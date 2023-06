3 loại trái cây mẹ bầu cần tránh trong thai kì, quả đầu tiên cần cẩn trọng nhất

Đu đủ xanh chứa hàm lượng lớn enzyme papain giúp làm dịu chứng khó tiêu được tìm thấy trong mủ và lá của quả. Mủ đu đủ chưa chín có thể hoạt động giống như prostaglandin và oxytocin, theo nghiên cứu, đây là hai nguyên nhân lớn có tác dụng gây co thắt tử cung, dẫn đến chuyển dạ sớm và sinh non. Do đó, tác hại nổi bật nhất của loại quả này là khiến mẹ dễ sinh non. Trong 3 tháng đầu, khi các màng quan trọng bảo vệ thai nhi chưa đủ chắc chắn, điều này còn dẫn tới sảy thai. Vì vậy, mẹ hãy kiêng ăn đu đủ chưa chín để tránh sinh non và sảy thai ngoài ý muốn.