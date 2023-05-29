Cách làm sữa hạt mít thơm ngon béo ngậy đầy dinh dưỡng cho những ngày chuyển mùa

Mít rất giàu chất dinh dưỡng quan trọng đặc biệt tốt cho sức khoẻ. Chúng ta thường sẽ chỉ ăn phần thịt và hột vứt đi nhưng hôm nay, giới thiệu đến mọi người món sữa hạt mít cực kỳ thơm ngon, hương vị bùi béo ngậy không thua kém gì những loại hạt cao cấp khác như hạnh nhân, macca....

120grm hạt mít 50grm hạt điều 3 thìa đường thốt nốt 1000ml nước lọc

Cách làm:

Bước 1: Hạt mít rửa sạch với nước, bắc lên bếp luộc chín cho đến khi tách vỏ hạt, hạt chín đổ ra rổ cho ráo nước và bóc hết vỏ bên ngoài ra lấy phần nhân trong, nhân bên trong bở trắng.

Bước 2: Ngâm hạt điều với nước lọc khoảng 20 phút.

Bước 3: Cho toàn bộ nguyên liệu gồm hạt mít đã bóc sạch vỏ, hạt điều, đường và nước lọc vào máy làm sữa hạt và chọn chế độ sữa không nấu.

Bước 4: Sau khi máy kết thúc chế độ, rót sữa ra cốc và thưởng thức ngay thôi.

Ngoài ra, có thể cải biến thành trà sữa hạt mít cũng rất ngon chỉ cần thêm khoảng 40ml nước hồng trà, 30grm đá viên cho vào máy xay sinh tố một loáng rót ra cốc mix cùng trân châu hoặc thạch đen và thưởng thức.

Bình thường chúng ta sẽ chỉ ăn hát mít luộc, hãy thử ngay món sữa hạt mít để trải nghiệm sự thơm ngon và bổ dưỡng trong ngày hè.

Ảnh và Nguồn bài: Grass Thảo