Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần

Món ngon mỗi ngày 12/05/2023 13:35

Gỏi gà hoa phượng vốn không xa lạ với chị em yêu bếp trước đây, nhưng cứ vào mùa hè, món ăn này lại hot trở lại, được dân tình 'lăng xê' rầm rộ khiến ai cũng nôn nao, muốn thử một lần.

Thời gian gần đây, một trong những món ăn hot nhất được kể tên không thể không nhắc đến chính là gỏi gà măng cụt. Được xem là công thức thực hiện món ăn độc - lạ, ai cũng ngợi khen và muốn thử một lần. Hầu hết đều biết rằng, măng cụt để làm gỏi phải hái khi còn xanh, non, chưa chín. Những tưởng phần bên trong còn non sẽ khó ăn, tuy nhiên, trong các hội nhóm, chị em tiết lộ món gỏi gà làm từ măng cụt giòn giòn, ngọt ngọt, vị rất độc đáo. Vì cách làm tốn khá nhiều công sức và thành phẩm sau khi hoàn thành cũng bị hao hụt khá nhiều, theo kinh nghiệm của những người bán, cứ khoảng 3kg nguyên quả mới cho được 1kg ruột măng. Vì lẽ đó, loại thực phẩm này đang có giá cao hơn bình thường.

Quay trở lại với món ăn từng tạo ra cơn sốt mỗi khi hè về, dân tình không thể không nhắc đến chính là hoa phượng. Cứ ngỡ chỉ là đùa chơi, tuy nhiên, gỏi gà hoa phượng trở thành món ăn lạ miệng và vô cùng hấp dẫn.

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 1
 

 

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 2
Gỏi gà hoa phượng được chia sẻ trên các hội nhóm. Ảnh: Internet 

Nhân dịp hoa phượng nở đỏ khắp nơi, hoa phượng được các mẹ, các chị nhanh tay hái về để chế biến món ăn này. Hồi đó, chắc cũng nhiều người từng... ăn hoa phượng, nhưng cũng chỉ là tiện tay bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, thấy cái vị chua chua mát mát thì cũng thích.  

Nguyên liệu chính của món gỏi gà hoa phượng là thịt gà và hoa phượng. Vì những cánh hoa phượng có vị chua nhẹ, thanh thanh nên rất thích hợp để làm món gỏi. Thịt gà thường sử dụng phần thịt trắng, luộc chín rồi xé nhỏ. Bên cạnh đó còn có thêm hoa chuối hoặc giá đỗ (tuỳ sở thích), rau thơm, lạc rang, hành phi, ớt, chanh và các loại gia vị. Các nguyên liệu được cho vào chung một bát rồi pha nước trộn gỏi và đổ vào, trộn đều lên, vậy là có ngay một đĩa nộm gà hoa phượng vừa ngon miệng, vừa ngon mắt rồi.

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 3
 

 

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 4
Mùa hoa phượng, nhiều chị em tranh thủ làm món gỏi gà. Ảnh: Internet

Nộm gà hoa phượng đã có từ lâu, tuy nhiên chỉ phổ biến ở một số nơi thuộc các tỉnh miền Tây. Chỉ tới gần đây, khi hình ảnh những địa nộm gà hoa phượng được chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội thì cộng đồng ăn uống mới biết nhiều hơn đến món ăn này.

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 5
 

 

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 6
Cách làm gỏi hoa phượng được các chị em chia sẻ trên nhiều hội nhóm. Ảnh: Internet

Màu đỏ rực của hoa phượng khiến cho món gỏi này bắt mắt hơn bất kì món gỏi nào khác. Cùng với đó, màu trắng của thịt gà, màu xanh của các loại rau... càng khiến cho món ăn thêm phần hấp dẫn.

Nộm gà hoa phượng ăn chua ngọt, cay cay. Đặc biệt, hương vị của những cánh hoa phượng rất lạ miệng. Nếu bạn chưa ăn thử lần nào, bạn có thể làm ngay để cả nhà thưởng thức nhé.

Có thể bạn còn chưa biết, hoa phượng ngoài làm món ăn gỏi gà vô cùng hấp dẫn như thế này, nó còn rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các bộ phận dùng làm thuốc của cây phượng rất đa dạng, từ vỏ đến hoa, lá, quả, hạt của cây. Với những cách dùng khác nhau, hoa phượng có hiệu quả với từng loại bệnh khác nhau.

Sau gỏi măng cụt non, gỏi mãng cầu... hội chị em lại chia sẻ rần rần món có ‘1-0-2’ - gỏi hoa phượng phiên bản ‘độc lạ’: Ai cũng muốn thử 1 lần - Ảnh 7
Hoa phượng có rất nhiều tác dụng trong chữa bệnh. Ảnh: Internet

1. Chữa đau bụng kinh

Với biểu hiện này mỗi khi đến tháng thường khiến chị em thấy khó chịu, mệt mỏi. Để khắc phục, chị em có thể dùng hoa phượng đỏ phơi khô, nghiền thành bột mịn. Sau đó lấy khoảng 2-4 gam bột có thể trộn với mật ong (cho dễ uống).

2. Làm lành vết loét miệng

Loét miệng có thể gây đau đớn và khó khăn trong ăn uống nên việc điều trị càng sớm càng tốt. Bạn có thể sử dụng bột làm từ vỏ cây và trộn với mật ong. Sử dụng hỗn hợp này hàng ngày sẽ giúp bạn giảm đau nhanh chóng.

3. Hỗ trợ giảm đau do viêm khớp

Với bệnh viêm khớp, bạn có thể dùng lá cây phượng đỏ nhưng phải là lá vàng, nghiền nát rồi sắc làm thuốc uống hoặc đắp lên vị trí đau có tác dụng giảm đau.

4. Hấp thu độc tố của nọc bọ cạp

Nọc độc của bọ cạp có thể rất độc đối với cơ thể con người, thậm chí có thể gây tử vong nên cần được điều trị ngay lập tức nếu bị bọ cạp tấn công. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn cần làm sạch, sát khuẩn vết chích của bọ cạp rồi đưa người bị bọ cạp chích tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lấy lá cây phượng đỏ, rang lên rồi nghiền nát và bọc trong một miếng vải rồi áp lên vết chích để làm giảm nọc độc của bọ cạp.

5. Khắc phục hói đầu và rụng tóc

Nếu bạn đang bị rụng tóc nhiều hoặc hói đầu thì có thể dùng lá cây phượng đỏ nghiền nát rồi trộn với nước nóng và thoa lên da đầu 1-2 lần mỗi tuần, bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả chỉ sau vài ngày.

 

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