'20k đào + 10k đường' và 10 cốc trà đào, bí quyết giúp bạn làm trà đào cam sả, thơm ngon chẳng kém ngoài hàng

2. Đường: 400g tuỳ thích ngọt cho thêm nhạt giảm bớt

3. Chanh quả: 1/2q

4. Nước lọc

5. Đá

Lựa đào ngoài chợ

CÁCH LÀM

1. Đào rửa sạch gọt vỏ cắt khoanh tròn hoặc bổ múi cau làm 4.

Sơ chế đào

2. Ngâm đào cùng vài muỗng đường cho ngấm khoảng 15’.

3. Cho 400g đường vào nồi đun vừa lửa chuyển màu hơi vàng cho nước vào.

4. Nước đường sôi cho đào vào đun cùng 3 phút tắt bếp.

5. Vớt đào ra cho ngâm vào nước đá.

Đào ngâm đá.

6. Vớt đào khỏi nước đá cho vào ngăn đá 30’.

7. Nước đường nguội vắt cốt chanh vào.

Sơ chế đào trước khi ngâm.

8. Cho đào vào ngâm.

Ngâm đào.

B- CÁCH LÀM TRÀ ĐÀO CAM SẢ

NGUYÊN LIỆU

1. Quả cam: 1q

2. Trà túi lọc

3. Củ sả

4. Đào ngâm

5. Đường

CÁCH LÀM

Hũ đào ngâm.

1. Sả rửa sạch đập dập cho vào nồi nước 500ml đun sôi (ít hoặc nhiều hơn tuỳ nhu cầu).

2. Cam cắt đôi, 1/2 cắt lát, 1/2 vắt lấy nước.

3. Thả túi trà lọc vào nước sả vừa đun sôi ngâm 10’.

Trà túi lọc làm trà đào cam sả.

4. Vớt túi trà ra cho thêm đường, cam, đào vào khuấy đều.

5. Thả vài viên đá vào thưởng thức.

Cùng thưởng thức món nước giải nhiệt.

Công thức như trên bác nào có cách làm ngon hơn thì chia sẻ em cùng học với nhé!

Theo nghiên cứu thì quả đào chứa nguồn vitamin dồi dào, đặc biệt là những loại vitamin thiết yếu. Các loại vitamin và khoáng chất có trong quả đào như: Vitamin K, acid pantothenic, canxi, kali, magie, phốt pho, đồng, kẽm...

Cả vỏ đào và thịt của trái đào đều cung cấp những chất chống oxy hóa rất quan trọng. Các chất chống oxy hóa trong đào bao gồm lutein, zeaxanthin và beta – crytoxanthin giúp đào có khả năng thu thập các gốc tự do trong cơ thể và bảo vệ cơ thể chống lại ảnh hưởng của rất nhiều bệnh do gốc tự do gây nên.

Đào có chứa kali, một chất đóng vai trò rất quan trọng trong việc dẫn truyền thần kinh và hoạt động của các tế bào. Lượng kali trong đào có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, sử dụng carbohydrate, duy trì cân bằng điện giải và điều chỉnh mô ở các cơ bắp. Thiếu kali có thể sẽ dẫn đến tình trạng hạ kali máu và có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của cơ bắp cũng như gây ra tình trạng nhịp tim bất thường.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, axit chlorogenic và axit neochlorogenic trong đào có tác dụng hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú mà không làm ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh khác của cơ thể. Điều này khác hăn với biện pháp hóa trị trong điều trị ung thư, khi mà biện pháp này sẽ ảnh hưởng lên cả tế bào ung thư và các tế bào khỏe mạnh khác.

Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy, nhóm thực vật họ Rosaceae (trong đó có đào) rất giàu beta – carotene, do vây có thể có tác dụng chống lại bệnh ung thư phổi.

Khi mua đào thì bạn nên chọn những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ đậm xen kẽ màu vàng xanh, xung quanh quả đào không bị bầm dập. Với những quả đào có lông, thì bạn nên chọn những quả có lớp lông bên ngoài đều, không bị rụng, cuống còn tươi mới không bị hư.

Đào vừa chín tới sẽ có hương thơm thoang thoảng đặc trưng, khi ăn thì đào rất mọng nước, có vị ngon, chua ngọt nhẹ.

Để chọn được những quả đào giòn ngon thì không có gì là khó khăn cả, khi cầm quả đào lên thì bạn thấy quả đào tròn đều, chắc tay, ấn nhẹ tay vào thì quả không bị mềm.

Những quả đào bị mềm là những quả đã bị để lâu hoặc chín quá kỹ, khi ăn sẽ không còn được giòn, có vị chua ngọt thơm ngon nữa.

Để chọn những quả đào về ngâm, thì bạn nên lựa những quả đào có lông, màu vàng đỏ, quả cứng để sau khi ngâm đào được giòn, thơm và ngon nhất.

Nguồn: Kim JinHua