cung cấp năng lượng và tăng cường sự tập trung. Ngoài ra, trà xanh còn chứa caffeine tự nhiên nên hỗ trợ cải thiện sự tỉnh táo và tăng cường năng lượng. Uống trà xanh vào buổi sáng có thể giúp bạn tập trung và làm việc, học tập hiệu quả hơn.

Trà xanh là loại trà được nhiều người biết đến nhờ các lợi ích sức khỏe đáng kể. Đầu tiên, trà xanh chứa các chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol và catechin, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do và ngăn ngừa quá trình lão hóa. Nhờ vậy mà trà xanh có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh ung thư.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, trà xanh có thể tăng cường quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường khả năng trao đổi chất. Nhờ vậy mà trà xanh sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng. Thêm vào đó, trà xanh còn giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm hấp thụ chất béo từ thực phẩm, từ đó bớt tích mỡ thừa.

2. Trà ô long

Nếu bạn không phải là người thích trà đen hoặc trà xanh, ô long luôn là một lựa chọn thay thế tuyệt vời mà vẫn đi kèm với các chất chống oxy hóa hữu ích để hỗ trợ giảm cân.

“Trà ô long có liên quan đến việc thúc đẩy giảm cân bằng cách tăng cường cách cơ thể chúng ta chuyển hóa chất béo.

Một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy hơn 64-66% người béo phì và thừa cân trong một nghiên cứu kéo dài 6 tuần khi uống 8 gram trà ô long mỗi ngày đã giảm được hơn 2 cân", chuyên gia Sheth nói.

3. Trà quế

Đây là loại trà được làm từ vỏ hoặc bột quế. Bạn có thể cho vài thìa bột quế hòa với nước ấm hoặc đun vỏ quế với nước để làm trà quế. Một số người còn kết hợp vỏ quế, bột quế với các nguyên liệu khác để nâng cao công dụng. Theo các chuyên gia, trà quế sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời hiếm có như sau.

Đầu tiên, trà quế có khả năng kiểm soát đường huyết và hỗ trợ quá trình giảm cân. Các chất chống oxy hóa trong trà quế sẽ ngăn cản đường huyết tăng đột biến, nhờ vậy mà giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra nó cũng tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo và giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Một lợi ích khác của trà quế là khả năng tăng cường và bảo vệ hệ tiêu hóa. Cụ thể, các hợp chất trong trà quế có thể cải thiện chức năng tiêu hóa, làm dịu các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như đau bụng, khó tiêu và khí đầy. Ngoài ra, trà quế cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm đại tràng và bệnh trĩ.