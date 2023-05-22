Hướng dẫn cách làm Dorayaki Custard kiểu Nhật: Mê mẩn vị xốp mềm, dễ ăn, người lớn và trẻ em đều thích

Là một kiểu bánh cổ truyền trong ẩm thực Nhật Bản, Dorayaki được nhiều tín đồ yêu thích, kể cả trẻ em và người lớn.
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Bánh rán Dorayaki có lớp vỏ vàng nâu, mềm xốp cùng mùi vị ngọt nhẹ, béo thơm hòa quyện cùng nhân sữa custard thơm lừng bên trong, phải nói là ngon y chang phiên bản gốc. Vào ngày nghỉ hoặc những ngày cuối tuần, chị em nội trợ có thể vào bếp tự tay làm cho con nhé.
Nguyên liệu bánh:
2 trứng gà (60gr/1 quả)
95 gr bột mì thường
1 muỗng cà phê mật ong
35 gr đường
1/5 muỗng cà phê muối
15 ml sữa tươi không đường
1/3 muỗng cà phê vanilla
3gr bột nở (baking powder)
Nguyên liệu custard
2 lòng đỏ trứng gà
190 ml sữa tươi không đường
45 gr đường
20 gr tinh bột bắp
1 chút xíu muối
1/2 muỗng cà phê vanilla
Thực hiện:
Bước 1: Lòng đỏ cho vào âu cùng đường đánh tan, sau đó cho sữa + vanila + muối và bột bắp vào khuấy đều, lược qua rây. Cho hỗn hợp vào nồi, bắt lên bếp khuấy nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp sánh mịn thì tắt bếp, để nguội.
Bước 2: Cho trứng vào âu cùng với đường và mật ong đánh tan, say đó rây bột mì + muối và bột nở vào khuấy đều-mịn, để bột nghỉ 20 phút trước khi đổ bánh.
Bước 3: Bắt 1 cái nhỏ không dính lên bếp, dùng lửa thấp (lửa xanh). Chở chảo nóng thì múc 1 muỗng canh bột, đỗ vào chính giữa chảo, để yên như thế chờ bánh rổ mặt khô ráo (3-4 phút) mới lật mặt bánh áp chảo thêm 30 giây trước khi gắp ra dĩa.
Trình bày: Cho ít custard vào bánh, rồi lấy 1 miếng bánh khác kẹp lại. Cho bánh ra dĩa cùng ít rái cây (theo mùa). Bánh rất mềm thơm hòa lẫn với vị ngọt ngào của custard thật là hoàn hảo.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn và ảnh: Lam Anh Dao