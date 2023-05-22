Hướng dẫn cách làm mứt mận gừng dẻo thơm đầy 'thương nhớ', lại có siro giải nhiệt cho cả nhà mùa nắng nóng

Vào đầu vụ mùa, tranh thủ làm ngay món mứt mận này. Với thời tiết khô ráo, mứt mận sẽ thơm ngon và dễ thực hiện hơn rất nhiều.

Với hương vị độc đáo, chua ngọt hấp dẫn, mứt mận sẽ là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Mận lại rất giàu kali, có thể điều chỉnh huyết áp và làm giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ. Vitamin C khá cao trong mận là cơ sở để loại quả này giúp hấp thu chất sắt rất hiệu quả, đồng thời, tăng khả năng chống chọi lại bệnh tật và nhiễm trùng của cơ thể. Mận khô có lợi cho việc cải thiện sức khỏe xương khớp. Nếu chưa làm thì nên tranh thủ tận dụng trời nắng nóng và đầu mùa mận để vào bếp nhé!

Cách chọn mận làm mứt Mận đầu mùa, chọn mận tươi cứng quả, không chọn quả chín mềm tay vì khi sên sẽ nát hết. Gợi ý: Mận Hậu là loại được nhiều người lựa chọn nhất vì dễ mua, độ ngọt bằng độ chua, nên đỡ khoản cho đường. Xử lý mận khi mua về Xoáy mận theo các khứa dứt khoát để ngấm đường. Ngâm qua nước vôi trong tầm 3 giờ, vớt ra rổ thưa để róc nước.

Gừng ta, rửa sạch để cả vỏ, giã nát Gừng ta, rửa sạch để cả vỏ, giã nát. Hoặc bạn có thể thái thành sợi nhỏ cũng được. Công đoạn sên mứt Thực hiện công đoạn sên mứt sau khi đã ướp 1 kg mận "ăn" nửa kg đường. Ban đầu để nhiệt lớn để đường tan chảy, tuy nhiên nhớ canh bếp vì dễ cháy đường và cháy cả mận. Đun 30 nồi mận sôi nổi bọt ta hớt bọt và tách lấy siro ra riêng, để thành món nước siro mận gừng giải nhiệt cực ngon bổ. Sên mứt cho đường sánh lại Đun thêm 15 phút. nhớ hạ nhiệt bếp. Ta đảo mận nhẹ tay. Nhớ không dùng đũa nhé, dùng cái sạn gỗ đảo nhẹ nhàng, thấy nồi mận sên đường sánh lại, tay đảo thấy nằng nặng, màu mận chuyển sang nâu cánh gián thì tắt bếp. Dùng cái lưới để tách mận khỏi lớp siro đặc quánh trong nồi. Đến đây đường - mận tạm biệt nhau. Phơi nắng để thu hoạch mứt Sau 2 nắng, thu hoạch nha các bác. Mận đang màu rất đẹp phải không ah. Vì chỉ có mận-đường-gừng. Chất xúc tác là cái nắng oi cực kì khó chịu. Chia mận từng hộp nhỏ dễ bảo quản, cho tặng. Món mận hết đầu tiên vì khách đến chơi ăn xong khen ngon như Chà là. Thành phẩm mứt Chúc các bạn thành công! Nguồn bài và ảnh: Linh Thanh Van

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