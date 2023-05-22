Hướng dẫn cách làm Dorayaki Custard kiểu Nhật: Mê mẩn vị xốp mềm, dễ ăn, người lớn và trẻ em đều thích

Bánh rán Dorayaki có lớp vỏ vàng nâu, mềm xốp cùng mùi vị ngọt nhẹ, béo thơm hòa quyện cùng nhân sữa custard thơm lừng bên trong, phải nói là ngon y chang phiên bản gốc. Vào ngày nghỉ hoặc những ngày cuối tuần, chị em nội trợ có thể vào bếp tự tay làm cho con nhé.

1 muỗng cà phê mật ong

35 gr đường

1/5 muỗng cà phê muối

15 ml sữa tươi không đường

1/3 muỗng cà phê vanilla

3gr bột nở (baking powder)

Nguyên liệu custard

2 lòng đỏ trứng gà

190 ml sữa tươi không đường

45 gr đường

20 gr tinh bột bắp

1 chút xíu muối

1/2 muỗng cà phê vanilla

Thực hiện:

Bước 1: Lòng đỏ cho vào âu cùng đường đánh tan, sau đó cho sữa + vanila + muối và bột bắp vào khuấy đều, lược qua rây. Cho hỗn hợp vào nồi, bắt lên bếp khuấy nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp sánh mịn thì tắt bếp, để nguội.

Cách làm bánh dễ dàng.

Sốt bánh ăn kèm.

Bước 2: Cho trứng vào âu cùng với đường và mật ong đánh tan, say đó rây bột mì + muối và bột nở vào khuấy đều-mịn, để bột nghỉ 20 phút trước khi đổ bánh.

Trộn bột làm bánh.

Chuẩn bị đổ bánh.

Bước 3: Bắt 1 cái nhỏ không dính lên bếp, dùng lửa thấp (lửa xanh). Chở chảo nóng thì múc 1 muỗng canh bột, đỗ vào chính giữa chảo, để yên như thế chờ bánh rổ mặt khô ráo (3-4 phút) mới lật mặt bánh áp chảo thêm 30 giây trước khi gắp ra dĩa.

Cách đổ bánh trong chảo.

Thành phẩm 1 chiếc bánh vừa áp chảo xong.

Trình bày: Cho ít custard vào bánh, rồi lấy 1 miếng bánh khác kẹp lại. Cho bánh ra dĩa cùng ít rái cây (theo mùa). Bánh rất mềm thơm hòa lẫn với vị ngọt ngào của custard thật là hoàn hảo.

Thành phẩm bánh đã hoàn thành.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn và ảnh: Lam Anh Dao