3 loại trái cây mẹ bầu cần tránh trong thai kì, quả đầu tiên cần cẩn trọng nhất

Vào mùa hè nắng nóng, trái cây là vị cứu tinh vừa bổ sung vitamin và giúp giải nhiệt cho cơ thể. Nhưng bản thân các mẹ bầu nên cẩn thận những loại trái cây dưới đây để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho thai nhi nhé!

Đu đủ xanh chứa hàm lượng lớn enzyme papain giúp làm dịu chứng khó tiêu được tìm thấy trong mủ và lá của quả. Mủ đu đủ chưa chín có thể hoạt động giống như prostaglandin và oxytocin, theo nghiên cứu, đây là hai nguyên nhân lớn có tác dụng gây co thắt tử cung, dẫn đến chuyển dạ sớm và sinh non. Do đó, tác hại nổi bật nhất của loại quả này là khiến mẹ dễ sinh non. Trong 3 tháng đầu, khi các màng quan trọng bảo vệ thai nhi chưa đủ chắc chắn, điều này còn dẫn tới sảy thai. Vì vậy, mẹ hãy kiêng ăn đu đủ chưa chín để tránh sinh non và sảy thai ngoài ý muốn.

2. Quả nhãn

Phụ nữ mang thai do sự thay đổi các hormone cùng việc cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi nên thường xuyên mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu ăn nhãn ở liều lượng vừa phải bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và tỉnh táo hơn. Trong nhãn chứa đường glucose và sucrose làm tăng năng lượng cho cơ thể. Đồng thời bạn cũng khắc phục được tình trạng mất ngủ khi mang thai khá hiệu quả.

Mặc dù nhãn có dinh dưỡng dồi dào và mang lại tác dụng tốt cho phụ nữ mang thai nhưng thực sự quả nhãn có tốt cho bà bầu không còn phụ thuộc vào cách dùng của mỗi người. Nếu mẹ bầu ăn quá nhiều nhãn bạn sẽ bị bốc hỏa ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Nghiêm trọng hơn nữa là xuất hiện máu và gây sảy thai. Do vậy mẹ bầu có thể ăn nhãn nhưng cần đảm bảo trong khoảng 200 - 300g mỗi ngày và không nên ăn quá nhiều, đặc biệt không nên ăn nhãn trong thời điểm mẹ bầu có dấu hiệu dọa sảy thai.

3. Quả vải

Vì bản chất vải có tính nóng và chứa lượng đường cao, mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ, rối loạn đường huyết hoặc tăng cân quá nhanh nên tránh ăn vải. Các mẹ bầu có thể ăn nhưng chú ý không nên ăn quá nhiều một ngày, chỉ nên ăn 7-10 trái vải trong ngày. Đặc biệt, không nên ăn vải khi đói có thể gây bủn rủn chân tay và chóng mặt rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, mẹ bầu nên ăn vải tươi để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Hạn chế ăn vải sấy vì trong loại trái cây khô này có thể có chứa chất bảo quản, không tốt cho hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng như sức khỏe của mẹ bầu.

Mẹo nhỏ mẹ bầu cần chú ý khi ăn hoa quả là: nên rửa sạch các loại quả trước khi ăn, không ăn hoa quả ngay sau bữa ăn, tránh ăn hoa quả có tính nóng để tốt cho sức khoẻ thai nhi nhé!