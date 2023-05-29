Mách bạn cách làm trà hoa quả nhiệt đới đu trend 'trà trái cây' đang hot rần rần chưa bao giờ dễ như vậy

Món ngon mỗi ngày 29/05/2023 07:10

Trà hoa quả đang tạo ra cơn sốt gần đây, mọi người nhà nhà đều uống không ngờ lại dễ làm như vậy.

Ngoài cơn sốt trà mãng cầu thì trà hoa quả nhiệt đới cũng không kém cạnh, chứa nhiều loại trái cây khác nhau tạo cảm giác hài hoà, thom ngon và cực healthy nhé! Các chị em hãy thử bắt tay vào làm nhé!

Nguyên liệu:

  •  1,5kg chanh leo
  •  1,5kg đường phèn
  •  2 quả dứa
  •  3 quả cam vàng
  •  2 quả táo
  •  800gr đào

Mách bạn cách làm trà hoa quả nhiệt đới đu trend 'trà trái cây' đang hot rần rần chưa bao giờ dễ như vậy - Ảnh 1

Cách làm:

  •  Hoa quả rửa sạch với nước, dùng muối trắng chà sạch vỏ cam để đỡ vị đắng.
  •  Lấy ruột chanh leo, ướp cùng đường phèn.
  •  Đường tan, đun hỗn hợp chanh leo nhỏ lửa tới khi sôi lăn tăn, hỗn hợp hơi đặc lại.
  •  Trong lúc đợi chanh leo nguội, cắt nhỏ các loại trái cây còn lại.
  •  Chanh leo nguội thì đổ vào trộn đều cùng trái cây đã cắt nhỏ (có thể thêm đường tuỳ độ chua ngọt của các loại trái cây còn lại)
  •  Ướp hỗn hợp trái cây vài giờ hoặc qua đêm cho ngấm sau đó cho vào hộp đậy kín cất tủ lạnh.

Mách bạn cách làm trà hoa quả nhiệt đới đu trend 'trà trái cây' đang hot rần rần chưa bao giờ dễ như vậy - Ảnh 2

Sau khi để qua đêm trong tủ lạnh là có thể dùng được. Mọi người có thể pha trực tiếp với nước hoặc các loại trà nhài, trà túi lọc, thêm đá và thưởng thức.

 

Mách bạn cách làm trà hoa quả nhiệt đới đu trend 'trà trái cây' đang hot rần rần chưa bao giờ dễ như vậy - Ảnh 3

Lưu ý:

  • Cam, dứa, chanh leo là những loại cây cần có để tạo mùi thơm và vị chua ngọt đặc trưng.
  • Các loại quả khác nên chọn quả mọng, có mùi thơm như dâu tây, đào mềm lòng vàng, … để dễ tiết mùi và vị ra nước ngâm.
  • Không ngâm chanh để tránh bị đắng, có thể sử dụng quất nhưng nên bỏ hạt.
  • Chanh leo có thể không cần đun nhưng sẽ bảo quản lâu hơn nếu được nấu cùng đường.
  • Nếu làm nhiều có thể chia vào từng hộp nhỏ để ngăn đá, chỉ cần đổ nước ngập mặt quả là được.

Mách bạn cách làm trà hoa quả nhiệt đới đu trend 'trà trái cây' đang hot rần rần chưa bao giờ dễ như vậy - Ảnh 4

Công thức tới đây là hết rồi. Chúc mọi người sẽ thành công và có những ly nước mát lạnh giải khát trong thời tiết cực kì oi ả của mùa hè nhé!

Ảnh và Nguồn bài: Ngô Ánh Hồng

3 thực phẩm "quen mặt" tốt cho sức khoẻ, giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong mùa hè nóng đổ lửa

3 thực phẩm "quen mặt" tốt cho sức khoẻ, giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong mùa hè nóng đổ lửa

Vào mùa hè, cơ thể sẽ thường bị mất nước nhiều hơn so với bình thường để bổ sung lại lượng nước bị mất bạn nên sử dụng những thực phẩm này.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm trà trái cây trà trái cây

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 32 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 32 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ