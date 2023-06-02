3 loại rau được ví như thuốc bổ, rẻ như cho có mặt trong mơm cơm hằng ngày

Rau khoai lang có thể được chế biến thành nhiều món ngon như rau luộc, rau xào tỏi và đây cũng là loại rau dân dã có giá trị dinh dưỡng cao không kém so với các loại rau lá khác.

Trong đông y, rau khoai lang giống một vị thuốc tính dịu không chứa độc tố tác dụng tốt cho tỳ vị, mật, thận, thị lực và có tác động tốt đến chức năng điều hòa khí huyết cho nam nữ mắc bệnh sản khoa. Khi ăn rau lang sẽ có dinh dưỡng nhiều hơn khi ăn khoai lang vì các nhà khoa học đã thông kê được: Vitamin khi ăn rau lang cao gấp 3 lần khi ăn khoai lang, vitamin C cao hơn khoai lang 5 lần, riboflavin cao hơn gấp 10 lần....Cây rau khoai lang chứa chất dịch trắng bên trong giúp chống lại sự tấn công của các loại côn trùng gây hại. Do đó rau khoai lang rất ít cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Rau dền là loại rau phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình. Nó có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, với hàm lượng chất sắt rất cao, đây là một trong những loại thực phẩm cung cấp chất sắt phổ biến nhất hiện nay với mọi gia đình Việt.

Rau dền là loại rau khá phổ biến trong các bữa ăn gia đình. Loại rau này được ví là loại rau "trường thọ", "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc". Đây là loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong các loại rau tươi.

Rau dền có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thành phần sắt trong rau dền chiếm hàm lượng khá cao. Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường...

Hàm lượng sắt lớn trong rau dền giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Chính vì thế đây là thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu. Nếu ăn rau dền thường xuyên còn giúp ổn định đường huyết, cải thiện bệnh tiểu đường tuýp 2. Rau dền phù hợp sử dụng mùa hè giúp giải nhiệt, giải độc cực tốt.

Ngoài ra, rau dền có chứa các chất có lợi như chất chống oxy hóa. Người ta quan tâm đến việc sử dụng rau dền chữa bệnh mỡ máu cao vì một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng khi chúng ăn rau dền thì có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL , đồng thời tăng cholesterol HDL.

Rau dền có thể chế biến được thành nhiều món ngon như canh rau dền, rau dền xào tỏi, canh củ dền, nước ép củ dền.

Rau lá hẹ

Rau hẹ không chỉ được dùng nhiều trong các món ăn…, mà còn là cây thuốc chữa được nhiều bệnh. Cây có dược tính mạnh và mùi hương rất đặc trưng.

Lá hẹ được mệnh danh là rau của thận, giúp nuôi dưỡng và thúc đẩy tiêu hóa. Loại rau này cũng chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, tác dụng trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, lá hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Mọi người có chế biến lá hẹ bằng cách nấu canh với tôm hay thịt hoặc xào trứng.

Theo Đông y, cây rau hẹ tác dụng làm thuốc cụ thể, lá hẹ để sống có tính nhiệt, nấu chín thì ôn, vị cay; vào các kinh Can, Vị và Thận. Cây rau hẹ có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc; thường dùng chữa ngực đau tức, nấc, ngã chấn thương.

Gốc rễ hẹ tính ấm, vị cay, tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ, thường dùng chữa ngực bụng đau tức do thực tích, đới hạ, các chứng ngứa.

Hạt hẹ tính ấm, vị cay ngọt; vào các kinh Can và Thận. Hạt hẹ có tác dụng bổ can, thận, tráng dương, cố tinh; thường dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, mộng tinh, di tinh, lưng gối yếu mềm.