Mách bạn cách làm trà hoa quả nhiệt đới đu trend 'trà trái cây' đang hot rần rần chưa bao giờ dễ như vậy

Trà hoa quả đang tạo ra cơn sốt gần đây, mọi người nhà nhà đều uống không ngờ lại dễ làm như vậy.

Ngoài cơn sốt trà mãng cầu thì trà hoa quả nhiệt đới cũng không kém cạnh, chứa nhiều loại trái cây khác nhau tạo cảm giác hài hoà, thom ngon và cực healthy nhé! Các chị em hãy thử bắt tay vào làm nhé! Nguyên liệu: 1,5kg chanh leo

1,5kg đường phèn

2 quả dứa

3 quả cam vàng

2 quả táo

800gr đào

Cách làm: Hoa quả rửa sạch với nước, dùng muối trắng chà sạch vỏ cam để đỡ vị đắng.

Lấy ruột chanh leo, ướp cùng đường phèn.

Đường tan, đun hỗn hợp chanh leo nhỏ lửa tới khi sôi lăn tăn, hỗn hợp hơi đặc lại.

Trong lúc đợi chanh leo nguội, cắt nhỏ các loại trái cây còn lại.

Chanh leo nguội thì đổ vào trộn đều cùng trái cây đã cắt nhỏ (có thể thêm đường tuỳ độ chua ngọt của các loại trái cây còn lại)

Ướp hỗn hợp trái cây vài giờ hoặc qua đêm cho ngấm sau đó cho vào hộp đậy kín cất tủ lạnh. Sau khi để qua đêm trong tủ lạnh là có thể dùng được. Mọi người có thể pha trực tiếp với nước hoặc các loại trà nhài, trà túi lọc, thêm đá và thưởng thức.

Lưu ý: Cam, dứa, chanh leo là những loại cây cần có để tạo mùi thơm và vị chua ngọt đặc trưng.

Các loại quả khác nên chọn quả mọng, có mùi thơm như dâu tây, đào mềm lòng vàng, … để dễ tiết mùi và vị ra nước ngâm.

Không ngâm chanh để tránh bị đắng, có thể sử dụng quất nhưng nên bỏ hạt.

Chanh leo có thể không cần đun nhưng sẽ bảo quản lâu hơn nếu được nấu cùng đường.

Nếu làm nhiều có thể chia vào từng hộp nhỏ để ngăn đá, chỉ cần đổ nước ngập mặt quả là được. Công thức tới đây là hết rồi. Chúc mọi người sẽ thành công và có những ly nước mát lạnh giải khát trong thời tiết cực kì oi ả của mùa hè nhé! Ảnh và Nguồn bài: Ngô Ánh Hồng

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mach-ban-cach-lam-tra-hoa-qua-nhiet-doi-du-trend-tra-trai-cay-dang-hot-ran-ran-chua-bao-gio-de-nhu-vay-586695.html