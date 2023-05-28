Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2023 05:12

Không gì bằng thức ăn đúng mùa, hợp trend, vừa ngon vừa bổ rẻ, sẵn sàng để cho gia đình thưởng thức ngay trong dịp hè nóng bức!

Giới thiệu về mận ngâm

Thêm một loại nước uống xuất sắc nữa mang hương sắc mùa hè sánh vai cùng trà hoa quả nhiệt đới - MẬN NGÂM / SIRO MẬN.

Về mặt hương vị, cả mận ngâm và siro mận đều cho ra thành phẩm có màu đỏ đẹp mắt, vị chua dịu, ngọt thanh cùng mùi thơm đặc trưng.

Tuy nhiên mỗi cách làm khác nhau cũng có ưu/nhược điểm khác nhau:

Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon! - Ảnh 1
Mận ngâm đúng mùa

Nếu mận ngâm cho ra thành phẩm nước đẹp, thơm ngon, miếng mận được rút bớt nước trong quá trình ngâm tạo độ giòn sật nhưng hơi tốn thời gian chờ đợi (2-3 ngày) và dễ lên men, khó bảo quản thì siro mận lại có thể sử dụng ngay và dễ bảo quản do được nấu kĩ cùng đường, tuy nhiên không thể giữ được miếng mận nguyên vẹn, bù lại thịt mận khi chín mềm sẽ góp phần tạo màu đậm đẹp hơn.

Cách thức thực hiện

Dưới đây là cách chế biến mận theo 2 cách để có được những cốc nước mát thơm ngon, mời mọi người tham khảo :

- Chọn mận: Mận ngâm hay làm siro nên chọn quả to, căng bóng, già quả nhưng chưa chín mềm. Mận non sẽ có vị chát của vỏ.

Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon! - Ảnh 2
Chọn mận có độ già nhưng không quá chín

- Sơ chế: Đầu tiên chắc chắn sẽ là bước làm sạch rồi, do sử dụng cả vỏ nên mọi người cần rửa kĩ vài lần qua nước muối nhé. Mận sau khi rửa sạch để ráo thì cắt miếng hoặc khía để dễ thấm đường hơn. Thời gian ngâm / nấu nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào miếng mận to, bé hay nguyên quả.

Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon! - Ảnh 3
Sơ chế mận

- Mận ngâm :

+ Chuẩn bị sẵn lọ thuỷ tinh rửa sạch, trụng qua nước sôi, để ráo. Bước này giúp bảo quản mận lâu không bị lên men.

+ Xếp xen kẽ một lớp mận một lớp đường tới khi đầy hũ. Tỉ lệ áng chừng tầm 6-700g đường cho 1kg mận. Lớp trên cùng nên là lớp đường để không bị lên men bề mặt.

+ Nắp bình nên được đậy kín có phủ túi nilong.

+ Sau 2-3 ngày có thể sử dụng. Cho vào tủ mát để bảo quản tốt hơn.

Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon! - Ảnh 4
Hũ mận ngâm đường/ Siro mận

- Siro mận :

+ Ướp mận cùng đường tỉ lệ 2 mận 1 đường.

+ Để 5-6 tiếng nhiệt độ phòng cho đường tan hết.

+ Đổ mận ra chảo, đun nhỏ lửa 45p - 1 tiếng tới khi miếng mận chín mềm, nước đường hơi sệt lại.

+ Đợi hỗn hộp nguội hoàn toàn, cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh.

Lưu ý: Lượng đường trong cả 2 công thức có thể thay đổi tuỳ khẩu vị hoặc độ ngọt của mận.

Khi đã có thành phẩm, việc thưởng thức vô cùng đơn giản bằng cách pha với nước và thêm đá lạnh, một chút nước cốt chanh để cân bằng vị chua ngọt.

Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon! - Ảnh 5
Thành phẩm mận ngọt ngào

Mận đang vào mùa chín rộ, chất lượng quả rất ngon và giá thành cực rẻ. Mọi người nhanh tay mua về làm thử để có nước mát uống lai rai cả mùa nhé.

Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon! - Ảnh 6
Món uống giải nhiệt, đúng mùa

Chúc mọi người thành công.

Nguồn - hình ảnh: Ngô Ánh Hồng

'20k đào + 10k đường' và 10 cốc trà đào, bí quyết giúp bạn làm trà đào cam sả, thơm ngon chẳng kém ngoài hàng

'20k đào + 10k đường' và 10 cốc trà đào, bí quyết giúp bạn làm trà đào cam sả, thơm ngon chẳng kém ngoài hàng

Mùa đào lại về, cả nhà tranh thủ để vào bếp với món ăn này, bảo đảm ngon ngất ngây!

Xem thêm
Từ khóa:   mận ngâm cách làm mận ngâm siro mận

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ