Chi tiết công thức làm mận ngâm đúng mùa, hợp trend, chỉ cần vài bước đã có thành phẩm 'ngọt ngào', tuyệt ngon!

Tuy nhiên mỗi cách làm khác nhau cũng có ưu/nhược điểm khác nhau:

Về mặt hương vị, cả mận ngâm và siro mận đều cho ra thành phẩm có màu đỏ đẹp mắt, vị chua dịu, ngọt thanh cùng mùi thơm đặc trưng.

Mận ngâm đúng mùa

Nếu mận ngâm cho ra thành phẩm nước đẹp, thơm ngon, miếng mận được rút bớt nước trong quá trình ngâm tạo độ giòn sật nhưng hơi tốn thời gian chờ đợi (2-3 ngày) và dễ lên men, khó bảo quản thì siro mận lại có thể sử dụng ngay và dễ bảo quản do được nấu kĩ cùng đường, tuy nhiên không thể giữ được miếng mận nguyên vẹn, bù lại thịt mận khi chín mềm sẽ góp phần tạo màu đậm đẹp hơn.

Cách thức thực hiện

Dưới đây là cách chế biến mận theo 2 cách để có được những cốc nước mát thơm ngon, mời mọi người tham khảo :

- Chọn mận: Mận ngâm hay làm siro nên chọn quả to, căng bóng, già quả nhưng chưa chín mềm. Mận non sẽ có vị chát của vỏ.

Chọn mận có độ già nhưng không quá chín

- Sơ chế: Đầu tiên chắc chắn sẽ là bước làm sạch rồi, do sử dụng cả vỏ nên mọi người cần rửa kĩ vài lần qua nước muối nhé. Mận sau khi rửa sạch để ráo thì cắt miếng hoặc khía để dễ thấm đường hơn. Thời gian ngâm / nấu nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào miếng mận to, bé hay nguyên quả.

Sơ chế mận

- Mận ngâm :

+ Chuẩn bị sẵn lọ thuỷ tinh rửa sạch, trụng qua nước sôi, để ráo. Bước này giúp bảo quản mận lâu không bị lên men.

+ Xếp xen kẽ một lớp mận một lớp đường tới khi đầy hũ. Tỉ lệ áng chừng tầm 6-700g đường cho 1kg mận. Lớp trên cùng nên là lớp đường để không bị lên men bề mặt.

+ Nắp bình nên được đậy kín có phủ túi nilong.

+ Sau 2-3 ngày có thể sử dụng. Cho vào tủ mát để bảo quản tốt hơn.

Hũ mận ngâm đường/ Siro mận

- Siro mận :

+ Ướp mận cùng đường tỉ lệ 2 mận 1 đường.

+ Để 5-6 tiếng nhiệt độ phòng cho đường tan hết.

+ Đổ mận ra chảo, đun nhỏ lửa 45p - 1 tiếng tới khi miếng mận chín mềm, nước đường hơi sệt lại.

+ Đợi hỗn hộp nguội hoàn toàn, cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh.

Lưu ý: Lượng đường trong cả 2 công thức có thể thay đổi tuỳ khẩu vị hoặc độ ngọt của mận.

Khi đã có thành phẩm, việc thưởng thức vô cùng đơn giản bằng cách pha với nước và thêm đá lạnh, một chút nước cốt chanh để cân bằng vị chua ngọt.

Thành phẩm mận ngọt ngào

Mận đang vào mùa chín rộ, chất lượng quả rất ngon và giá thành cực rẻ. Mọi người nhanh tay mua về làm thử để có nước mát uống lai rai cả mùa nhé.

Món uống giải nhiệt, đúng mùa

Chúc mọi người thành công.

Nguồn - hình ảnh: Ngô Ánh Hồng