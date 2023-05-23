Hướng dẫn cách làm kho quẹt chay chấm cùng rau củ luộc vừa chín tới, món ăn dân giã đưa cơm, thơm ngon tận miếng cuối cùng!

Vốn là một món ăn dân giã nên mình cố gắng tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong căn bếp của mỗi nhà. Làm bát kho quẹt, rau củ mùa này sẵn gì thì hấp đó, chén cơm nữa là có bữa cơm ngon lành.

Nhiều khi mình ăn uống đơn giản, rau củ luộc với chút muối là xong bữa cơm. Đôi lúc thì mình lại thích bày biện cho bữa cơm đỡ nhàm chán. Với mình, rau củ luộc chín tới với chút muối là ngon ngọt lắm rồi. Nhưng rau củ hấp chấm kho quẹt thì còn tuyệt vời hơn nữa. Và đây chính là món ăn không thể phù hợp hơn nữa cho mùa hè nóng nực này.

Món kho quẹt vốn xuất phát và chế biến những lần đầu tiên bởi thói quen ăn uống của người dân miền tây sông nước, cụ thể là những người làm nông. Vào những ngày mưa dai dẳng, không thể ra đồng, nên người dân dùng đại những thứ có trong nhà cùng với gia vị là nước mắm, muối, bột ngọt,… để làm nên món ăn hấp dẫn này.

100g đậu phụ

10g nấm hương khô

4g rong biển khô hoặc 1 lá rong biển cuộn cơm nori

3 nhánh hành khô

3 nhánh tỏi

5 thìa canh (5 tbsp) nước tương

1/2 thìa canh muối

2 thìa canh đường thô

chút tiêu

250ml nước ấm

1 thìa canh bột năng

ớt tươi

HƯỚNG DẪN

Đậu cắt miếng, chiên vàng rồi thái nhỏ.

Nấm hương khô rửa thật sạch, ngâm với 250ml nước ấm. Rong biển ngâm nước cho nở.

Nấm và rong biển ngâm khoảng 15 phút, vắt kiệt nước. Rong cắt nhỏ, nấm hương thái hạt lựu. Bạn nhớ giữ lại nước ngâm nấm nhé.

Kho quẹt chay thơm ngon.

Hành khô và tỏi sơ chế, băm nhỏ. Chuẩn bị một niêu đất. Bạn cho chút dầu lên và hâm nóng, đảo đều hành tỏi băm nhỏ cho thơm. Tiếp cho nấm hương và rong biển, đậu phụ vào niêu. Cho thêm nước tương, rồi xào cùng các nguyên liệu trong khoảng 5 phút. Cho thêm nước ngâm nấm, cùng muối và đường, đun trên lửa nhỏ khoảng 10 phút.

Rau củ luộc ăn kèm.

Pha bột năng với ít nước rồi cho vào niêu, đảo đều để kho quẹt đặc sánh lại. Nêm nếm thêm tiêu; muối hoặc nước tương cho vừa miệng. Hành lá thái nhỏ, ớt cắt lát cho vào nồi. Tắt bếp.

Rau ngon chấm cùng kho quẹt.

Rau củ hấp chín, ăn cùng kho quẹt nóng là ngon nhất rồi. Mặc dù có 5,7 loại kiểu kho như kho tộ, kho Tàu, kho lạt... rất đa dạng về hình thức và nguyên liệu. Nhưng món kho ngon và hấp dẫn, được nhiều người biết tới không thể bỏ qua chính là “kho quẹt”.

Thông thường đĩa rau thập cẩm bạn có thể chuẩn bị: Đậu bắp, rau muống, cải ngọt, cải thảo, rau đắng, cải xanh, cà rốt, cải thìa, bầu cắt thành miếng, khổ qua,…

Chúc bạn thành công với món ăn. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp nhé.

Nguồn: Đức Văn Nguyễn