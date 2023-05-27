3 thực phẩm "quen mặt" tốt cho sức khoẻ, giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong mùa hè nóng đổ lửa

Dinh dưỡng 27/05/2023 08:07

Vào mùa hè, cơ thể sẽ thường bị mất nước nhiều hơn so với bình thường để bổ sung lại lượng nước bị mất bạn nên sử dụng những thực phẩm này.

Cơ thể tăng thân nhiệt có thể do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thời tiết quá nóng. Mặt khác, bạn dễ bị tăng thân nhiệt nếu bạn bị mất nước.

Dưới đây là thực phẩm chứa nhiều nước và chất dinh dưỡng khác tốt cho cơ thể và giúp hạ thân nhiệt nhanh chóng:

1. Dừa tươi

Trong dừa tươi giàu vitamin C, E, B1, B3, B5, B6, sắt, selen, natri, canxi, magiê và phốt pho. Nước dừa cũng là thức uống sạch, tinh khiết, tốt cho sức khỏelàm đẹp da hiệu quả. Nếu uống nước dừa đúng cách thì sẽ có hiệu quả trong 2 tuần sử dụng, bạn sẽ ngạc nhiên với những tác dụng tốt của nước dừa tươi mang lại nhiều lợi ích đối với cơ thể trong mùa hè nóng bức.

Những tác dụng tốt của dừa tươi đối với sức khỏe là loại nước giải khát tự nhiên không chất bảo quản, không chứa chất béo. Có thể dùng làm nước điện giải trong những trường hợp bị mất nước, tăng cường năng lượng, tốt cho tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa,tốt cho thận, giảm ợ nóng và táo bón.

3 thực phẩm 'quen mặt' tốt cho sức khoẻ, giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong mùa hè nóng đổ lửa - Ảnh 1
 Dừa tươi là món nước giải khát yêu thích của nhiều người 

2. Quả Bơ

Bơ là "nữ hoàng" của các siêu thực phẩm. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrat, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, chỉ 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường và là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Tuy bơ có vị béo, nhưng đừng lo lắng. Chất béo không bão hòa đơn là chất béo tốt, không gây béo, mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói.

 

3 thực phẩm 'quen mặt' tốt cho sức khoẻ, giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong mùa hè nóng đổ lửa - Ảnh 2
Bơ còn là một trong những thực phẩm giảm cân được các chị em ưa chuộng

3. Hành Tây

Hành tây tốt cho sức khỏe, được coi là "viên ngọc quý" tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe và có nhiều lợi ích. Công dụng bất ngờ của hành tây chống dị ứng, chống tác hại của các gốc tự do, chống oxy hóa, chống lại virus, điều hòa miễn dịch… về lâu dài có thể ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm, ung thư, các bệnh mãn tính như "ba cao" (cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ máu cao), bảo vệ hệ tim mạch. Ngoài ra nó còn giúp cải thiện các phản ứng dị ứng như hen suyễn, viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

3 thực phẩm 'quen mặt' tốt cho sức khoẻ, giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong mùa hè nóng đổ lửa - Ảnh 3
 Hành tây bảo vệ cơ thể khỏi say nắng 

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